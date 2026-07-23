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Lionel Messi se pierde el All-Star Game 2026 de la Liga MX frente a la MLS por esta razón

El astro argentino no disputará el duelo frente a las estrellas de la Liga MX tras su participación en el mundial 2026

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Especial
El 10 del Inter Miami no verá acción en el duelo de estrellas. (Mexsport)

A unos días de que las figuras de la Liga MX y la MLS vuelvan a enfrentarse en una nueva edición del All-Star Game 2026, la expectativa alrededor del partido continúa creciendo.

Sin embargo, en la recta final de la preparación para el encuentro surgió una noticia que cambia el panorama del espectáculo, ya que uno de los futbolistas más esperados, como lo es Lionel Messi, no estará presente en el compromiso programado para disputarse en Charlotte.

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¿Por qué Lionel Messi no jugará el All-Star Game 2026 entre la Liga MX y la MLS?

De acuerdo con diversos reportes, Lionel Messi no participará en el All-Star Game 2026 entre las estrellas de la Liga MX y la MLS, luego de que Inter Miami decidiera otorgarle un periodo de descanso tras su participación con la selección de Argentina en la Copa Mundial 2026.

El atacante argentino fue uno de los jugadores con mayor carga de actividad durante el torneo internacional, donde disputó la competencia hasta la final con la Albiceleste.

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Debido al desgaste físico acumulado, el club estadounidense optó por priorizar su recuperación antes que su presencia en el partido de exhibición.

Los informes indican que la ausencia de Messi no está relacionada con una lesión, sino con un plan de descanso previamente contemplado para que pueda reincorporarse en mejores condiciones a los compromisos oficiales de Inter Miami durante la segunda parte de la temporada.

Incluso, los reportes señalan que el club respetará un periodo cercano a tres semanas de recuperación, siguiendo las recomendaciones sobre el manejo de la carga física de futbolistas que disputaron un torneo tan exigente como el Mundial.

Messi cayó en la Final del Mundial 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)
Messi cayó en la Final del Mundial 2026. (AP Foto/Stephanie Scarbrough)

Además de Lionel Messi, también trascendió que Rodrigo De Paul, reciente incorporación del conjunto de Florida y compañero del argentino en la selección campeona del mundo, seguiría el mismo proceso de recuperación y tampoco estaría disponible para el evento.

La baja del ocho veces ganador del Balón de Oro representa un duro golpe para el espectáculo, ya que era considerado el principal atractivo del encuentro entre las principales figuras de ambas ligas. Desde que se confirmó la realización del partido, gran parte de la atención se centró en la posibilidad de verlo enfrentar a los mejores jugadores del futbol mexicano.

La Liga MX ya había presentado una convocatoria con varias de sus principales figuras

Mientras la MLS afronta la baja de su máxima estrella, la Liga MX mantiene prácticamente intacta la convocatoria que presentó días atrás para disputar el All-Star Game 2026.

Entre los futbolistas considerados aparecen elementos de clubes como América, Cruz Azul, Toluca, Tigres, Monterrey, Pachuca, León, Pumas, Guadalajara y otros equipos del futbol mexicano, conformando un plantel con varias de las figuras más destacadas del torneo.

El técnico de los Diablos de Toluca será el encargado de estar en el banquillo del futbol mexicano.

La convocatoria fue elaborada con jugadores elegidos por su rendimiento en la liga, así como por decisiones del cuerpo técnico encargado del representativo mexicano, con el objetivo de competir frente a la selección de estrellas de la MLS en uno de los eventos más importantes del calendario entre ambas competiciones.

Aunque la ausencia de Lionel Messi modifica considerablemente el atractivo mediático del encuentro, el evento seguirá contando con varios jugadores de alto nivel y mantiene el interés por el duelo entre representantes de la Liga MX y la MLS, una rivalidad que en los últimos años ha cobrado mayor relevancia gracias a competencias como la Leagues Cup y el propio All-Star Game.

La decisión de Inter Miami de priorizar la recuperación del argentino refleja la importancia de administrar la carga física de los futbolistas tras un verano marcado por la Copa Mundial 2026.

De esta manera, Lionel Messi no estará presente en el All-Star Game 2026, dejando al partido sin su principal figura, mientras la Liga MX buscará aprovechar el escaparate para mostrar el nivel de sus mejores jugadores frente al combinado de la MLS.

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