Masad reclama a Cynthia Klitbo que le cocinó comida con cerdo y protagonizan discusión en La Casa de los Famosos México 2026

Masad y Cynthia discuten por la comida en LCDLFM4 (Televisa) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cynthia Klitbo confrontó este miércoles a Masad Al-Tamimi frente a varios habitantes de La Casa de los Famosos México 2026.

La actriz reclamó que el influencer originario de Arabia Saudita la había reprendido el día anterior por haber cocinado frijoles con tocino, un alimento que Massad no consume, sin haberle avisado antes de esa restricción.

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El enfrentamiento es la continuación de una serie de roces entre ambos que arrancó desde los primeros días de la temporada.

“¿Cuándo me dijo a mí?”: Cynthia Klitbo exige una explicación

Cynthia Klitbo reclama a Massad su actitud en la cocina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de quiebre fue el reclamo que Masad le hizo a Cynthia el martes por haber incluido un pedazo de tocino en los frijoles que cocinó para todos los habitantes. Cynthia asegura que nadie le informó que Massad no come cerdo.

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Este miércoles, la actriz lo encaró directamente y con varios compañeros presentes: “Yo cocino, yo le puse un pedazo de tocino. ¿Quién me dijo a mí que Massad no come cerdo? Me armó un pedo por el cerdo. Me pone un cagadón por el cerdo. ¿Cuándo me dijo a mí? Tú no me dijiste a mí que no comías cerdo, ¿nos dijiste?“.

Massad respondió que “mucha gente lo sabe”, en referencia a que su religión le prohíbe consumir carne de cerdo. Cynthia no cedió en su postura: si nadie se lo dijo, no tenía forma de saberlo.

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Los otros habitantes defienden a Cynthia

La actitud de Masad no fue bien vista en las redes sociales (Televisa)

Varios compañeros tomaron partido por Cynthia Klitbo durante la discusión. El argumento que más circuló entre los presentes fue directo: no se le puede reclamar a alguien por algo que nunca se le comunicó. “Pero ella no sabe, no le puedes reclamar a alguien si no le dijiste”, señalaron algunos habitantes.

El episodio del cerdo no es el primer desencuentro entre los dos. Un día antes, Cynthia ya había relatado a Mariana Ochoa que Masad se le acercó en la cocina mientras picaba jitomate para recriminarle que el platillo que preparaba no era de su agrado. En esa misma conversación, Cynthia dijo: “Llega Massad bien enojado. ‘¿Por qué pones si yo no como?’, yo no soy tu adivina, no soy tu chef”.

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“Masad no ha hecho nada”: Cynthia también lo acusa de no colaborar

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida contra Masad Altamimi (Captura de pantalla )

El reclamo de Cynthia Klitbo no se limitó al episodio del cerdo. La actriz también cuestionó la participación de Masad en las tareas colectivas de la casa. Sus palabras fueron contundentes: “No ayuda, él aprovecha el trabajo de los demás para hacerse, entonces no está chido, y cuando estábamos hablando de la limpieza se fue. Massad no ha hecho nada".

La acusación abre otro frente de tensión. Si Masad no participa en la limpieza ni en la cocina, pero sí reclama sobre lo que se prepara, la convivencia con el resto de los habitantes puede complicarse con el paso de los días.

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Un conflicto que suma capítulos desde el primer desayuno

El primer roce entre Cynthia y Masad ocurrió durante el desayuno de los primeros días, cuando la actriz le llamó la atención por servirse demasiada comida sin considerar que aún faltaban habitantes por comer. “Masad, faltamos un chingo. Es que es para todos, porque entonces no alcanza”, le dijo en ese momento.

Cynthia también ha señalado que Masad intenta usar los ingredientes que ella ya preparó para hacerse su propia comida, sin aportar nada al proceso. El patrón que describe la actriz —no colaborar, pero sí aprovechar— es el que más molestia le genera y el que más comentarios ha provocado entre los seguidores del programa en redes sociales.

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