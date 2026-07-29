Chicharito Hernández rompe con Chivas al confesar que le quitaron las ganas de seguir en el futbol: qué evitó su retiro

Chicharito Hernández rompe con Chivas al confesar que le quitaron las ganas de seguir en el futbol (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Sin ganas de jugar futbol, así terminó Javier Chicharito Hernández su última etapa con Chivas, según relató el propio delantero, llegó al grado de tomar un año sabático mientras valoraba si seguía en las canchas o se retiraba de manera definitiva.

En su presentación con Atlético Dallas, el futbolista de 38 años explicó que su pausa no respondió a una cuestión física, sino al desgaste con el que salió del club Guadalajara. Ahora, dijo, el panorama cambió y vuelve a sentirse ilusionado y comprometido con el arranque de una nueva etapa en la USL Championship.

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“Si me tomé el año sabático, es porque ya no quería jugar y estaba pensando si me iba a retirar o no, pero era porque así terminé en Guadalajara, sin ganas de querer jugar fútbol".

¿Por qué Chicharito Hernández no se retiró?

El nuevo proyecto le regresó la ilusión de competir (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Según con lo que relató el nuevo fichaje de Atlético Dallas, el nuevo proyecto le regresó la ilusión de competir y seguir en el futbol. Tras su pausa analizó lo que quería en su vida profesional.

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“Estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que mucha gente la puede menospreciar, pero yo, por ejemplo, estando en el Galaxy, perdí unos cuartos de final contra Sacramento”, declaró Chicharito en su presentación con Atlético Dallas.

El delantero también dejó ver el vínculo emocional que mantiene con su profesión y el entusiasmo con el que encara este nuevo ciclo. Su expectativa inmediata pasa por volver a la rutina diaria del vestidor, los entrenamientos y la preparación táctica con su nuevo equipo.

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“El futbol lo amo, lo respeto como nada en este planeta, entonces así voy a tratar siempre a la profesión, con muchísimo amor, mucho respeto, y quiero ya que sea enero. Ya tengo ganas de estar con mi equipo, con los jugadores, entrenar, estar en el vestuario, empezar a planear las charlas, la táctica, todo. Todo eso lo extraño, así que estoy feliz y muy contento, y esas fueron una de las pocas o largas razones para estar aquí”.

Chicharito Hernández es el nuevo jugador del Atlético Dallas (X/@atleticodallas)

Hernández explicó que en Atlético Dallas encontró un proyecto distinto a cualquier otro que había vivido. Más que incorporarse a un equipo ya consolidado, dijo sentirse motivado por la oportunidad de participar desde el nacimiento de una institución y ayudar a construir una identidad futbolística que trascienda con el paso de los años.

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Además, recordó que en el pasado reciente el retiro estuvo cerca, pero que atravesaba un mal momento psicológico tras su salida del equipo de las Chivas de Guadalajara.

El atacante mexicano también destacó que su intención es compartir la experiencia acumulada tras su paso por Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham, Sevilla, LA Galaxy y Chivas.

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Considera que ese recorrido puede servir para impulsar el crecimiento del futbol en Dallas y convertirse en una referencia para las nuevas generaciones.

Aunque Atlético Dallas debutará oficialmente hasta 2027 en la USL Championship, Chicharito comenzará a involucrarse de inmediato en el proyecto. El club lo convirtió en el primer futbolista de su historia con un contrato por dos temporadas y opción a una tercera.

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