México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Chicharito Hernández rompe con Chivas al confesar que le quitaron las ganas de seguir en el futbol: qué evitó su retiro

Javier Hernández no dudó en expresarse negativamente de la institución que lo debutó en el futbol profesional, lamentó que su segunda etapa no fuera agradable

Chicharito Hernández rompe con Chivas al confesar que le quitaron las ganas de seguir en el futbol (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Chicharito Hernández rompe con Chivas al confesar que le quitaron las ganas de seguir en el futbol (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Guardar

Sin ganas de jugar futbol, así terminó Javier Chicharito Hernández su última etapa con Chivas, según relató el propio delantero, llegó al grado de tomar un año sabático mientras valoraba si seguía en las canchas o se retiraba de manera definitiva.

En su presentación con Atlético Dallas, el futbolista de 38 años explicó que su pausa no respondió a una cuestión física, sino al desgaste con el que salió del club Guadalajara. Ahora, dijo, el panorama cambió y vuelve a sentirse ilusionado y comprometido con el arranque de una nueva etapa en la USL Championship.

PUBLICIDAD

“Si me tomé el año sabático, es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol".

¿Por qué Chicharito Hernández no se retiró?

El nuevo proyecto le regresó la ilusión de competir (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El nuevo proyecto le regresó la ilusión de competir (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según con lo que relató el nuevo fichaje de Atlético Dallas, el nuevo proyecto le regresó la ilusión de competir y seguir en el futbol. Tras su pausa analizó lo que quería en su vida profesional.

PUBLICIDAD

Estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que mucha gente la puede menospreciar, pero yo, por ejemplo, estando en el Galaxy, perdí unos cuartos de final contra Sacramento”, declaró Chicharito en su presentación con Atlético Dallas.

El delantero también dejó ver el vínculo emocional que mantiene con su profesión y el entusiasmo con el que encara este nuevo ciclo. Su expectativa inmediata pasa por volver a la rutina diaria del vestidor, los entrenamientos y la preparación táctica con su nuevo equipo.

El futbol lo amo, lo respeto como nada en este planeta, entonces así voy a tratar siempre a la profesión, con muchísimo amor, mucho respeto, y quiero ya que sea enero. Ya tengo ganas de estar con mi equipo, con los jugadores, entrenar, estar en el vestuario, empezar a planear las charlas, la táctica, todo. Todo eso lo extraño, así que estoy feliz y muy contento, y esas fueron una de las pocas o largas razones para estar aquí”.

Chicharito Hernández es el nuevo jugador del Atlético Dallas (X/@atleticodallas)
Chicharito Hernández es el nuevo jugador del Atlético Dallas (X/@atleticodallas)

Hernández explicó que en Atlético Dallas encontró un proyecto distinto a cualquier otro que había vivido. Más que incorporarse a un equipo ya consolidado, dijo sentirse motivado por la oportunidad de participar desde el nacimiento de una institución y ayudar a construir una identidad futbolística que trascienda con el paso de los años.

Además, recordó que en el pasado reciente el retiro estuvo cerca, pero que atravesaba un mal momento psicológico tras su salida del equipo de las Chivas de Guadalajara.

El atacante mexicano también destacó que su intención es compartir la experiencia acumulada tras su paso por Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla, LA Galaxy y Chivas.

Considera que ese recorrido puede servir para impulsar el crecimiento del futbol en Dallas y convertirse en una referencia para las nuevas generaciones.

Aunque Atlético Dallas debutará oficialmente hasta 2027 en la USL Championship, Chicharito comenzará a involucrarse de inmediato en el proyecto. El club lo convirtió en el primer futbolista de su historia con un contrato por dos temporadas y opción a una tercera.

Temas Relacionados

Chicharito HernándezChicharitoChivasAtlético DallasLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Spider-Man: Brand New Day se queda sin salas IMAX en CDMX: ¿cuál es el mejor formato disponible para verla?

La cuarta entrega del héroe arácnido llega a complejos cinematográficos de la capital del país

Spider-Man: Brand New Day se queda sin salas IMAX en CDMX: ¿cuál es el mejor formato disponible para verla?

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Desmantelan en Guadalajara red de extorsión que operaba con grupos de WhatsApp para cobrar piso: hay 5 detenidos

Cinco hombres cayeron durante una cita en San Elías, donde presionaban a mutualidades con amenazas, mensajes y reuniones para exigir una cuota mensual de $35 mil pesos por organización

Desmantelan en Guadalajara red de extorsión que operaba con grupos de WhatsApp para cobrar piso: hay 5 detenidos

Temblor hoy 29 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 29 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.7 en Chiapas

Atlas rompe negociaciones con el portugués Tiago Gouveia: “No se concretará la llegada del futbolista”

La institución rojinegra informó los motivos por los que no ficharán al jugador lusitano durante la celebración del Apertura 2026 de la Liga Mx

Atlas rompe negociaciones con el portugués Tiago Gouveia: “No se concretará la llegada del futbolista”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Apelan vinculación a proceso del defensor indígena Jesús Plácido Galindo: piden su liberación

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

Ronald Johnson destaca la acusación en Texas contra cuatro mexicanos por armar al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Spider-Man: Brand New Day se queda sin salas IMAX en CDMX: ¿cuál es el mejor formato disponible para verla?

Spider-Man: Brand New Day se queda sin salas IMAX en CDMX: ¿cuál es el mejor formato disponible para verla?

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

Fede revela que se metió con la mamá de una seguidora, así lo contó en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Harry Styles pide a fan en CDMX que deje de seguirlo y le reclama por invadir su espacio

DEPORTES

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

Atlas rompe negociaciones con el portugués Tiago Gouveia: “No se concretará la llegada del futbolista”

Checo Pérez y Valtteri Bottas ilusionan a la afición de Cadillac: “Se avecinan cosas geniales”

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

Bienvenidas a la Liga Femenil: Atlante presenta con orgullo a sus jugadoras para el Apertura 2026