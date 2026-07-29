México
Agregar Infobae enGoogle

Checo Pérez y Valtteri Bottas ilusionan a la afición de Cadillac: “Se avecinan cosas geniales”

Los pilotos de la escudería encendieron las expectativas para la segunda mitad de la temporada 2026 de la Fórmula 1

Los pilotos Checo Perez y Valtteri Bottas
Los pilotos encabezan el equipo estadounidense en la Fórmula 1
Guardar

La Fórmula 1 ya comenzó su período vacacional tras la celebración del Gran Premio de Hungría, donde la escudería Cadillac sufrió el abandonó de sus dos competidores. En primera instancia, Valtteri Bottas quedó fuera de la carrera debido a un Sobrecalentamiento extremo y fuego en la zona de los frenos.

Posteriormente, el piloto mexicano, Checo Pérez, no pudo terminar el Gran Premio de Hungaroring, porque en la vuelta 51 una rotura en la suspensión del bólido obligaron al tapatío a salir de la pista, en su última participación de esta primera mitad de la campaña 2026.

PUBLICIDAD

Aunque la escudería Cadillac sigue sin sumar puntos en el campeonato de pilotos y constructores, tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez adelantaron en un video de TikTok que para el regreso de la Fórmula 1, a finales de agosto, los buenos resultados marcharían a su favor.

“Hola a todos en TikTok. Solo queríamos decirles gracias por seguirnos. Creo que se avecinan cosas geniales, así que gracias", dijo Valtteri Bottas en la filmación compartida desde la cuenta oficial de la escudería Cadillac, este miércoles 29 de julio.

PUBLICIDAD

“Sí. Sigan apoyándonos”, pidió Sergio Checo Pérez, a los fans de México y Finlandia que apoyan a Cadillac en su temporada del debut en Fórmula 1, en la que sigue en la posición que ameritaba desde un inicio al ser una escudería que apenas inicia su era en la Máxima Categoría.

Los pilotos de Cadillac auguran buenos resultados en el regreso de la Fórmula 1

Si bien, Sergio Pérez y Valtteri Bottas han tratado de sacar provecho de las pocas palancas que le ofrece Cadillac para situarse en la pelea por los puntos. Checo habría logrado el objetivo en el Gran Premio de Mónaco, la carrera más antaña y celebre de la Fórmula 1.

Aunque la pista es angosta y difícilmente se puede adelantar a su competidor más cercano, el volante nacional, pese a la reducción de los autos del Gran Circo, aprovechó el arranque inicial, sin embargo su mal acomodo en el grid lo penalizó con 10 segundos, cayendo del 10mo al 15to puesto.

Por tal razón, Sergio Pérez soltó el punto en Montecarlo y Fernando Alonso se apropio de él. Si la sanción a Checo no existiera, en este instante Cadillac sería penúltimo del campeonato con un dígito. El infortunio tiene a la escudería norteamericana en la parte más baja de la clasificación y arriba está Aston Martin con un punto.

Cadillac anunció un nuevo paquete de mejoras para el monoplaza MAC-26 de Sergio Pérez y Valtteri Bottas. El kit se centró en el sistema de frenos y su refrigeración tratando de corregir los problemas frecuentes en la temperatura y fallas mecánicas.

Sin embargo, ambos monoplazas abandonaron la carrera en Hungaroring, siendo la segunda en forma consecutiva para Pérez Mendoza, quien aceptó que Cadillac ha dado “un paso atrás” porque “se nos fue la competitividad” al no mantener el ritmo a media periodización.

Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026

El piloto mexicano no terminó la carrera en Hungría. REUTERS/Marton Monus
El piloto mexicano no terminó la carrera en Hungría. REUTERS/Marton Monus
  1. Gran Premio de Australia: 16º lugar.
  2. Gran Premio de China: 15º puesto.
  3. Gran Premio de Japón: 17º posición.
  4. Gran Premio de Miami: 16º sitio.
  5. Gran Premio de Canadá: Abandonó la carrera.
  6. Gran Premio de Mónaco: 15º casilla (por penalización).
  7. Gran Premio de Barcelona: 14º posición.
  8. Gran Premio de Austria: 21º cupo.
  9. Gran Premio de Gran Bretaña: 14º nivel.
  10. Gran Premio de Bélgica: Abandonó la competencia
  11. Gran Premio de Hungría: Abandonó la competición.

