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Cruz Azul podría perder a Ebere para el Apertura 2026, este equipo de Brasil buscaría su fichaje

El delantero nigeriano atraviesa su mejor momento tras levantar el título del Clausura 2026 y estrenarse este torneo con gol ante el Puebla

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La posible propuesta brasileña pondría en aprietos a La Máquina en el arranque del Apertura 2026, con el nigeriano como figura clave en el esquema de Joel Huiqui. REUTERS/Eloisa Sanchez
La posible propuesta brasileña pondría en aprietos a La Máquina en el arranque del Apertura 2026, con el nigeriano como figura clave en el esquema de Joel Huiqui. REUTERS/Eloisa Sanchez

El futuro de Christian Ebere se ha convertido en un tema de incertidumbre dentro de Cruz Azul.

El querido delantero nigeriano, que ya ha demostrado su consolidación como pieza ofensiva en el esquema de Joel Huiqui, podría estar en la mira de un club histórico del futbol brasileño.

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Ebere fue esencial dentro el plantel celeste que consiguió el título del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitrio. REUTERS/Eloisa Sanchez
Ebere fue esencial dentro el plantel celeste que consiguió el título del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico Universitrio. REUTERS/Eloisa Sanchez

Diversos medios brasileños y el periodista especializado César Luis Merlo revelaron que, aunque todavía no existe una negociación oficial, existe la posibilidad de que Vasco da Gama presente una oferta. Este escenario podría alterar el rumbo de La Máquina en pleno inicio del Apertura 2026.

El presente de Ebere en Cruz Azul

Tras dudas inciales en su llegada a La Noria, Ebere atraviesa un momento de protagonismo con La Máquina.

  • Gol decisivo ante Puebla: Selló la remontada 2-1 en el regreso al Estadio Banorte.
  • Disponibilidad internacional: Tras resolver su visado, podrá disputar el Campeón de Campeones en Carson, California.
  • Invicto con Huiqui: Forma parte del plantel que suma nueve partidos sin perder bajo la dirección del estratega mexicano.

Este contexto lo coloca como una pieza valiosa para Cruz Azul. Su aporte ofensivo y su capacidad de desequilibrio por las bandas lo han convertido en un referente emergente. Sin embargo, la posibilidad de que un club brasileño lo busque abre dudas sobre su continuidad en México.

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