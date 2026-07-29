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Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales

La revisión ocurrió sobre la carretera Internacional México, en Caborca, donde seis corporaciones localizaron la sustancia dentro de objetos de uso comercial

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad
Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad
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Fuerzas federales detuvieron a una persona y aseguraron 200 kilogramos de metanfetamina ocultos en carretes industriales dentro de un vehículo de paquetería en Caborca, Sonora, como parte de los operativos de la Estrategia Nacional de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La droga fue localizada sobre la carretera Internacional México, en el municipio de Caborca. El conductor del camión fue detenido en el lugar por elementos de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Sonora.

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Metanfetamina camuflada en objetos industriales

El cargamento fue camuflado al interior de carretes industriales, objetos de uso comercial que por su volumen y apariencia ordinaria permiten disimular sustancias ilícitas en revisiones de rutina.

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad
Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad

El hallazgo se produjo gracias a acciones de inteligencia, inspección y vigilancia carretera coordinadas entre las seis corporaciones participantes, según informó el Gabinete de Seguridad.

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Seis corporaciones en un operativo conjunto

El operativo reunió a fuerzas de los tres órdenes —federal, naval y estatal— en un esquema de coordinación que el Gabinete de Seguridad ha desplegado de forma sistemática en carreteras de todo el país.

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad
Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales. Crédito: Gabinete de seguridad

La FGR asumirá la investigación para determinar el origen del cargamento, su destino final y los posibles vínculos con organizaciones delictivas. Las autoridades no han revelado la identidad del detenido ni la ruta específica que seguía el vehículo.

Tanto la droga como el camión quedaron asegurados como parte de la carpeta de investigación abierta por el Ministerio Público Federal.

Un decomiso dentro de una jornada de operativos nacionales

El aseguramiento en Caborca integra el reporte de acciones relevantes del 28 de julio de 2026, publicado por el Gabinete de Seguridad en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Ese mismo día, fuerzas federales actuaron de forma simultánea en otras entidades.Frente a las costas de Chiapas, elementos de la Semar, la SSPC y la FGR detuvieron a tres hombres y aseguraron 1.1 toneladas de cocaína, además de dos radiobalizas y una embarcación menor.

En Michoacán, un cateo en Carácuaro arrojó 10 kilogramos de metanfetamina, sosa cáustica, tambos, tanques de gas y dos vehículos. En Lázaro Cárdenas, la GN y la Sedena aseguraron cinco armas largas, 14 cargadores y 318 cartuchos.

Sinaloa y Tamaulipas, también en la jornada

En Sinaloa, la Semar desmanteló en el ejido Francisco Villa, El Rosario, un punto donde se aseguraron seis armas largas, 822 cartuchos, 24 cargadores, dosis de metanfetamina, dinero en efectivo y un vehículo.

En Culiacán, elementos navales inhabilitaron una bodega clandestina para la elaboración de drogas sintéticas. El decomiso incluyó cinco kilogramos de metanfetamina, 3,840 litros y 1,625 kilogramos de sustancias químicas precursoras. La afectación económica estimada para la delincuencia organizada fue de 4 millones 92 mil 858 pesos.

En Tamaulipas, un cateo en Camargo derivó en la detención de 10 personas —entre ellas tres menores de edad— y el aseguramiento de armas, cartuchos y ocho vehículos.

Nuevo León y Tabasco, con decomisos de droga y armamento

En Guadalupe, Nuevo León, la FGR, la SSPC y la Policía Estatal catearon un inmueble donde hallaron 99 kilogramos de mariguana, 10 cartuchos e identificaciones.

En el municipio de Centro, Tabasco, elementos de la Semar, la Fiscalía y la Policía Estatal detuvieron a una persona que transportaba cinco armas largas, un lanzagranadas, cartuchos y diversas dosis de droga.

En Oaxaca, la Sedena, la GN y la Fiscalía Estatal detuvieron a una persona por los delitos de homicidio y lesiones.

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