La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres

Wendy Guevara reaccionó al nuevo look de Karina Torres. (Infobae/Jenifer Nava)

La ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, reaccionó al cambio de look de su amiga Karina Torres rumbo a la próxima temporada del reality show.

Wendy aseguró que no irá con la estilista de Karina a pesar de ser amigas ya que el radical cambio de look no es de su agrado.

PUBLICIDAD

“Ay no, es mi amiga Valeria, me la dejo bien pelona hermana”, comentó Wendy.

La creadora de contenido aseguró que no será un problema para Karina ya que el color de su cabello y las extensiones de cabello van a ayudar.

PUBLICIDAD

“Lo bueno es que hay extensiones y trae el pelo oscuro mi comadre”, señaló la influencer.

Wendy Guevara. Foto: (Wendy Guevara/FB)

El apoyo de Wendy a Karina

La creadora de contenido señaló que aunque Karina tiene un lugar especial en su corazón, ya que se conocen desde la infancia, no puede apoyarla en esta ocasión debido a que forma parte directa del programa.

PUBLICIDAD

“Yo lo he dicho, está en mi corazón, pero no voy a poder apoyar a mi hermana en este momento”, señaló Wendy.

Además recalcó que le desea lo mejor a todos los habitantes y espera que les vaya bien dentro de la casa.

“Yo a todos los habitantes les deseo lo mejor, que les vaya espectacular, todos tienen su propio estilo y su propio sello”, comentó Wendy.

PUBLICIDAD

Wendy señaló que Karina tiene un lugar especial en su corazón. (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

El cambio de look de Karina

Karina Torres decidió realizarse un cambio de look a pocos días de entrar a La Casa de los Famosos México 2026, lo cual generó una enorme cantidad de reacciones al respecto.

Usuarios acusaron de sabotaje a sus grupo de amigas “Las Perdidas” pues aseguran que el corte de cabello fue excesivo y poco favorecedor para la creadora de contenido.

PUBLICIDAD

Las críticas tomaron aún más fuerza ya que el cambio de look de Karina fue realizado en el salón de belleza Yumi Kay, estética propiedad de su propia amiga Yumi.

Los usuarios aseguran que Karina fue saboteada debido a que estará frente a las cámaras las 24 horas del día durante el reality.

Acusan al clan de Las Perdidas de sabotear la imagen de Karina Torres previo a LCDLFM (RS)

La verdadera intención del corte de cabello

El objetivo del cambio de look es preparar su cabello para usar extensiones de clip, sin embargo, el largo de su cabello fue el que generó gran cantidad de reacciones.

PUBLICIDAD

Diversos comentarios en plataformas digitales apuntaron que la estilista “la desgració” y que le hicieron “la gatada”, sugiriendo que el corte fue mal hecho a propósito.

La frase “la están saboteando” se volvió tendencia, alimentando la sospecha de que el grupo de amigas de Las Perdidas actuó con mala intención

Las nuevas extensiones de Karina Torres

A través de sus historias de Instagram Karina compartió que ya cuenta con sus nuevas extensiones y “presumió” la gran cantidad de cabello que tiene ahora.

PUBLICIDAD

Karina Torres presentó sus nuevas extensiones luego de ser criticada en redes sociales por su cambio de look (Video: Instagram/karina.torrea)

Karina aseguró que quedó muy feliz con su nuevo cambio de look y su “gran cabellera” a pesar de toda la controversia en torno a su imagen.

Karina aseguró que planea aprovechar su formación profesional dentro de La Casa de los Famosos México. Aunque es conocida popularmente como “la licenciada”, la influencer está graduada como estilista profesional y anticipó que podría peinar o teñir el cabello de sus compañeros durante el encierro.

PUBLICIDAD

“Yo estudié para esto y no me da miedo agarrar el tinte aunque estemos encerrados”, dijo la creadora de contenido en una de sus transmisiones.

El estreno de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México se perfila como uno de los eventos televisivos más comentados del año, con la participación de Karina Torres en el centro de la discusión digital y mediática.