¿Cómo le ha ido a Valtteri Bottas en la campaña 2026?

Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 13, 2026 Cadillac's Valtteri Bottas during qualifying Pool via Reuters/Manaure Quintero
Formula One F1 - Barcelona-Catalunya Grand Prix - Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona, Spain - June 13, 2026 Cadillac's Valtteri Bottas during qualifying Pool via Reuters/Manaure Quintero
  1. Gran Premio de Australia: 19º sitio.
  2. Gran Premio de China: 13º posición.
  3. Gran Premio de Japón: 19º lugar.
  4. Gran Premio de Miami: 16º cupo.
  5. Gran Premio de Canadá: 16º peldaño.
  6. Gran Premio de Mónaco: Abandonó la competencia.
  7. Gran Premio de Barcelona: Abandonó la carrera.
  8. Gran Premio de Austria: Abandonó la competición.
  9. Gran Premio de Gran Bretaña: 16º puesto.
  10. Gran Premio de Bélgica: 19º casilla.
  11. Gran Premio de Hungría: Abandonó el gran premio.

¿Cuántas carreras correrá Cadillac en el cierre de la temporada 2026 de la Fórmula 1?

El piloto finlandés es el nuevo coequipero de Checo Pérez. (X/Formula 1)
El piloto finlandés es el nuevo coequipero de Checo Pérez. (X/Formula 1)

La Fórmula 1 detuvo su celebración al paso de once grandes premios. Las escuderías marcaron en el calendario el domingo 23 de agosto para llevar a cabo el Gran Premio de los Países Bajos, desde el trazado de Zandvoort,

En ese momento restarán otras once competiciones para conocer al campeón de la Fórmula 1, entre ellas resalta el festejo del Gran Premio de la Ciudad de México, que se desarrollará del 30 de octubre al 1 de noviembre, dentro del Autódromo de Hermanos Rodríguez.

Grandes Premios a celebrar después del parón veraniego

Dos charros disfrutan de la Fórmula 1 desde la tribuna. (AP Foto/Fernando Llano, archivo)
Dos charros disfrutan de la Fórmula 1 desde la tribuna. (AP Foto/Fernando Llano, archivo)
  1. Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto del 2026.
  2. Gran Premio de Italia: 6 de septiembre del 2026.
  3. Gran Premio de España: 13 de septiembre del 2026.
  4. Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre del 2026.
  5. Gran Premio de Singapur: 11 de octubre del 2026.
  6. Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre del 2026.
  7. Gran Premio de México: 1 de noviembre del 2026.
  8. Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre del 2026.
  9. Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre del 2026.
  10. Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre del 2026.
  11. Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre del 2026.

Temas Relacionados

Checo PérezFórmula 1CadillacAutomovilismoValtteri Bottasmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

La investigación ubicó una vivienda ligada a Los Tanzanios, donde agentes aseguraron una subametralladora, cartuchos y 59 dosis de una sustancia similar a la metanfetamina sin usar violencia

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

El conjunto dirigido por Vanessa Martínez busca arrrancar con pie derecho en Santo Domingo y la mira puesta en el tetracampeonato

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio: reabren parcialmente la México-Cuernavaca tras volcadura

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio: reabren parcialmente la México-Cuernavaca tras volcadura

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Yanet García dejó el cuarto Ibiza para dormir en Malibú por culpa de los ronquidos de sus compañeros

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

Ronald Johnson destaca la acusación en Texas contra cuatro mexicanos por armar al Cártel de Sinaloa

Autoridades aseguran 200 kilos de metanfetamina en Sonora: la droga estaba dentro de carretes industriales

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: reanudan el reto para acumular kilómetros en la prueba semanal

Fede revela que se metió con la mamá de una seguidora, así lo contó en La Casa de los Famosos 2026

La Casa de los Famosos México 2026: Cuarto Ibiza decepcionado de Yanet García y propone cambiarla por Gema Garoa

Harry Styles pide a fan en CDMX que deje de seguirlo y le reclama por invadir su espacio

Masad reclama a Cynthia Klitbo que le cocinó comida con cerdo y protagonizan discusión en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos

Bienvenidas a la Liga Femenil: Atlante presenta con orgullo a sus jugadoras para el Apertura 2026

Quién es Carlos Aviña, el mexicano que haría posible la llegada de Erik Lira al AS Mónaco

México albergaría la Copa Oro tras el éxito en el Mundial 2026