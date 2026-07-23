5 libros de las guerreras K pop que puedes encontrar en México para incentivar la lectura en los más pequeños

(Imagen Ilustrativa Infobae/Penguin Random House)

Comprar un libro puede ser el primer paso para que niñas y niños fanáticos de Guerreras K-Pop descubran el gusto por la lectura. La popularidad de la agrupación HUNTR/X, protagonista de la película animada de Netflix y de su adaptación al papel, impulsa la llegada de nuevos títulos a librerías de México.

Es así que historias llenas de música, acción y aventuras protagonizadas por Rumi, Mira y Zoey están disponibles en tiendas físicas y plataformas digitales.

La película y los libros retoman la doble vida de las integrantes, quienes alternan los escenarios con la misión de proteger al mundo de amenazas sobrenaturales.

PUBLICIDAD

Este tipo de títulos busca incentivar la lectura entre los más pequeños aprovechando el atractivo del fenómeno K-pop y las historias de acción y aventura de las protagonistas y aquí te decimos 5 títulos con diferentes enfoques y para diferentes edades entre los cuales sin duda habrá uno ideal para tus pequeños.

(Netflix)

Los libros de las Guerreras K pop que no deben faltar en la estantería de tus pequeños

-Mi diario Golden: En este diario protagonizado por los ídolos favoritos por las Demon Hunters los pequeños pueden escribir, dibujar y dar rienda suelta a su creatividad.

PUBLICIDAD

-KPop Demon Hunters: La novela oficial: Esta adaptación literaria es la mejor manera de acercarse a la historia de otra forma y activar en los niños el amor por la lectura.

(Penguin Random House)

-KPop Demon Hunters: La película en cómic: Los más pequeños podrán vivir su historia favorita desde el formato cómic y descubrir este mundo literario que tiene tantos seguidores en el mundo.

PUBLICIDAD

(Penguin Random House)

KPop Demon Hunters: ¡Por los fans!: Este es el primer libro oficial en español de la exitosa película animada. Ideal para los más pequeños por el tipo de ilustraciones.

(Penguin Random House)

-KPop Demon Hunters: Libro oficial para colorear deluxe: libro de actividades para colorear basado en escenas de una película, lo que suma diversión y creatividad al proceso de aprender a leer.

PUBLICIDAD

(Penguin Random House)

La recomendación de estos libros fue hecha por la influencer y mamá, Luz Carreiro y en un video publicado en sus redes sociales se puede ver la parte interior de las publicaciones, para que te animes a adquirir el que mejor creas que va con la personalidad de tus pequeños.

Una mujer presenta dos libros de la serie KPOP Demon Hunters, mostrando las cubiertas que incluyen personajes animados. La persona exhibe las páginas interiores ilustradas con estilo cómic. Este contenido es una presentación o reseña para redes sociales.

De que trata las Guerreras K POP

Las Guerreras K-Pop es una historia animada que sigue a HUNTR/X, un grupo musical femenino integrado por Rumi, Mira y Zoey. Ellas son superestrellas del K-pop, pero también llevan una vida secreta como cazadoras místicas encargadas de proteger al planeta de amenazas demoníacas.

PUBLICIDAD

El conflicto principal surge cuando una boy band rival llamada Saja Boys, compuesta por demonios disfrazados, intenta robar la devoción del público. Su objetivo es debilitar la barrera mágica que protege al mundo, lo que lleva a un enfrentamiento lleno de música, acción y comedia.

La trama no solo se enfoca en la aventura, sino que también aborda temas como la presión social, las expectativas profesionales y la importancia de la autenticidad personal.

PUBLICIDAD

Este enfoque permite que niñas, niños y adolescentes se identifiquen con las protagonistas y reflexionen sobre la confianza en uno mismo, el valor del esfuerzo, aprender de los errores y pedir ayuda cuando es necesario.

Los retos virales #KPopNoodleChallenge y #DemonHuntersRamen motivan a menores a imitar escenas de la película. (Netflix)

Dónde ver Las Guerreras K-pop en español latino

Las Guerreras K-pop se puede ver en Netflix con doblaje en español latino, y el interés por la cinta crece por el empuje de “Golden” y la confirmación de una secuela que ampliará la historia de sus personajes y del mundo espiritual de la franquicia.

PUBLICIDAD

La plataforma mantiene la exclusividad global del largometraje. Ahí está disponible con reproducción en 4K HDR, sonido envolvente y varias opciones de audio, entre ellas el doblaje completo al español latino.

Con respecto a portales no autorizados y aplicaciones piratas que ofrecen acceso gratuito es importante recordar que esas opciones pueden incluir enlaces maliciosos o malware que comprometen la privacidad de los dispositivos.

PUBLICIDAD