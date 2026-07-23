Alito Moreno acusa a Morena de consolidar un “narcoestado” tras el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva

El dirigente del PRI exige a las autoridades explicar el homicidio de Leyva Aguilar. Crédito: X/@alitomorenoc

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó a Morena de consolidar un “narcoestado” y exigió que autoridades expliquen el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en un mensaje publicado este 22 de julio en X.

Según el tuit de Alito Moreno, Leyva Aguilar “denunció la incapacidad de MORENA para gobernar y señaló sus vínculos con los cárteles del crimen organizado”. El priista sostuvo que el homicidio “muestra a un estado sometido por la violencia, donde los periodistas viven bajo amenaza”.

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Moreno afirmó que “el narcogobierno de MORENA tiene que responder por este nuevo asesinato de un periodista” y aseguró que “los cárteles del crimen organizado se saben protegidos por MORENA”, por lo que, dijo, “actúan con libertad, controlan territorios y encuentran gobiernos coludidos e incapaces de frenarlos”.

En el mismo mensaje, el dirigente priista pidió que las autoridades detallen qué hicieron ante los riesgos que enfrentaba Francisco Alejandro Leyva Aguilar, por qué fallaron y quiénes “ordenaron y ejecutaron” el crimen. También expresó su solidaridad con la familia, amigos y colegas del periodista y exsecretario de Comunicación del PRI en Oaxaca.

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Francisco Alejandro Leyva Aguilar es asesinado a tiros en Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca confirmó a Infobae México el homicidio y hasta el cierre de la información no reporta detenidos ni una línea oficial sobre el móvil. Foto: Facebook

El periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue asesinado a tiros este miércoles en Oaxaca, un crimen que ocurre después de que el propio columnista denunciara presunto hostigamiento de autoridades estatales y responsabilizara al gobernador Salomón Jara de cualquier daño contra su integridad o la de su familia.

La Fiscalía de Oaxaca confirmó a Infobae México el homicidio del comunicador. Hasta el cierre de la información no había personas detenidas ni una línea de investigación oficial sobre el móvil del ataque.

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De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió en el fraccionamiento Esmeralda, en el municipio de San Pablo Etla, donde hombres armados dispararon contra el periodista. Leyva Aguilar murió en el lugar por las lesiones de arma de fuego.

Tras el aviso de la agresión, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, peritos y personal ministerial se trasladaron a la zona para procesar la escena, recabar indicios e integrar la carpeta correspondiente.

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La víctima había denunciado un procedimiento iniciado cinco años después de su gestión en CORTV

Leyva Aguilar responsabilizó a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, por su integridad y la de su familia. (X/@salomonj)

Horas antes del asesinato, Leyva Aguilar publicó en Facebook una nueva entrega de su columna “El Zumbido del Moscardón”, espacio desde el que durante años difundió análisis y críticas sobre la política oaxaqueña.

Además de su trabajo como columnista y analista político, el comunicador fue exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, cargo que dejó en marzo de 2020. También colaboró en diversos medios del estado con temas de política, seguridad y administración pública.

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El 21 de noviembre de 2025, el periodista hizo pública una denuncia por presunto hostigamiento judicial. En esa publicación aseguró que la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado había iniciado un procedimiento administrativo relacionado con su gestión al frente de CORTV.

Según esa denuncia, la investigación correspondía a la cuenta pública de 2019 y el procedimiento comenzó cinco años después. Leyva Aguilar cuestionó ese lapso y sostuvo que interpretaba la acción como una “persecución con fines de censura o autocensura” derivada de su labor periodística y de las críticas publicadas en su columna.

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En ese mismo mensaje responsabilizó públicamente al gobernador de Oaxaca por cualquier afectación a su integridad o la de su familia. El comunicador escribió: “Salomón Jara me quiere callado y encerrado, por eso lo responsabilizo de cualquier cosa que pueda pasarme en mi integridad física y en mi libertad y la de toda mi familia”.

En la misma publicación rechazó acusaciones relacionadas con un presunto perjuicio a la administración pública y negó haber cometido desvío de recursos durante su paso por CORTV. También sostuvo que no modificaría su línea editorial para favorecer al gobierno estatal y cerró con una defensa de la libertad de prensa y del ejercicio periodístico.

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