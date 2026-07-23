Homicidios al alza en el municipio de Naucalpan, reportan cuatro en dos semanas

Registran cuatro homicidios en Naucalpan en las últimas dos semanas. Pero Edomex reporta a la baja ese delito. Crédito: X/ @nmas

La violencia va al alza en el municipio de Naucalpan, Estado de México, pues, en las últimas dos semanas, se han registrado cuatro homicidios por disparos de arma de fuego en diferentes puntos del ayuntamiento.

De acuerdo con las autoridades municipales, el más reciente ocurrió cerca de una base de transporte público en la colonia Loma Colorada.

Este último ataque ocurrió la madrugada del martes 21 de julio, en la esquina de la colonia San Lorenzo y Colina Catarinas, donde hallaron el cuerpo de un hombre, de aproximadamente 30 años, asesinado a balazos.

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El reporte de la policía municipal detalló que vecinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego cerca de las 4:30 horas y alertaron a las autoridades. Cuando los uniformados arribaron al lugar, los responsables habían huido; lo único que quedó de evidencia fueron cinco castillos percutidos.

La víctima murió tras recibir balazos en la cabeza, luego de quedar tendido boca abajo sobre la vía pública. El hombre vestía ropa deportiva negra y tenis blancos. Paramédicos de Protección Civil fueron quienes confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

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Homicidio afecta transporte público en Naucalpan

Cabe señalar que la operación de la Ruta 13 de transporte público de Naucalpan se alteró este día luego del crimen en el sitio donde está su base, lo que obligó a mover el ascenso de pasajeros a dos cuadras de distancia.

El cambio ocurrió por el acordonamiento en la zona. La modificación temporal generó confusión entre usuarios durante las primeras horas de la mañana.

La presidenta Claudia Sheinbaum presenta un reporte sobre homicidios en México. Crédito: Cuartoscuro

La identidad de la víctima no fue identificada a la brevedad. Sin embargo, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento del cuerpo alrededor de las 7:30 horas y lo trasladaron al Servicio Médico Forense.

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Mataron a tres hombres en días previos

Llama la atención que el homicidio antes descrito no ha sido el único que ha ocurrido en Naucalpan en las últimas dos semanas. El pasado lunes, 20 de julio, un pasajero de una unidad de transporte público de la Ruta 01 fue asesinado por sujetos armados que subieron a la unidad en la colonia Colinas de San Mateo.

Mientras que el 11 de julio, otro masculino murió y tres más resultaron heridos tras una riña en la colonia Sierra Nevada, donde las víctimas pasaban el rato ingiriendo bebidas alcohólicas.

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Previamente, el día nueve del mes en curso, al chofer de una camioneta le arrebataron la vida con al menos siete disparos en la colonia Benito Juárez.

Bajan homicidios dolosos en Edomex

Mientras la violencia armada en el municipio de Naucalpan parece que va al alza, de acuerdo con cifras del gobierno federal, el Estado de México registró, en lo que va de 2026, el nivel más bajo de homicidios dolosos.

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Como era esperarse, las autoridades atribuyeron esta disminución a “las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno implementadas desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

Autoridades federales presentan informe sobre delitos en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum. Crédito: SSCP

De acuerdo con los datos, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en la entidad bajó 58 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026, pasando de 6.6 a 2.8 casos diarios.

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Según las autoridades, la reducción coincide con la implementación del mando unificado del Plan Oriente, una estrategia de seguridad desplegada desde marzo de 2025 en 15 municipios del oriente del Estado de México.

Reportan baja en delitos de alto impacto

Aparte de la reducción de homicidios dolosos, las autoridades informaron que los delitos de alto impacto en la entidad alcanzaron en 2026 su nivel anual más bajo desde 2015.

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Las cifras oficiales también revelaron que el promedio diario de estos ilícitos bajó 19 por ciento frente a 2025 y suma una disminución de 40 por ciento entre septiembre de 2024 y junio de 2026.

Parece que tienen tarea las autoridades de Naucalpan, pues registran cuatro homicidios por arma de fuego en dos semanas, pero, en contraste, el Estado de México muestra una reducción en ese delito y en los de alto impacto.

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