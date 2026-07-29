En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

Los arrestos derivaron de acciones en diferentes municipios de la entidad. Crédito: SSBC

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La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) del estado de Baja California detuvo en menos de 24 horas a cuatro hombres en posesión de armas de fuego durante operativos preventivos en los municipios de Tijuana, Mexicali y Tecate.

Entre los arrestados se encontró un ciudadano de Estados Unidos de 23 años que conducía de forma errática con dos pistolas ocultas en su vehículo. Según los reportes oficiales, los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por el tipo de armas y calibres.

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Los resultados fueron informados este 29 de julio por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

Estadounidense detenido en Tijuana con dos armas y placas fronterizas

Sobre la avenida Baños de Agua Caliente, en la colonia 20 de Noviembre de Tijuana, agentes de la FESC interceptaron a Alexis Yair “N”, de 23 años, tras detectarlo conduciendo de manera errática y a exceso de velocidad un Chevrolet Aveo blanco modelo 2020 con placas fronterizas.

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Al realizar la revisión precautoria del vehículo, los oficiales hallaron en el área del portavasos una pistola tipo Glock 26 abastecida con siete cartuchos útiles calibre 9 milímetros. En la consola del mismo automóvil localizaron una segunda arma corta calibre .380 con seis cartuchos útiles en su cargador.

Quedó a disposición del ministerio público de la FGR por el arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La detención de un ciudadano de Estados Unidos con dos armas de fuego y placas fronterizas en una de las principales avenidas de Tijuana representó uno de los hallazgos más relevantes de la jornada operativa. Alexis Yair “N” quedó detenido sin que se registraran incidentes adicionales durante la intervención.

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Segundo detenido en Tijuana portaba droga y dos cargadores

En otros hechos, la colonia Ejido Francisco Villa, también en Tijuana, fue testigo de la aprehensión de Luis Alberto “N”, quien fue sorprendido empuñando un arma de fuego en plena vía pública. Al percatarse de la presencia de los agentes de la FESC, el sujeto intentó escapar entre las calles de la zona, pero fue interceptado sobre la calle del Viejo 14 tras una persecución inmediata.

Los oficiales le aseguraron una pistola calibre .380 con tres cartuchos útiles en su cargador, más un segundo cargador metálico con tres cartuchos del mismo calibre. La revisión posterior arrojó el hallazgo de 98 envoltorios de metanfetamina con un peso aproximado de 64 gramos.

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Luis Alberto “N”, de 29 años y originario del estado de Guerrero, fue detenido sin que se produjeran incidentes adicionales. Su caso suma al aseguramiento de armas el componente de posesión de narcóticos, lo que amplía los cargos que la FGR deberá valorar.

Conductor en Mexicali portaba pistola visible desde el exterior del vehículo

Además, en seguimiento a los patrullajes preventivos en la zona rural de Mexicali, agentes estatales detectaron un auto de la marca Subaru, color azul, que circulaba de forma imprudente sobre la carretera San Luis Río Colorado-Mexicali. Mediante códigos y sirena, solicitaron al conductor detener su marcha sobre la avenida Gabriel Leyva, esquina con la carretera mencionada, en el ejido Sinaloa.

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Al entrevistarse con el conductor, identificado como Isael “N”, de 31 años y originario de Magdalena Kino, Sonora, los oficiales observaron a simple vista un arma de fuego en el interior del vehículo. La inspección precautoria confirmó el aseguramiento de una pistola color gris con un cargador metálico abastecido con 10 cartuchos útiles calibre 9mm.

Isael “N” quedó detenido conforme a los protocolos de actuación policial y fue trasladado junto con los indicios a disposición de la FGR.

En La Rumorosa, hombre de 58 años intentó ocultar arma ante la presencia policial

Por último, en el poblado La Rumorosa, municipio de Tecate, elementos del Grupo Proteo “4-25” de la FESC realizaban recorridos de prevención cuando observaron a un hombre junto a un vehículo Honda Accord que aparentemente portaba un objeto con características de arma de fuego fajada a la cintura.

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Al notar la presencia de los agentes, el individuo abordó el automóvil e intentó retirarse del lugar. Los oficiales solicitaron mediante altoparlantes que detuviera su marcha sobre la misma vialidad. Al entrevistarse con quien se identificó como Carlos “N”, de 58 años y originario de Tepalcatepec, Michoacán, los agentes advirtieron movimientos dirigidos a ocultar un objeto dentro del vehículo.

Durante la inspección precautoria localizaron en el área del portavasos una pistola corta con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles calibre .45. Carlos “N” fue detenido conforme a los protocolos legales y puesto a disposición de la FGR junto con el arma asegurada.

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Según informes oficiales, a los cuatro detenidos se les realizó la lectura de sus derechos constitucionales antes de ser trasladados ante la autoridad federal.