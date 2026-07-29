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Receta de albóndigas de arroz veganas: una opción saludable y fácil para incluir en el menú semanal

Este plato, inspirado en la cocina mediterránea, destaca por su sencillez y su versatilidad

Varias albóndigas de arroz, algunas cortadas mostrando arroz y verduras, sobre una tabla de madera. Hay una sartén, salsa en un cuenco y perejil fresco.
Albóndigas de arroz veganas preparadas con arroz y verduras se presentan sobre una tabla de madera junto a un recipiente con salsa de tomate. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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¿Buscas un plato distinto, saludable y reconfortante para tu menú semanal? Las albóndigas de arroz veganas son todo un acierto: su textura suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera conquista a toda la familia, incluso a quienes no son veganos.

Este plato, inspirado en la cocina mediterránea, destaca por su sencillez y su versatilidad.

Se puede disfrutar como tapa, principal o acompañamiento, y combina a la perfección con salsas de tomate, alioli ligero, ensaladas frescas o verduras asadas.

Siete albóndigas de arroz, zanahoria, guisantes, perejil picado y dos gajos de limón en una sartén negra de hierro. Una cuchara de madera se ve parcialmente.
Albóndigas de arroz veganas, cocinadas y doradas, se presentan en una sartén de hierro fundido junto con gajos de limón y perejil picado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de albóndigas de arroz veganas

Las albóndigas de arroz veganas se elaboran principalmente con arroz cocido, verduras y pan rallado o harina como aglutinante. La técnica central es formar bolas compactas y dorarlas en sartén u horno, logrando un bocado jugoso por dentro y dorado por fuera.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 40 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 200 g de arroz de grano corto (tipo bomba o redondo)
  2. 1 zanahoria grande
  3. 1 cebolla pequeña
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1 puñado de perejil fresco
  6. 60 g de pan rallado (o harina de garbanzo para versión sin gluten)
  7. 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  8. Sal al gusto
  9. Pimienta negra al gusto
  10. 1 pizca de comino molido (opcional)
  11. Salsa de tomate casera para acompañar (opcional)

Cómo hacer albóndigas de arroz veganas, paso a paso

  1. Cocer el arroz en abundante agua con sal hasta que esté bien tierno. Escurrir y dejar templar.
  2. Picar muy fino la cebolla, ajo, zanahoria y perejil.
  3. Saltear la cebolla y el ajo en 1 cucharada de aceite hasta que estén blandos. Añadir la zanahoria y cocinar 5 minutos más.
  4. Mezclar en un bol el arroz cocido, las verduras salteadas y el perejil.
  5. Añadir el pan rallado (o harina de garbanzo), sal, pimienta y comino. Mezclar bien hasta obtener una masa manejable.
  6. Formar bolas compactas del tamaño de una nuez. Si la masa está muy húmeda, añadir más pan rallado.
  7. Dorar las albóndigas en sartén con el aceite restante o en horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos, volteando para que se doren uniformemente.
  8. Servir calientes, acompañadas de salsa de tomate, ensalada o verduras asadas.
  9. Consejo técnico: Manipular la masa con las manos húmedas para evitar que se pegue.
Infografía con una receta de albóndigas veganas de arroz y verduras, mostrando ingredientes, preparación en tres pasos y el valor de 200 calorías por porción.
Una infografía detalla la receta de albóndigas veganas con arroz y verduras, incluyendo ingredientes, proceso de cocción y un valor nutricional de 200 calorías por porción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 4 porciones (12 a 16 albóndigas medianas).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 180-220 kcal
  • Proteínas: 5-6 g
  • Hidratos de carbono: 38-42 g
  • Grasas: 4-6 g
  • Fibra: 3-4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se conservan en la nevera, en recipiente hermético, hasta 3 días. Se pueden congelar (sin salsa) hasta 2 meses.

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