Quién es Carlos Aviña, el mexicano que haría posible la llegada de Erik Lira al AS Mónaco

La directiva cementera pide entre 7 y 8 millones de dólares más un porcentaje de futura venta por Lira, mientras la directiva del AS Mónaco mueve sus piezas. (Jesús Aviles/Infobae México)

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El nombre de Carlos Aviña Ibarrola ha ganado gran protagonismo en las últimas horas dentro del mercado de fichajes.

El director deportivo del AS Mónaco aparece como el puente que podría acercar a Erik Lira, capitán y referente de Cruz Azul, al futbol europeo tras un Mundial 2026 sobresaliente y el reciente título del Clausura 2026.

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Gracias a Aviña, Erik Lira estaría a muy poco de cumplir su sueño europeo en la Ligue 1 tras un Mundial 2026 sobresaliente. REUTERS/Daniel Becerril

Aunque todavía no se oficializan los detalles de la negociación, las pláticas entre el club francés y la directiva cementera avanzarían a pasos agigantados.

De América al AS Mónaco: la trayectoria de Aviña

Antes de entender su rol en la posible llegada de Lira, es necesario repasar cómo Aviña construyó su camino hasta convertirse en uno de los mexicanos más influyentes en Europa.

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Formación en América: inició en 2015 en el área de inteligencia deportiva, donde estructuró un modelo de scouting basado en datos y tecnología.

Fichajes clave: bajo su gestión llegaron jugadores recordados como Federico Viñas, Richard Sánchez y Sebastián Cáceres.

Salto a Europa: en 2020 asumió la dirección deportiva del Cercle Brugge , filial del Mónaco, donde evitó el descenso y consolidó un proyecto joven.

Promoción al Mónaco: en 2023 fue nombrado director deportivo del club del Principado, convirtiéndose en el primer mexicano en ocupar ese cargo en una de las cinco grandes ligas europeas.

Tras su paso con América, en 2023, el AS Mónaco nombró a Aviña director deportivo, conviertiéndolo en el primer mexicano en ese cargo en una de las cinco grandes ligas europeas. (X/ @LigaBBVAMX)

De esta manera, su ascenso refleja una carrera marcada por la innovación y los resultados, lo que hoy lo coloca en el centro de una posible operación histórica.

El vínculo con Erik Lira y Cruz Azul

La relación entre Aviña y Lira respondería a necesidades tácticas del club y a la visión del directivo de apostar por jóvenes talentos.

Seguimiento constante: Aviña habría seguido de cerca a Erik durante el Mundial 2026, donde se consolidó como pieza medular de la Selección Mexicana.

Necesidad inmediata: el Mónaco busca reforzar su mediocampo con un contención joven y competitivo, perfil que encaja con el “Pitbull”.

Puente institucional: Aviña sería el enlace directo con Cruz Azul, coordinando acercamientos y análisis financieros.

Experiencia previa: ya intentó fichar a otros mexicanos como Edson Álvarez, lo que confirma su interés en abrir puertas a talentos nacionales.

Desde su llegada a la directiva del Principado, Aviña ha impulsado enormemente la llegada y ascenso de juveniles internacionales y mexicanos. (X/ @AS_Monaco_EN)

Así, la presencia de Aviña en el Principado sería el factor que mantiene viva la posibilidad de que Lira cumpla su sueño europeo.

Los obstáculos de la negociación

Aunque el interés sería real, todavía existen barreras que deben resolverse antes de que Lira pueda vestir la camiseta del AS Mónaco.

Precio de salida: La Máquina exige entre 7 y 8 millones de dólares , además de un porcentaje de futura venta.

Plaza de extranjero: el Mónaco necesita liberar un cupo extracomunitario, lo que dependería de la salida de Lamine Camara.

Contrato vigente: Lira renovó hasta 2029, lo que fortalece la posición del club mexicano.

Tras el título del Clausura 2026 y el Campeón de Campeones, Cruz Azul exige entre 7 y 8 millones por su capitán, además de un porcentaje en caso de futura venta. REUTERS/Henry Romero

Si las piezas se alinean, Aviña podría ser el arquitecto de un movimiento histórico para el futbol mexicano, un paso que aún depende de negociaciones pero que ya ilusiona a la afición.

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