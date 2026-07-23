WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

Dos hombres se posan sobre la estructura de una valla publicitaria que muestra los rostros de tres hombres con textos en los labios, junto a una carretera en un entorno desértico. (WhoMadeWho/Instagram)

WhoMadeWho llevará su festival conceptual The Moment a la Ciudad de México el próximo 26 de septiembre, con sede en el Foro Polanco. El trío danés seleccionó a la capital mexicana como una de las pocas ciudades del mundo para esta edición, junto a destinos como São Paulo, Lisboa y Ámsterdam.

La preventa de boletos abre el 27 de julio, con registro previo obligatorio para acceder a ella. El cartel de artistas invitados no ha sido anunciado aún.

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themomentfestival/Instagram

Qué es The Moment y por qué México es una parada especial

Una captura de pantalla promociona el evento musical The Moment de Whomadewho para el 26 de septiembre en Ciudad de México. (The Moment Festival/Instagram)

The Moment es un festival propio de WhoMadeWho que combina actuaciones en vivo con puesta en escena inmersiva, diseño de sitio específico, instalaciones de arte y experiencias gastronómicas. La banda lo describe como un espacio “centrado en la música, el ambiente y las experiencias compartidas en entornos únicos”.

El concepto nació en Copenhague durante la pandemia como una apuesta por lo íntimo frente a los megafestivales. Desde entonces se ha expandido a destinos selectos: Lisboa —donde reunió a 10.000 personas en una playa con acantilados al atardecer— y Egipto, entre otros.

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El concepto nació en Copenhague durante la pandemia como una apuesta por lo íntimo frente a los megafestivales (The Moment Festival/Instagram)

La ruta completa de The Moment en 2026

Un cartel promocional anuncia el festival The Moment con la fecha del 24 de octubre de 2026 y el listado completo de artistas en G-Star Rawfactory Amsterdam. (WhoMadeWho/Instagram)

La edición de este año ya está en marcha. La primera parada fue Marrakech el 26 de junio, en el Playa Leon by Château Hakim, con un cartel que incluyó a Shimza, Desiree, Kenza Kayati y Staika junto a WhoMadeWho.

Le sigue Marbella, España, programada para el 31 de julio en el venue Moment Marbella. Después llega São Paulo el 22 de agosto, con un cartel ya confirmado: Denis Sulta, Ashibah, Jackson y Halfcab acompañarán al trío, que se presentará en formato Hybrid DJ Set.

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La Ciudad de México toma la estafeta el 26 de septiembre en el Foro Polanco, antes de que la gira cierre en Ámsterdam el 24 de octubre en el RAW Factory. El formato puede variar según la ciudad: en São Paulo, por ejemplo, WhoMadeWho actuará en modalidad Hybrid DJ Set en lugar de su show de banda en vivo.

Quiénes son WhoMadeWho

Tomas Høffding, Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg fundaron el trío en Copenhague en 2003. Su propuesta parte de una premisa concreta: tocar house music con instrumentos reales. Høffding aporta voz y bajo; Barfod, batería y producción; Kjellberg, guitarra y síntesis. El resultado fusiona electrónica, rock, jazz y funk en sets que funcionan tanto en clubes como en festivales al aire libre.

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El nombre del grupo surgió de un disco de AC/DC que Barfod tenía en su colección de vinilo. La banda ya tenía contrato discográfico antes de tener nombre: la disquera los presionó hasta que encontraron la referencia.

Su despegue internacional llegó con el streaming en los templos de Abu Simbel, en Egipto, para la plataforma Cercle en febrero de 2021. Desde entonces, la banda trazó una trayectoria distinta: Coachella 2023, el Festival Estéreo Picnic 2024 y, en junio de 2026, el regreso al Sónar de Barcelona por primera vez desde 2014.

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Ocho álbumes y un sello propio

La discografía de WhoMadeWho abarca ocho álbumes de estudio publicados entre 2005 y 2024. El más reciente, Kiss & Forget, salió el 13 de septiembre de 2024 bajo su propio sello, The Moment, y reúne colaboraciones con RY X en “Love Will Save Me”, el dúo canadiense Blue Hawaii en “Kiss Me Hard” y “Sweet Cuddles”, el dúo suizo Adriatique en “Miracle”, el DJ danés Kölsch en “Heartless” y la cantautora egipcia Nour en “A3LA”.

Han editado en sellos como Kompakt, Innervisions y Life & Death. El sello The Moment opera también como plataforma para producciones propias y colaboraciones con artistas afines al universo sonoro del trío.

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