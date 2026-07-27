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Chicharito confirma su llegada al Atlético Dallas

El ex delantero de Chivas será la cabeza del equipo que hará su debut en 2027 dentro de la segunda división de los Estados Unidos

El ex delantero de Chivas será la cabeza del equipo que hará su debut en 2027 dentro de la segunda división de los Estados Unidos. (Infobae México: Jesús Abraham Aviles)
El ex delantero de Chivas será la cabeza del equipo que hará su debut en 2027 dentro de la segunda división de los Estados Unidos. (Infobae México: Jesús Abraham Aviles)
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Javier “Chicharito” Hernández se convertirá en el nuevo refuerzo del Atlético Dallas, franquicia que hará su debut en la USL Championship, segunda división de los Estados Unidos.

De acuerdo con reportes del insider Fabrizio Romano, el equipo estadounidense está apostando por el delantero mexicano para encabezar el proyecto de un equipo que busca consolidarse en el futbol profesional.

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Fecha en la se unirá Chicharito al Atlético Dallas

Especial
Chicharito se unirá al Atlético Dallas en 2027. (Mexsport)

Aunque Javier “Chicharito” Hernández iniciará oficialmente su etapa como jugador del Atlético Dallas en 2027, su involucramiento con el club comenzará de inmediato. El delantero mexicano participará en la planeación y desarrollo del equipo desde el arranque del proyecto.

A sus 38 años, Chicharito se alista para asumir este nuevo desafío en el futbol estadounidense, ahora como la principal figura y referente de una franquicia que busca establecer una identidad propia en la USL Championship.

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Con un mensaje a través de su cuenta de Instagram, Javier confirmó su llegada al equipo tejano, en el cual escribe lo siguiente: “La primera vez que pisé Dallas y ahora es hogar”.

Chicharito define su futuro tras Mundial 2026

El mexicano estará en las transmisiones que se harán para Estados Unidos.
El mexicano estuvo en las transmisiones del Mundial para Estados Unidos. (TW Fox Sports)

Tras concluir su labor como comentarista en el Mundial para FOX, Javier “Chicharito” Hernández dejó entrever que pronto se daría a conocer su siguiente paso profesional.

A pesar de los rumores que lo vinculaban con el Atlante, club que recientemente regresó a la Liga MX tras más de una década, el delantero optó por continuar su carrera en Estados Unidos, donde reside actualmente.

El 11 de diciembre de 2025, Hernández anunció su salida de Chivas, poniendo fin a su segunda etapa con el equipo que lo vio debutar en el futbol profesional.

Ahora, el tapatío se prepara para encabezar el proyecto del Atlético Dallas, con la misión de sentar las bases de una nueva franquicia y dejar huella en el futbol estadounidense.

Trayectoria de Chicharito

Chicharito
Chicharito se encargó de marcar nueve tantos con el Real Madrid. (X/Pambol Azteca)

Hablar de Chicharito es destacar a uno de los mejores jugadores que ha surgido del futbol mexicano por las ligas y equipos en los que jugó a lo largo de su carrera.

A lo largo de su carrera, ha dejado huella en cada club donde ha jugado y ha impuesto varios récords, además de incursionar como comentarista en la pasada Copa del Mundo

Chivas (2006-2010 y 2025)

Chicharito debutó profesionalmente con las Chivas de Guadalajara en 2006. Durante su primera etapa, marcó 29 goles en 79 partidos y fue campeón de goleo en el Bicentenario 2010.

En 2025 regresó brevemente al club, donde lamentablemente no cumplió con las expectativas y su relación no terminó del todo bien con la afición rojiblanca.

Manchester United (2010-2015)

En 2010, Hernández dio el salto al futbol europeo al firmar con el Manchester United. En el club inglés jugó 157 partidos y anotó 59 goles. Ganó dos títulos de Premier League (2010-11 y 2012-13), una Community Shield y fue pieza clave en varias campañas europeas.

Con los Red Devils tuvo la oportunidad de disputar la final de la UEFA Champions League en 2011, donde terminaron cayendo ante el Barcelona.

Real Madrid (2014-2015, préstamo)

Durante la temporada 2014-2015, jugó a préstamo con el Real Madrid. Marcó 9 goles en 33 partidos y anotó el tanto decisivo ante el Atlético de Madrid en cuartos de final de la Champions League. Ganó el Mundial de Clubes 2014.

Bayer Leverkusen (2015-2017)

En Alemania, Chicharito vivió una de sus etapas más goleadoras. Con el Bayer Leverkusen jugó 76 partidos y anotó 39 goles. Fue nombrado Jugador del Mes en la Bundesliga en dos ocasiones y se consolidó como referente del club.

West Ham United (2017-2019)

En la Premier League, el mexicano también defendió los colores del West Ham United. Registró 17 goles en 63 partidos y mantuvo su regularidad en el futbol inglés.

Sevilla FC (2019-2020)

Chicharito tuvo una breve etapa en el futbol español con el Sevilla, donde marcó 3 goles en 15 partidos antes de salir rumbo a Estados Unidos.

LA Galaxy (2020-2024)

En la MLS, Hernández se convirtió en el máximo goleador histórico de LA Galaxy en una sola temporada. Anotó 39 goles en 83 partidos y fue capitán del equipo, además de ser seleccionado al Juego de Estrellas de la liga.

Selección Mexicana (2009-2022)

Chicharito es el máximo goleador en la historia de la Selección Mexicana, con 52 goles en 109 partidos. Jugó tres Copas del Mundo (2010, 2014 y 2018) y formó parte de plantillas en Juegos Olímpicos y Copas Confederaciones. Ganó la Copa Oro 2011.

Comentarista y nueva etapa

Después de su paso por el LA Galaxy y su segunda etapa en Chivas, Chicharito incursionó como comentarista durante el Mundial 2026 para FOX, ganando visibilidad en medios internacionales.

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