Massad Altamimi se enfrasca en redes tras acusación de maltrato a mujeres y “falso millonario”

Masad Altamimi fue acusado en redes tras la publicación de su video (ig/masadaltamimi1)

Massad Altamimi protagonizó este miércoles 22 de julio un intercambio en X con una usuaria que lo llamó “maltratador de mujeres” y “falso millonario”, días antes de que el influencer de origen árabe entre a La Casa de los Famosos México 2026.

La usuaria escribió: “Ridículo, si hablan de ti es porque eres un maltratador de mujeres y un mitómano, falso millonario”. Massad respondió: “Solo porque eres mujer y te respeto no te respondo”. El intercambio generó una nueva ola de reacciones en redes sociales, donde el nombre del influencer ya figuraba como tendencia desde que se confirmó su participación en el reality.

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Massad advirtió que sus abogados vigilarán lo que se diga de él antes del estreno

Masad fue el noveno confirmado de La Casa de los Famosos México (Jovani Pérez/Infobae)

La polémica en X llegó horas después de que Massad realizara una transmisión en vivo en la que advirtió que su equipo legal estaría atento a las publicaciones que se hicieran sobre él antes de su ingreso al programa. El video circuló rápido y varios usuarios lo interpretaron como una amenaza de demanda para quien lo criticara.

Massad salió a aclarar su postura en la misma plataforma: “Esto no es verdad, es solo para las personas que hablan antes de que yo entre, lo que pase en la casa no tiene nada que ver”. La aclaración no detuvo las críticas. Fue en ese contexto que llegó el comentario de la usuaria y la respuesta que se viralizó.

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Melissa Navarro lo denunció por violencia física y psicológica en 2024

Melissa Navarro denunció a su expareja Masad Altamimi tras su ruptura

Las acusaciones de la usuaria tienen un antecedente concreto. En 2024, la influencer mexicana Melissa Navarro publicó un video en el que relató supuestos episodios de violencia durante su relación con Massad. “Fueron meses en los que tuve una relación y no solamente recibí maltratos físicos, sino también psicológicos”, dijo Melissa en el video.

La creadora de contenido también interpuso una denuncia formal contra Massad. “Me cansé y simplemente ya no pude con el hecho de a diario estar recibiendo amenazas… Ahora no solo decido alzar la voz, sino interponer una denuncia en contra de mi expareja sentimental, quien desde el fin de nuestra relación no ha parado de insultos, de acoso, muestras de odio, violencia y acoso intelectual”, declaró. No se ha confirmado públicamente si la denuncia derivó en consecuencias legales para Massad.

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Massad es el noveno habitante confirmado de LCDLFM 2026

Massad Altamimi fue confirmado el 15 de julio como el noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026. El creador de contenido, originario de Arabia Saudita, llegó a México hace años para instalarse junto a Melissa Navarro, a quien había conocido a distancia a través de redes sociales. Dejó atrás a su familia y a su hijo en su país de origen.

Su estilo de vida, que muestra en redes con imágenes de lujo, ha generado especulaciones sobre su fortuna. Esas especulaciones son parte del fondo del insulto “falso millonario” que la usuaria le lanzó en X este miércoles. Massad no emitió más comentarios tras el intercambio.

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Massad dice que exporta aguacates de México a Dubái y se define como “rico, no millonario”

(Instagram)

Durante su presentación en el programa el 15 de julio, Massad respondió directamente a las especulaciones sobre su fortuna y trazó una distinción que él mismo considera importante. “Mucha gente me pregunta que si soy millonario, la gente se considera millonario cuando tienes más de 10 millones de dólares en el banco, más abajo eres rico. Yo soy rico”, dijo.

El influencer reveló que uno de sus negocios es la exportación e importación de aguacate entre México, Arabia Saudita y Dubái. “El aguacate es mucho dinero, aquí es muy barato pero allá es la joya negra porque es muy caro, la gente aquí no entiende. Allá es algo exclusivo”, explicó. Ese negocio es parte de la respuesta que Massad da cuando le cuestionan el origen de su dinero.

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Massad se operó los ojos y tiene nueve hermanos: lo que reveló en su presentación

Massad también sorprendió al confesar que sus ojos de color no son naturales. “Yo tenía los ojos miel oscuro, hace diez meses me cambié el color de los ojos. No duele”, dijo durante la presentación. Wendy Guevara reaccionó con humor: “No se te ven de muñeca falsa, a ti te los dejaron naturales”.

El influencer contó además que tiene nueve hermanos y que, aunque entra al reality con entusiasmo, no subestima a sus compañeros. “Es difícil con estas personas es difícil ganar, muy fuertes. Yo estoy muy orgulloso de entrar con ellas”, dijo.

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