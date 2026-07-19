Jorge Campos presume video al lado de Casillas, Higuita y Vozinha: “Los mejores arqueros”

Jorge Campos presumió un video al lado de Iker Casillas, Higuita y la figura en la portería de este Mundial 2026, Vozinha (Especial)

La grabación, que reunió a Jorge Campos, Iker Casillas, René Higuita y Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha y actual referente en la portería durante el Mundial 2026, generó un notable interés entre los aficionados al fútbol internacional. Jorge Campos, ex arquero mexicano, difundió recientemente este breve video que capturó la atención de seguidores en todo el mundo.

Campos aprovechó la ocasión para destacar la presencia de Vozinha, quien se ha convertido en figura para Cabo Verde durante la competencia. En el video, el ex portero de la Selección Mexicana se muestra sonriente y hace comentarios en tono de broma sobre la posibilidad de llevar al arquero caboverdiano, de cuarenta años, a un club de la Liga MX.

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Durante la conversación grabada, Jorge Campos descartó la llegada de Vozinha a los Pumas, argumentando con humor que en ese equipo ya milita Keylor Navas. El comentario despertó risas y reacciones entre los presentes, reforzando el ambiente distendido y amistoso del encuentro entre históricos del fútbol.

Un hombre graba un video en primera persona en una calle urbana, interactuando con varias personas. Entre los individuos que aparecen en las imágenes se encuentra Iker Casillas. Todos los hombres visten trajes oscuros. El fondo muestra edificios de ciudad y, en una toma, una bandera de Estados Unidos. El material parece ser una producción para redes sociales o una campaña promocional.

Futuro de Vozinha tras su actuación destacada en el Mundial 2026

Por otra parte, existen reportes que vinculan el futuro profesional de Vozinha con ofertas de equipos sudamericanos como Colo Colo de Chile, o clubes brasileños como Avaí FC y Atlético Goianiense; hasta el momento, ninguna de las directivas involucradas ha emitido una confirmación oficial.

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Actualmente, el guardameta de 40 años integra la plantilla de Chaves, aunque también se le relacionó con el Inter de Miami, donde juega Lionel Messi. No obstante, no se ha confirmado ninguna transferencia. Los reportes del entorno deportivo señalan versiones sobre una posible salida de Vozinha hacia una nueva institución futbolística, tras finalizar su participación en la justa mundialista con Cabo Verde.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - FIFA Legends Match - Rockefeller Center, New York City, New York, U.S. - July 17, 2026 FIFA President Gianni Infantino poses for a picture with Cape Verde's Vozinha after the match REUTERS/John Sibley

Higuita y Casillas: dos grandes históricos del futbol mundial

La relación entre René Higuita e Iker Casillas se ha caracterizado por una admiración recíproca, pese a que ambos protagonizaron épocas y estilos opuestos en la portería. A lo largo de sus carreras, los dos arqueros han compartido elogios públicos, generando un puente entre generaciones que trasciende el fútbol.

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El exguardameta colombiano ha declarado en distintas ocasiones que considera a Casillas como “el mejor portero del mundo”, subrayando el impacto de sus títulos obtenidos tanto con el Real Madrid como con la selección española. Higuita ha valorado especialmente la constancia y los logros de su colega europeo.

Mientras Higuita se hizo célebre en los años 90 por su estilo arriesgado y original, que transformó la función del portero en el campo, Casillas consolidó una imagen opuesta: la del arquero sobrio y seguro, capaz de definir partidos con sus atajadas. El colombiano fue pionero del “arquero-líbero”, atreviéndose a salir del área, ejecutar tiros libres y realizar jugadas inolvidables como el famoso “escorpión” en Wembley

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