EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 22 de julio

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11:06 hsHoy

Agenda de movilizaciones para hoy 22 de julio

Personal de la Salud bloquea el Eje 3 Sur en la Ciudad de México (@OVIALCDMX)
(@OVIALCDMX)

La Ciudad de México vivirá una jornada llena de movilizaciones sociales, marchas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos culturales este miércoles 22 de julio, de acuerdo con la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Movilizaciones sociales y marchas

Durante el día se esperan al menos ocho concentraciones, una marcha y varias rodadas ciclistas en distintos puntos de la ciudad. La marcha más relevante partirá a las 12:00 horas desde el Hospital San Ángel Inn Chapultepec, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde la colectiva “Las Tonatzin” exigirá justicia para una víctima de presunta negligencia médica que le ocasionó ceguera y otros daños neurológicos. El destino de la movilización aún está por definirse, aunque no se descarta que los manifestantes se dirijan a alguna dependencia de procuración de justicia y realicen bloqueos viales.

Concentraciones destacadas:

  • Ex trabajadores de la extinta Ruta 100 se concentrarán a las 10:00 horas frente al Edificio de Gobierno en el Zócalo capitalino, donde exigirán el pago del finiquito correspondiente a la liquidación de intereses y utilidades del Fideicomiso F/100. Se prevé la asistencia de unas 120 personas.
  • Movimiento Antorchista tiene previsto también a las 10:00 horas manifestarse en las instalaciones del periódico El Universal y Televisión Azteca Internacional, en demanda de atención a necesidades de infraestructura y servicios públicos para municipios del Estado de México. Se espera un aforo de 250 manifestantes y posibles afectaciones viales.
  • Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” se reunirá en Venustiano Carranza (10:00 horas) para celebrar el XXIX Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual por la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales en México.
  • Plataforma 4:20, dedicada a la difusión de derechos cannábicos, realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y talleres en el Monumento a la Madre desde mediodía.
  • Frente Antiimperialista y Antifascista Mexicano se concentrará a las 11:00 horas frente a la embajada de EE.UU. para exigir la liberación de un expresidente venezolano y el fin del bloqueo económico al país sudamericano.

Rodadas ciclistas y eventos de esparcimiento

El día también estará marcado por un nutrido programa de rodadas ciclistas, que iniciarán desde las 06:50 horas y continuarán hasta entrada la noche en diversas alcaldías capitalinas. Destaca la rodada masiva de “Azcapobike y Bucaneros”, que partirá a las 21:00 horas desde el Monumento a las Letras de Tlatelolco hacia la alcaldía Gustavo A. Madero, con un aforo estimado de 200 personas.

Por la tarde y noche, la CDMX será sede de tradicionales actividades culturales y de recreación: desde la filmación del documental “Zócalo, el corazón de México”, hasta funciones de “Disney on Ice” y “El Rey León”, así como la lucha libre profesional en la Arena México. Se suman congresos internacionales, festividades religiosas y exposiciones.

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