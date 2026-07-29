El Senado de la República descarta separar a Enrique Inzunza de su cargo ante falta de resolución judicial

Ignacio Mier rechaza retirar fuero legislativo a Enrique Inzunza sin orden judicial.

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La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado descartó iniciar un procedimiento para separar de su cargo al senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, al considerar que actualmente no existe una sentencia firme ni un requerimiento judicial que justifique esa medida.

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, afirmó que el legislador continúa ejerciendo sus funciones conforme a lo establecido por la Constitución, al haber sido electo mediante voto popular.

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Explicó que el Senado carece de facultades para retirarlo del cargo de manera unilateral mientras no exista una resolución de autoridad competente.

“El senador Inzunza está en funciones como lo mandata la Constitución. No hay en este momento una sentencia ni un requerimiento de carácter judicial para que el Senado o la Mesa Directiva puedan actuar en sentido contrario”, declaró el coordinador parlamentario.

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Enrique Inzunza seguirá como senador mientras no haya resolución judicial. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Ignacio Mier afirma que el Senado debe esperar el desarrollo del proceso

Durante un encuentro con medios de comunicación, Mier señaló que el grupo parlamentario de Morena mantiene la postura de esperar a que, en caso de existir, se presenten pruebas y se inicie un procedimiento legal formal.

Añadió que únicamente en una etapa posterior podría plantearse la posibilidad de que el senador solicite licencia, pero insistió en que, mientras ello no ocurra, el Senado no cuenta con elementos legales para separarlo del cargo.

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Respecto a la ausencia de Inzunza en diversas actividades legislativas, explicó que la integración de comisiones y la participación de los legisladores responde a decisiones estratégicas de cada grupo parlamentario, por lo que aseguró que su suplente únicamente podría asumir funciones en caso de que el senador solicite una licencia formal.

Ignacio Mier rechaza retirar fuero legislativo a Enrique Inzunza sin orden judicial. (Foto: EFE/ Isaac Esquivel)

Acusaciones y desarrollo del caso de Enrique Inzunza

El caso tomó relevancia a finales de abril, cuando autoridades de Estados Unidos señalaron a Enrique Inzunza dentro de una investigación relacionada con presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

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Desde entonces, el legislador ha rechazado públicamente todas las imputaciones y ha sostenido que se trata de acusaciones falsas y sin sustento.

Entre los principales señalamientos que enfrenta se encuentran:

Presuntos vínculos con integrantes de Los Chapitos , facción del Cártel de Sinaloa, según autoridades estadounidenses.

Supuesto apoyo de grupos criminales para influir en las elecciones de 2021 en Sinaloa.

Presunta utilización de cargos públicos para favorecer actividades ilícitas , de acuerdo con las investigaciones presentadas por Estados Unidos.

Una denuncia presentada en México por presunto acoso sexual y abuso de poder, la cual permanece sin resolución judicial.

Enrique Inzunza rechaza señalamientos y niega vínculos con grupos criminales.

Reaparición en actividades legislativas y continuidad de su dieta

Después de permanecer casi dos meses sin participar en actividades públicas del Senado, Enrique Inzunza reapareció el 25 de junio en una reunión virtual de la Comisión de Justicia, donde participó a distancia en la discusión de una iniciativa relacionada con justicia cívica.

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Previamente, Ignacio Mier había explicado que el senador no había sido convocado a algunas sesiones presenciales para evitar que el tema derivara en confrontaciones políticas mientras continúan los señalamientos en su contra.

En semanas recientes, el coordinador de Morena también confirmó que el Senado continúa cubriendo la dieta del legislador.

Explicó que, al no existir una sentencia firme, la institución no puede retener el salario de ningún servidor público.

Enrique Inzunza reaparece en actividades legislativas tras semanas de ausencia. EFE/ Mario Guzmán

Detalló que, debido al congelamiento de sus cuentas bancarias, el pago se realiza mediante cheques, aunque posteriormente aclaró que el senador cuenta con mecanismos electrónicos registrados para la recepción de sus percepciones.

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Senado mantiene postura de esperar una resolución judicial

A poco más de un mes del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones, continúa sin confirmarse si Enrique Inzunza asistirá de manera presencial para ocupar su escaño.

Mientras tanto, la postura oficial de la mayoría parlamentaria en el Senado permanece sin cambios: el legislador conservará sus funciones y derechos como senador hasta que exista una resolución judicial que modifique su situación jurídica.

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Por ahora, Morena sostiene que cualquier decisión sobre una eventual separación del cargo deberá sustentarse en un proceso legal concluido y no únicamente en acusaciones o investigaciones que aún no derivan en una sentencia.