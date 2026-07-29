Checo Pérez y Valtteri Bottas ilusionan a la afición de Cadillac: “Se avecinan cosas geniales”

Los pilotos encabezan el equipo estadounidense en la Fórmula 1

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La Fórmula 1 ya comenzó su período vacacional tras la celebración del Gran Premio de Hungría, donde la escudería Cadillac sufrió el abandonó de sus dos competidores. En primera instancia, Valtteri Bottas quedó fuera de la carrera debido a un Sobrecalentamiento extremo y fuego en la zona de los frenos.

Posteriormente, el piloto mexicano, Checo Pérez, no pudo terminar el Gran Premio de Hungaroring, porque en la vuelta 51 una rotura en la suspensión del bólido obligaron al tapatío a salir de la pista, en su última participación de esta primera mitad de la campaña 2026.

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Aunque la escudería Cadillac sigue sin sumar puntos en el campeonato de pilotos y constructores, tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez adelantaron en un video de TikTok que para el regreso de la Fórmula 1, a finales de agosto, los buenos resultados marcharían a su favor.

“Hola a todos en TikTok. Solo queríamos decirles gracias por seguirnos. Creo que se avecinan cosas geniales, así que gracias", dijo Valtteri Bottas en la filmación compartida desde la cuenta oficial de la escudería Cadillac, este miércoles 29 de julio.

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“Sí. Sigan apoyándonos”, pidió Sergio Checo Pérez, a los fans de México y Finlandia que apoyan a Cadillac en su temporada del debut en Fórmula 1, en la que sigue en la posición que ameritaba desde un inicio al ser una escudería que apenas inicia su era en la Máxima Categoría.

Los pilotos de Cadillac auguran buenos resultados en el regreso de la Fórmula 1

Si bien, Sergio Pérez y Valtteri Bottas han tratado de sacar provecho de las pocas palancas que le ofrece Cadillac para situarse en la pelea por los puntos. Checo habría logrado el objetivo en el Gran Premio de Mónaco, la carrera más antaña y celebre de la Fórmula 1.

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Aunque la pista es angosta y difícilmente se puede adelantar a su competidor más cercano, el volante nacional, pese a la reducción de los autos del Gran Circo, aprovechó el arranque inicial, sin embargo su mal acomodo en el grid lo penalizó con 10 segundos, cayendo del 10mo al 15to puesto.

Por tal razón, Sergio Pérez soltó el punto en Montecarlo y Fernando Alonso se apropio de él. Si la sanción a Checo no existiera, en este instante Cadillac sería penúltimo del campeonato con un dígito. El infortunio tiene a la escudería norteamericana en la parte más baja de la clasificación y arriba está Aston Martin con un punto.

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Cadillac anunció un nuevo paquete de mejoras para el monoplaza MAC-26 de Sergio Pérez y Valtteri Bottas. El kit se centró en el sistema de frenos y su refrigeración tratando de corregir los problemas frecuentes en la temperatura y fallas mecánicas.

Sin embargo, ambos monoplazas abandonaron la carrera en Hungaroring, siendo la segunda en forma consecutiva para Pérez Mendoza, quien aceptó que Cadillac ha dado “un paso atrás” porque “se nos fue la competitividad” al no mantener el ritmo a media periodización.

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Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

El piloto mexicano no terminó la carrera en Hungría. REUTERS/Marton Monus

Gran Premio de Australia: 16º lugar. Gran Premio de China: 15º puesto. Gran Premio de Japón: 17º posición. Gran Premio de Miami: 16º sitio. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera. Gran Premio de Mónaco: 15º casilla (por penalización). Gran Premio de Barcelona: 14º posición. Gran Premio de Austria: 21º cupo. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º nivel. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.

¿Cómo le ha ido a Valtteri Bottas en la campaña 2026?

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 13, 2026 Cadillac's Valtteri Bottas during qualifying Pool via Reuters/Manaure Quintero

Gran Premio de Australia: 19º sitio. Gran Premio de China: 13º posición. Gran Premio de Japón: 19º lugar. Gran Premio de Miami: 16º cupo. Gran Premio de Canadá: 16º peldaño. Gran Premio de Mónaco: Abandonó la competencia. Gran Premio de Barcelona: Abandonó la carrera. Gran Premio de Austria: Abandonó la competición. Gran Premio de Gran Bretaña: 16º puesto. Gran Premio de Bélgica: 19º casilla. Gran Premio de Hungría: Abandonó el gran premio.

¿Cuántas carreras correrá Cadillac en el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

El piloto finlandés es el nuevo coequipero de Checo Pérez. (X/Formula 1)

La Fórmula 1 detuvo su celebración al paso de once grandes premios. Las escuderías marcaron en el calendario el domingo 23 de agosto para llevar a cabo el Gran Premio de los Países Bajos, desde el trazado de Zandvoort,

En ese momento restarán otras once competiciones para conocer al campeón de la Fórmula 1, entre ellas resalta el festejo del Gran Premio de la Ciudad de México, que se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre, dentro del Autódromo de Hermanos Rodríguez.

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Grandes Premios a celebrar después del parón veraniego

Dos charros disfrutan de la Fórmula 1 desde la tribuna. (AP Foto/Fernando Llano, archivo)

Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.