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EN VIVO | Clima en CDMX y resto de México hoy 22 de julio

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

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En pocas líneas:

06:26 hsHoy

Conagua alerta a Chihuahua y Sonora por fuertes lluvias

La Conagua emite alerta meteorológica para Chihuahua y Sonora: se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La alerta, de severidad moderada, es válida desde las 11:00 horas de este lunes 21 de julio hasta las 6:00 horas del martes 22 de julio. Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil exhortan a la población de ambos estados a extremar precauciones.

06:25 hsHoy

Pronóstico del clima en México hoy 22 de julio

Monumento del Ángel de la Independencia, edificios altos, árboles, sol poniente, nubes en el cielo y estelas luminosas que descienden de una de ellas.
La Ciudad de México muestra un ambiente cálido con el Ángel de la Independencia y edificios modernos bajo un cielo con nubes y una representación de lluvias ligeras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este miércoles 22 de julio se espera un clima inestable en gran parte del país, marcado tanto por lluvias intensas en la región occidental, como por una onda de calor que se instalará en estados del norte.

Según el reporte vespertino, las precipitaciones más intensas se prevén en Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste), donde se esperan lluvias muy fuertes que podrían superar los 50 milímetros. También se anticipan lluvias fuertes en Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte) y Chiapas (sur).

En la capital del país y estados circundantes estarán presentes chubascos, mientras que en Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco las lluvias serán ligeras y aisladas.

Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan precaución ante el riesgo de encharcamientos e inundaciones.

Onda de calor golpea el norte: termómetros podrían superar los 45°C

Para este miércoles también inicia una onda de calor en el noreste y centro de Baja California, centro y sur de Baja California Sur, y el oeste y sur de Sonora. En estas regiones, las temperaturas máximas podrían superar los 45 grados Celsius.

El SMN prevé, además, temperaturas de 40 a 45 grados en Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y de 35 a 40 grados en el resto del norte, centro y sureste del país, incluidos Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Las autoridades piden a la población extremar precauciones durante las horas de mayor radiación: mantenerse bien hidratados, vestir ropa fresca y de colores claros, y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente menores, adultos mayores y enfermos crónicos.

Vientos fuertes y oleaje elevado

El ambiente ventoso persistirá, con rachas de 50 a 70 km/h en Baja California, Puebla y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. En buena parte del centro y norte del país, así como en zonas costeras del sur, los vientos oscilarán entre 40 y 60 km/h.

También se pronostica oleaje elevado de hasta 3 metros en la costa occidental de la península de Baja California y de hasta 2.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

06:24 hsHoy

Clima hoy en México: temperaturas para Ciudad de México este 22 de julio

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué vestimenta salir este miércoles, aquí está la predicción del tiempo para las siguientes horas en Ciudad de México.

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