Receta de albóndigas de arroz veganas: una opción saludable y fácil para incluir en el menú semanal

¿Buscas un plato distinto, saludable y reconfortante para tu menú semanal? Las albóndigas de arroz veganas son todo un acierto: su textura suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera conquista a toda la familia, incluso a quienes no son veganos.
Este plato, inspirado en la cocina mediterránea, destaca por su sencillez y su versatilidad.
Se puede disfrutar como tapa, principal o acompañamiento, y combina a la perfección con salsas de tomate, alioli ligero, ensaladas frescas o verduras asadas.
Receta de albóndigas de arroz veganas
Las albóndigas de arroz veganas se elaboran principalmente con arroz cocido, verduras y pan rallado o harina como aglutinante. La técnica central es formar bolas compactas y dorarlas en sartén u horno, logrando un bocado jugoso por dentro y dorado por fuera.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 40 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 200 g de arroz de grano corto (tipo bomba o redondo)
- 1 zanahoria grande
- 1 cebolla pequeña
- 2 dientes de ajo
- 1 puñado de perejil fresco
- 60 g de pan rallado (o harina de garbanzo para versión sin gluten)
- 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- 1 pizca de comino molido (opcional)
- Salsa de tomate casera para acompañar (opcional)
Cómo hacer albóndigas de arroz veganas, paso a paso
- Cocer el arroz en abundante agua con sal hasta que esté bien tierno. Escurrir y dejar templar.
- Picar muy fino la cebolla, ajo, zanahoria y perejil.
- Saltear la cebolla y el ajo en 1 cucharada de aceite hasta que estén blandos. Añadir la zanahoria y cocinar 5 minutos más.
- Mezclar en un bol el arroz cocido, las verduras salteadas y el perejil.
- Añadir el pan rallado (o harina de garbanzo), sal, pimienta y comino. Mezclar bien hasta obtener una masa manejable.
- Formar bolas compactas del tamaño de una nuez. Si la masa está muy húmeda, añadir más pan rallado.
- Dorar las albóndigas en sartén con el aceite restante o en horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos, volteando para que se doren uniformemente.
- Servir calientes, acompañadas de salsa de tomate, ensalada o verduras asadas.
- Consejo técnico: Manipular la masa con las manos húmedas para evitar que se pegue.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 4 porciones (12 a 16 albóndigas medianas).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 180-220 kcal
- Proteínas: 5-6 g
- Hidratos de carbono: 38-42 g
- Grasas: 4-6 g
- Fibra: 3-4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se conservan en la nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Se pueden congelar (sin salsa) hasta 2 meses.
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