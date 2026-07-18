Jorge Campos aparece en redes con Vozinha, portero sensación de Cabo Verde y se vuelve tendencia

Campos tuvo un momento divertido con el jugador de Cabo Verde (captura de pantalla)

El exguardameta de la Selección Mexicana, Jorge Campos, y el portero de la selección de Cabo Verde, Vozinha, coincidieron recientemente en un evento de la FIFA tras el cierre de la Copa del Mundo.

Vozinha destacó durante el torneo internacional debido a sus actuaciones en los partidos disputados contra los dos equipos finalistas del certamen, lo que generó un incremento de millones de seguidores en sus plataformas digitales y le permitió participar en diversas convivencias con aficionados.

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El encuentro entre ambos deportistas fue difundido a través de las redes oficiales de Campos, registrando un volumen alto de interacciones por parte de los usuarios, quienes posicionaron el hecho como tendencia dentro del ámbito de la información deportiva digital.

Jorge Campos apareció junto a Cafú y Vozinha en un video

Jorge Campos publicó un metraje corto en sus cuentas oficiales donde se documenta su presencia junto al exfutbolista brasileño Cafú y el portero caboverdiano Vozinha.

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El video muestra a tres reconocidos futbolistas. El portero Vozinha , Jorge Campos es visible en un entorno interior con gafas de sol, junto a Cafú en un selfie.

En la grabación realizada por el exjugador mexicano, este se refiere a Cafú como “el presidente de Brasil” y posteriormente señala a Vozinha como “el futuro presidente de Cabo Verde“. Ante esta declaración, el exlateral derecho de la selección brasileña respondió dirigiéndose a Campos con la frase “el presidente de México”.

La publicación recibió múltiples interacciones y comentarios por parte de los seguidores de las cuentas de Campos.

Los usuarios reaccionaron de manera aprobatoria ante la actitud del guardameta de Cabo Verde, mientras que otro sector continuó con la dinámica del video mediante comentarios humorísticos que comparaban la trayectoria y el aspecto físico de Vozinha con el exportero italiano Gianluigi Buffon.

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El panorama profesional de Vozinha tras la Copa del Mundo

Los reportes del entorno deportivo señalan que existen versiones sobre una posible transferencia de Vozinha hacia una nueva institución futbolística, tras finalizar su participación en la justa mundialista con Cabo Verde.

Actualmente, el guardameta de 40 años de edad forma parte de la plantilla del club Chaves, aunque se le relacionó con el Inter de Miami donde juega Lionel Messi, sin embargo, no hay nada confirmado.

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Vozinha, de Cabo Verde, junto a sus compañeros de equipo, celebra con los aficionados tras llegar de Estados Unidos. REUTERS/Sodiq Adelakun.

Existen reportes que vinculan su futuro profesional con ofertas de equipos de Sudamérica como el Colo Colo de Chile, o clubes brasileños como el Avaí FC y el Atlético Goianiense, hasta el momento no se cuenta con una confirmación oficial por parte de ninguna de las directivas involucradas.

Durante la Copa del Mundo, Vozinha acumuló un total de cuatro partidos disputados con la selección de Cabo Verde.

El desglose estadístico oficial del jugador en el torneo registra un total de 15 atajadas, cinco goles recibidos y dos partidos concluidos con la portería en cero, sin registrar penaltis atajados a lo largo de los minutos que se mantuvo en el terreno de juego.

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El material audiovisual compartido por Campos constata el tipo de interacciones que mantienen los futbolistas en el retiro con los jugadores activos que obtuvieron relevancia mediática durante el desarrollo del torneo de la FIFA.

La atención pública en torno a Vozinha continúa sujeta al desempeño mostrado en la competencia y a las resoluciones del mercado de transferencias internacional, mientras que para el público mexicano el registro audiovisual ratifica la vigencia de Jorge Campos en los eventos que congregan a los exfutbolistas internacionales de la disciplina.

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