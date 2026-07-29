La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Yanet García dejo el cuarto Ibiza por culpa de los ronquidos (Jovani Pérez/Infobae)

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Tras el cambio de cuarto de Yanet García para poder dormir lejos de los ronquidos de su cuarto, los integrantes de Ibiza señalaron que ese motivo solo había sido una excusa para cambiarse de cuarto.

Por su parte, el líder del cuarto, Aldo Rendón señaló que todos están incómodos por alguna situación y no es motivo para pedir un cambio de cuarto solo para dormir.

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“Yo también lo sentí así, sí lo sentí como de w*y, ay no mam*s, todos estamos bien incómodos por algo, a eso venimos, a estar incómodos, o sea, yo no es como que estoy en la gloria w*ey y no me ando cambiando ni nada”, comentó Rendón.

Opinión que Luis Chaparro. también habitante de Ibiza, compartió, señalando que es trabajo al final del día y deben ser profesionales con su trabajo también.

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“No estamos de vacaciones, estamos trabajando, es un trabajo, se siente como la vibra de vacaciones pero es trabajo al final”, señaló Chaparro.

Cuarto Ibiza habla del cambio de cuarto de Yanet García por culpa de los ronquidos (Captura de pantalla)

En busca del cambio como Gema Garoa

Tras esta conservación el cuarto comentó que hay una posibilidad de hacer un cambio de cuarto entre habitantes, beneficio que los habitantes de Ibiza buscarán conseguir para tener en su cuarto a Gema Garoa.

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“Pero creo que después hay un switch que puedes cambiar de que un cuarto, o sea, cómo qué podríamos hacer switch de que Gema se venga para acá. Gema a mi me cae cabrón”, comentó Rendón.

Tras esta propuesta todos los habitantes estuvieron de acuerdo, mencionando que buscarán lograr el cambio entre Gema y Yanet.

La decisión del cambio de cuarto

Yanet García durmió en el cuarto Malibú a causa de los ronquidos de sus compañeros (Captura de Pantalla)

La decisión por parte de la chica del clima surgió luego de asegurar que los ronquidos de algunos de sus compañeros no la dejaban descansar, por lo que decidió pasar la noche en Malibú.

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Incluso llevando su colchón al otro cuarto, lo que desató las risas de todos los habitantes de Ibiza, señalando que “Se llevó todo, se llevo el colchón”.

Los ronquidos en Malibú

Tras este cambio, los usuarios señalaron que durante el 24/7 se percataron que alguien del cuarto Malibú estaba roncando, asegurando que no había sucedido en los primeros días, por lo que comenzaron a teorizar que habría sido Yanet García la que llevó los ronquidos hasta Malibú.

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“¿Oigan quién está roncando en Malibú? Yanet se acaba de cambiar y resulta que ahí también roncan”

“Es obvio que si no ha dormido bien haya roncado, veamos como le va en la noche”

Tras este episodio de ronquidos, Yahir, habitante oficial de Malibú, le comentó a Aldo Rendón que van a regresar a Yanet a su cuarto, ya que tras su llegada comenzaron los ronquidos.

“Espérame, te la tengo que regresar, llego allá y empezaron a roncar todos”, señaló Yahir.

A lo que Aldo comentó que prefería que se quedará allá para que se le quitara lo mam*na.

Sin embargo, la producción aclaró que Yanet sigue perteneciendo oficialmente al cuarto Ibiza; el cambio solo aplica para el descanso nocturno.

Aldo Rendón y Yahir hablan de Yanet García tras su cambio de cuarto. (Captura de pantalla)

Lo que se sabe sobre el cambio de cuarto

En la cuarta temporada del reality, los 18 participantes fueron asignados desde el inicio a habitaciones con nombre propio, los cuartos son Ibiza, Malibú y Tulum.

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Los cuartos quedaron formados de la siguiente manera:

Ibiza: quedó conformado por Aldo Rendón, Ese Pérez, Cynthia Klitbo, Yanet García, Ernesto Laguardia y Luis Chaparro.

Malibú: lo integran Fede Vigevani, Massad, Gema, Ximena Herrera, Flor Vigna y Yahir.

Tulum: reúne a Karina Torres, Memo Schutz, Brianda, Arantza, Mariana Ochoa y Moisés.

Estos son los cuartos de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México (Infobae/Jenifer Nava)

Hasta el momento, no se ha dado a conocer si se llevará a cabo la dinámica del cambio de cuartos durante esta semana o más adelante. El cambio se podría dar mediante un beneficio como la Moneda del Destino o en la nueva Cabina de las Tentaciones.

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