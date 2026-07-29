Harry Styles pide a fan en CDMX que deje de seguirlo y le reclama por invadir su espacio

El británico estuvo incómodo tras el gesto de la señora. (captura de pantalla)

Guardar

Harry Styles se encuentra en la Ciudad de México como parte de la gira Together, Together, con la que ofrecerá seis conciertos completamente agotados en el Estadio GNP Seguros.

Durante los días previos a sus presentaciones, el cantante británico ha aprovechado para recorrer distintos puntos de la capital, donde ha sido visto caminando por calles de la Roma y la Condesa, visitando restaurantes y conviviendo con algunos seguidores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de esos encuentros se volvió viral luego de que el exintegrante de One Direction protagonizara un momento incómodo con una fan, a quien le pidió que dejara de seguirlo y respetara su espacio personal.

Así fue como Harry Styles pidió a una fan que dejara de seguirlo tras invadir su espacio personal

El incidente ocurrió mientras Harry Styles caminaba por calles de la Ciudad de México. En videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa al artista recorriendo la vía pública cuando una mujer intenta acercarse para conseguir una fotografía.

PUBLICIDAD

El video muestra a Harry Styles caminando por una calle concurrida en Ciudad de México. Varios puestos de venta con sombrillas rosas son visibles. Styles es acompañado por un segundo hombre. Una mujer que empuja un coche de bebé se aproxima a Harry Styles y gesticula con sus manos. Ambos interactúan brevemente en un espacio público urbano, con transeúntes presentes. La grabación documenta una interacción en la ciudad.

Las imágenes muestran que la seguidora continuó caminando detrás del cantante mientras este seguía su recorrido. En otro de los videos virales también se aprecia a una mujer que llevaba a un bebé en una carriola y que aparentemente dejó de prestarle atención por algunos momentos para intentar acercarse al intérprete de As It Was.

Al percatarse de la situación, Harry Styles decidió detenerse. De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, el británico se mostró incómodo y le pidió a la mujer que dejara de seguirlo y respetara su espacio personal.

PUBLICIDAD

La escena rápidamente generó conversación entre los usuarios de internet, especialmente porque durante su estancia en la capital mexicana el cantante había sido captado interactuando de manera cordial con otras personas.

Por ello, numerosos seguidores consideraron que la reacción del artista no estuvo relacionada con negarse a convivir con los fans, sino con una situación en la que sintió que se habían rebasado ciertos límites.

PUBLICIDAD

Fans salen en defensa de Harry Styles y piden respetar su privacidad

Tras la difusión de los videos, cientos de usuarios en redes sociales expresaron su respaldo a Harry Styles y señalaron que el cantante tenía derecho a disfrutar de su tiempo libre sin ser perseguido por las calles de la Ciudad de México.

En plataformas como X, TikTok e Instagram comenzaron a multiplicarse los comentarios de personas que pidieron respetar la privacidad del artista durante su estancia en el país.

PUBLICIDAD

Muchos recordaron que el británico ya había accedido a fotografías y saludos con algunos admiradores en días anteriores, por lo que consideraron que la situación viral fue diferente debido a la insistencia de quienes buscaban acercarse a él.

“Déjenlo pasear tranquilo”, “Tiene derecho a caminar sin que lo sigan” y “Que sea famoso no significa que esté disponible todo el tiempo” fueron algunas de las reacciones que se volvieron populares tras la difusión de los videos.

PUBLICIDAD

Incluso algunos seguidores hicieron un llamado para que quienes se encuentren con Harry Styles durante su visita a México privilegien el respeto y eviten situaciones que puedan resultar incómodas para el cantante.

El intérprete incluso ha sido captado en taquerías de la CDMX y conociendo algunos otros locales.

Harry Styles

Mientras tanto, Harry Styles continúa con su agenda en la Ciudad de México antes del inicio de su residencia de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros.

PUBLICIDAD

El cantante tiene programadas presentaciones los días 31 de julio, 1, 2, 5, 7 y 10 de agosto como parte de la gira Together, Together.

Entre cada espectáculo, el británico ha seguido recorriendo distintos puntos de la capital mexicana, donde continúa despertando una enorme expectativa entre miles de seguidores que esperan verlo de regreso sobre el escenario.

PUBLICIDAD