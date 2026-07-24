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Chicharito Hernández niega haberse retirado de la Selección Mexicana y revela futuro equipo

El histórico delantero también aprovechó el espacio para hablar de Cristiano Ronaldo y destacar el presente de Gilberto Mora y la Hormiga González

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Javier Hernández se pronunció en cuanto a su realción actual con el Tri y dejó pistas sobre su futuro en el futbol mexicano. REUTERS/Jason Cairnduff
Javier Hernández se pronunció en cuanto a su realción actual con el Tri y dejó pistas sobre su futuro en el futbol mexicano. REUTERS/Jason Cairnduff

La figura de Javier “Chicharito” Hernández sigue marcando la conversación futbolística en México.

En esta ocasión, durante una dinámica en sus redes sociales, el máximo goleador histórico del Tri dejó claro que no se ha retirado de la Selección Mexicana, aunque reconoció que quizá la FMF ya lo apartó de manera anticipada.

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En una dinámica en redes, Chicharito adelantó un proyecto a largo plazo con un nuevo equipo, descartando ser Director Técnico y valorando opciones como comentarista. REUTERS/Eloisa Sanchez
En una dinámica en redes, Chicharito adelantó un proyecto a largo plazo con un nuevo equipo, descartando ser Director Técnico y valorando opciones como comentarista. REUTERS/Eloisa Sanchez

Al mismo tiempo, Hernández elogió a promesas mexicanas como Gil Mora y Armando “Hormiga González” y sorprendió al revelar que tiene en puerta un proyecto a largo plazo con un nuevo equipo, lo que confirma que su carrera aún no ha llegado a su fin.

El reconocimiento a Gilberto Mora y la Hormiga González

El delantero mostró especial interés en hablar de los jóvenes talentos que representan el futuro del futbol mexicano.

  • Sobre Gilberto Mora fue contundente: “Debe irse cuanto antes a Europa”, calificándolo como “uno de los mejores talentos que hemos tenido”.
  • Sobre Armando ‘Hormiga’ González, sucesor con quien ha vivido emotivos momentos para la afición: “Ojalá pueda volver a demostrar… tiene un gran camino”, confiando en que recupere protagonismo en Chivas y con el Tri.
El delantero elogia a Armando “Hormiga” González y confía en que recupere protagonismo en Chivas y con el Tri. REUTERS/Henry Romero
El delantero elogia a Armando “Hormiga” González y confía en que recupere protagonismo en Chivas y con el Tri. REUTERS/Henry Romero

Este respaldo confirma que Chicharito busca ser un puente entre generaciones, validando a quienes vienen detrás y reafirmando su papel como ejemplo simbólico de la nueva camada del futbol mexicano.

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Cristiano Ronaldo, Haaland y el club en el que vivió su prime

En otro momento de la dinámica, Hernández habló sobre figuras internacionales y su propia trayectoria en Europa, mezclando humor con nostalgia y admiración.

  • Sobre Cristiano Ronaldo no se limitó al reconocer su papel histórico en el futbol: “Huele como a cabra”.
  • Añadió que es “triste que un jugador de su nivel no pueda volver a jugar un Mundial”, subrayando lo excepcional de su carrera.
  • También elogió a Erling Haaland, a quien calificó como “todo un crack”.
  • Recordó que lo más cercano a su “prime” lo vivió con el Manchester United, cuando llegó a la final de la Champions League como titular en 2011.
Lionel Messi elogia a Chicharito: Un Potencial para el Barcelona o Real Madrid
Pese a llegar a una final de Champions League con el Manchester United, Chicharito se enfocó en destacar el nombre histórico de Cristiano Ronaldo y su paso por el Real Madrid. (@CristianoXtra_)

Al recordar estos nombres, Chicharito reconoció que extraña jugar en los grandes estadios y la nostalgia de los ciclos que se cierran.

El futuro de Chicharito: Selección Mexicana y el nuevo equipo

Finalmente, Hernández habló de su presente, dejando claro que aún no se siente retirado y que tiene planes concretos para seguir aportando al futbol mexicano: “Yo no me he retirado de la Selección Mexicana, quizá ellos ya me retiraron”.

Confirmó que no quiere ser Director Técnico, pero quizás sí explorar proyectos como comentarista. Y adelantó que pronto hará un anuncio referente a un proyecto a largo plazo con un nuevo equipo.

Javier Hernández fue contundente al señalar que aún no se despide de la Selección Mexicana y que el equipo más grande del país es Chivas. REUTERS/Ivan Arias
Javier Hernández fue contundente al señalar que aún no se despide de la Selección Mexicana y que el equipo más grande del país es Chivas. REUTERS/Ivan Arias

Finalmente, reafirmó su vínculo con el club donde inició su historia al señalar que Chivas es el equipo más grande de México, una declaración que refuerza su identidad y conexión con la afición.

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