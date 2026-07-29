México
Agregar Infobae enGoogle

Harry Styles pide a fan en CDMX que deje de seguirlo y le reclama por invadir su espacio

El intérprete británico vivió un momento incómodo en las calles de la CDMX con una fan que no le importó dejar a su hijo de lado con tal de tener una foto con el artista

El británico estuvo incómodo tras el gesto de la señora. (captura de pantalla)
El británico estuvo incómodo tras el gesto de la señora. (captura de pantalla)
Guardar

Harry Styles se encuentra en la Ciudad de México como parte de la gira Together, Together, con la que ofrecerá seis conciertos completamente agotados en el Estadio GNP Seguros.

Durante los días previos a sus presentaciones, el cantante británico ha aprovechado para recorrer distintos puntos de la capital, donde ha sido visto caminando por calles de la Roma y la Condesa, visitando restaurantes y conviviendo con algunos seguidores.

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de esos encuentros se volvió viral luego de que el exintegrante de One Direction protagonizara un momento incómodo con una fan, a quien le pidió que dejara de seguirlo y respetara su espacio personal.

Así fue como Harry Styles pidió a una fan que dejara de seguirlo tras invadir su espacio personal

El incidente ocurrió mientras Harry Styles caminaba por calles de la Ciudad de México. En videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa al artista recorriendo la vía pública cuando una mujer intenta acercarse para conseguir una fotografía.

PUBLICIDAD

El video muestra a Harry Styles caminando por una calle concurrida en Ciudad de México. Varios puestos de venta con sombrillas rosas son visibles. Styles es acompañado por un segundo hombre. Una mujer que empuja un coche de bebé se aproxima a Harry Styles y gesticula con sus manos. Ambos interactúan brevemente en un espacio público urbano, con transeúntes presentes. La grabación documenta una interacción en la ciudad.

Las imágenes muestran que la seguidora continuó caminando detrás del cantante mientras este seguía su recorrido. En otro de los videos virales también se aprecia a una mujer que llevaba a un bebé en una carriola y que aparentemente dejó de prestarle atención por algunos momentos para intentar acercarse al intérprete de As It Was.

Al percatarse de la situación, Harry Styles decidió detenerse. De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, el británico se mostró incómodo y le pidió a la mujer que dejara de seguirlo y respetara su espacio personal.

La escena rápidamente generó conversación entre los usuarios de internet, especialmente porque durante su estancia en la capital mexicana el cantante había sido captado interactuando de manera cordial con otras personas.

Por ello, numerosos seguidores consideraron que la reacción del artista no estuvo relacionada con negarse a convivir con los fans, sino con una situación en la que sintió que se habían rebasado ciertos límites.

Fans salen en defensa de Harry Styles y piden respetar su privacidad

Tras la difusión de los videos, cientos de usuarios en redes sociales expresaron su respaldo a Harry Styles y señalaron que el cantante tenía derecho a disfrutar de su tiempo libre sin ser perseguido por las calles de la Ciudad de México.

En plataformas como X, TikTok e Instagram comenzaron a multiplicarse los comentarios de personas que pidieron respetar la privacidad del artista durante su estancia en el país.

Muchos recordaron que el británico ya había accedido a fotografías y saludos con algunos admiradores en días anteriores, por lo que consideraron que la situación viral fue diferente debido a la insistencia de quienes buscaban acercarse a él.

“Déjenlo pasear tranquilo”, “Tiene derecho a caminar sin que lo sigan” y “Que sea famoso no significa que esté disponible todo el tiempo” fueron algunas de las reacciones que se volvieron populares tras la difusión de los videos.

Incluso algunos seguidores hicieron un llamado para que quienes se encuentren con Harry Styles durante su visita a México privilegien el respeto y eviten situaciones que puedan resultar incómodas para el cantante.

El intérprete incluso ha sido captado en taquerías de la CDMX y conociendo algunos otros locales.

Harry Styles
Harry Styles

Mientras tanto, Harry Styles continúa con su agenda en la Ciudad de México antes del inicio de su residencia de seis conciertos en el Estadio GNP Seguros.

El cantante tiene programadas presentaciones los días 31 de julio, 1, 2, 5, 7 y 10 de agosto como parte de la gira Together, Together.

Entre cada espectáculo, el británico ha seguido recorriendo distintos puntos de la capital mexicana, donde continúa despertando una enorme expectativa entre miles de seguidores que esperan verlo de regreso sobre el escenario.

Temas Relacionados

Harry StylesEstadio GNP SegurosviralOne Directionmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Yanet García dejó el cuarto Ibiza para dormir en Malibú por culpa de los ronquidos de sus compañeros

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Gobierno federal reduce casi a la mitad los trámites y baja costos administrativos, informa ATDT

La estrategia de simplificación pasó de 3,760 a 1,965 trámites y redujo documentos solicitados en diversos procesos

Gobierno federal reduce casi a la mitad los trámites y baja costos administrativos, informa ATDT

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

El máximo goleador de la Selección Mexicana llega al Atlético Dallas para encabezar su proyecto tras un año fuera de las canchas

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

Vivienda en conjunto en CDMX: quiénes son las personas que pueden inscribirse a este programa para comprar un departamento a bajo costo

El objetivo es reducir el costo final de los departamentos para que más personas puedan adquirir una vivienda sin recurrir a créditos con altas tasas de interés

Vivienda en conjunto en CDMX: quiénes son las personas que pueden inscribirse a este programa para comprar un departamento a bajo costo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

Ronald Johnson destaca la acusación en Texas contra cuatro mexicanos por armar al Cártel de Sinaloa

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

Fede revela que se metió con la mamá de una seguidora, así lo contó en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Masad reclama a Cynthia Klitbo que le cocinó comida con cerdo y protagonizan discusión en La Casa de los Famosos México 2026

Brenda Rivero presenta denuncia ante la FGJCDMX contra Alfonso Obregón, voz de Shrek, por presunto abuso sexual

DEPORTES

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

Bienvenidas a la Liga Femenil: Atlante presenta con orgullo a sus jugadoras para el Apertura 2026

Quién es Carlos Aviña, el mexicano que haría posible la llegada de Erik Lira al AS Mónaco

México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026