El futuro de Santiago Giménez ya no estaría con el Milan, pero otro grande de Italia busca su llegada

Reportes en Italia señalan que la Lazio buscaría a Giménez como pieza central en su ataque, mientras busca minutos y confianza tras quedar relegado. (X/ @acmilan)

El presente de Santiago Giménez se encuentra en un punto de quiebre y altas expectativas. Tras un año marcado por las lesiones y una baja cuota goleadora en el AC Milan, el delantero mexicano parece tener la puerta de salida abierta en San Siro.

El “Chaquito” se debatiría entre permanecer como recurso secundario en Milán o convertirse en protagonista en otro punto de Italia, en un mercado que podría redefinir su carrera.

PUBLICIDAD

Tras el Mundial 2026, "Chaquito" se debatiría entre seguir como recurso secundario en San Siro o buscar protagonismo en otro club de Italia. REUTERS/Pedro Nunes

En medio de esta incertidumbre, diversos reportes apuntan a que la Lazio de Gennaro Gattuso emergería como el club que más se encontraría insistiendo en su fichaje.

El desgaste en el AC Milan

Para muchos, el paso de Santiago por el AC Milan ha sido más complejo de lo esperado.

Lesiones prolongadas : Una severa lesión en el tobillo derecho lo dejó fuera de acción por meses.

Producción limitada : Apenas 1 gol en 18 partidos de Serie A la última campaña.

Competencia interna: La llegada de Gonçalo Ramos y la presencia de Niclas Füllkrug lo relegaron en la rotación.

La llegada de Gonçalo Ramos y la presencia de Niclas Füllkrug reducirán minutos de Santiago Giménez en la rotación del AC Milan. (X/ @acmilan)

Este escenario ha generado dudas sobre su continuidad con el club. Aunque el Milan lo ha mantenido en campañas comerciales, no sería prioridad para Ruben Amorim. La salida parece inevitable, ya sea en verano o en invierno, pues el club buscaría que recupere valor en otro entorno competitivo.

PUBLICIDAD

La apuesta de la Lazio

De acuerdo con los informes de distintos medios y periodistas italianos, la Lazio aparece como el destino inmediato más sólido para el mexicano.

Gattuso lo consideraría clave : El técnico romano lo vería como un “fichaje soñado”.

Necesidad ofensiva : El club busca un delantero que aporte gol y desgaste físico.

Operación viable: El Milan preferiría un préstamo con opción de compra, fórmula que encajaría con las aspiraciones de la Lazio.

Gennaro Gattuso vería bien la llegada de Giménez a la Lazio para reforzar su propuesta ofensiva. EFE/ NIDAL SALJIC

Para Giménez este movimiento significaría un rol protagónico en Roma, con minutos y confianza, algo que perdió en Milán. La Lazio lo vería como un delantero en reconstrucción, capaz de recuperar nivel y aportar carácter competitivo en un proyecto que necesita revitalizarse.

PUBLICIDAD

Entre rumores y raíces

El futuro del “Chaquito” no sólo se debatiría en Italia.

MLS : Algunas franquicias habrían mostrado interés preliminar.

Liga MX : Su visita reciente a Cruz Azul avivó rumores de un regreso, aunque todo apunta a que seguirá en Europa.

Selección Mexicana: Tras un Mundial discreto, necesita continuidad para recuperar confianza y gol.

Otra lesión en el tobillo derecho atacó a Giménez durante el partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

La reaparición en el Estadio Azteca reafirmó su vínculo con Cruz Azul, pero la realidad es que su destino inmediato parece continuar en la Serie A.

PUBLICIDAD

En este sentido, la Lazio representaría una oportunidad única de redención, con la que podría reencontrarse con el gol y demostrar que aún puede ser figura en Europa.