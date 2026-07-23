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Luis Romo defiende a Julián Quiñones por su polémica declaración sobre Javier Aguirre

El centrocampista descartó todo tipo de controversia por la forma en que Quiñones llamó al Vasco Javier Aguirre, quien lo envió a la banca frente a Inglaterra

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Luis Romo habló sobre la declaración de Julián Quiñones a Javier Aguirre(AP Foto/Eduardo Verdugo)
Luis Romo habló sobre la declaración de Julián Quiñones a Javier Aguirre(AP Foto/Eduardo Verdugo)

Luis Francisco Romo Barrón, de 31 años, volvió a las Chivas Rayadas del Guadalajara después de representar a México en el Mundial 2026. Hoy, el centrocampista atendió a los medios de comunicación rumbo al siguiente enfrentamiento del club tapatío en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

En un lapso de la plática con miembros de la prensa, Luis Romo dio su punto de vista sobre las vigentes declaraciones hechas por Julián Quiñones, quien llamó “viejo” al Vasco Javier Aguirre, una vez que lo sacó en los minutos finales del partido ante la Selección de Inglaterra.

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“Creo que la forma en la que se expresa (Julián) Quiñones es la forma en la que se creó todo dentro del vestidor, dentro del grupo, dentro de lo que Javier (Aguirre) vio. Él soñó en ser uno más también con nosotros y lo hizo así porque con esa soltura nos dirigíamos a él", aclaró Luis Romo

Quiñones tuvo su influencia en el Mundial, en los partidos que hizo y hablar ya sobre el tema de si el cambio, no el cambio, creo que no es prudente. Lo que sí te digo que ese comentario lleva cero afín negativo, cero afín de algo malo", puntualizó el mexicano.

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“Lo dice con esa soltura, sí lo de relajado el juego, porque eso fue lo que mostramos en el Mundial, eso fue lo que se hizo y así nos referíamos al profe (Javier Aguirre) entre broma y broma, porque la verdad que se hizo uno, uno más", señaló Luis Romo.

¿Qué dijo Julián Quiñones sobre Javier Aguirre?

El Vasco toma la mano del goleador en el estadio Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)
El Vasco toma la mano del goleador en el estadio Ciudad de México. (AP Foto/Fernando Llano)

Julián Andrés Quiñones rompió el silencio por la decisión tomada por Javier Aguirre en hacer cambios en la delantera cuando la Selección Mexicana tenía que empujar con sus mejores hombres en ofensiva con el objetivo de empatar a Inglaterra en el estadio Ciudad de México.

En una charla que se viralizó en redes sociales Quiñones asegura que “se equivocó el viejo” por tomar la decisión de sustituir al colombiano naturalizado mexicano a los 81 minutos de juego cuando el marcador parcial seguía por 2-3 en favor de los Tres Leones.

El Vasco le dio ingreso a Guillermo Martínez para cerrar la contienda con tres centros delanteros. Sin embargo, el Tricolor no pudo emparejar los cartones y la afición se lanzó contra el Vasco Aguirre por sacar de la cancha a Julián Quiñones cuando él fue el máximo goleador del equipo mexicano en este Mundial 2026.

Julián Quiñones expresó que se sentía muy contento por disputar su primera Copa del Mundo con la Selección Mexicana de Futbol. El exjugador del Club América se consagró como el primer mexicano en abrir el cerrojo de los goles anotados en una justa veraniega.

Además, con sus cuatro dianas en la Ciudad de México, frente a: Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra igualó a Javier Chicharito Hernández y Luis Matador Hernández como los tres máximos anotadores de la Selección Nacional en la historia de los Mundiales de futbol.

El delantero anotó cuatro goles en la Copa del Mundo 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez
El delantero anotó cuatro goles en la Copa del Mundo 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

Su desempeño también lo colocaron en el top 10 de los mejores futbolistas que participaron en el magno evento por Norteamérica, y hasta existe la posibilidad de salir de Arabia Saudita porque Quiñones estaría en el radar de ciertos equipos de la Liga de Inglaterra.

Según reportes, Chelsea F.C. y Aston Villa, clubes que militan en la Premier League, irían por el goleador mexicano, aunque no sería fácil fichar a Julián Quiñones dado que renovó su contrato hasta 2029 y cuenta con una cláusula de 120 millones dólares, tras coronarse campeón de goleo en la Saudí Pro League con el club Al-Qadsiah.

Julián Quiñones en el Mundial 2026

Julián Quiñones festeja con sus compañeros tras anotar vs Sudáfrica. (Foto AP/Natacha Pisarenko)
Julián Quiñones festeja con sus compañeros tras anotar vs Sudáfrica. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

Julián Andrés Quiñones tuvo una participación destacada con la Selección Mexicana de Futbol en la recién finalizada Copa Mundial de la FIFA 2026. Estos fueron los números registrados por el futbolista de 29 años:

  • Partidos jugados: 5
  • Goles anotados: 4
  • Asistencias: 1
  • Minutos jugados: 410

El colombiano naturalizado mexicano fue el jugador con mayor impacto ofensivo de la Concacaf durante el Mundial 2026, guiando al Tri en la línea ofensiva. Sus goles fueron claves para encaminar a México al triunfo y su nombre quede marcado en los libros de historia por un debut más que impresionante.

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