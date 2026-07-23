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Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Arabia Saudita recibirá la contienda por el cinturón mundial en la que el mexicano enfrentará a un invicto francés en las 168 libras

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Canelo Álvarez volverá a pelar el 12 de septiembre y lo hará por un campeonato mundial (X@Canelo)
Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre (X/ @Canelo)

Ya es un hecho el regreso de Saúl Canelo Álvarez al boxeo, el mexicano se enfrentará a Christian Mbilli a finales de octubre. Luego de que la pelea no se pudo concretar para el mes de septiembre, ahora apunta a volver el 31 de octubre en Arabia Saudita.

Recientemente, el propio Canelo se encargó de revelar los motivo por los cuales tuvo que posponer la pelea, pues en un inicio su pelea estaba programada para septiembre en el marco de las celebraciones por el aniversario de la Independencia de México, pero, unos asuntos familiares lo obligaron a cambiar planes.

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Su regreso al cuadrilátero quedó pospuesto por una situación familiar que le impidió comenzar su campamento de preparación en las condiciones que acostumbra.

El cambio de fecha obedece, según explicó el propio Álvarez en entrevista con Ariel Helwani, a un asunto familiar que primero debía atender. El peleador confirmó además que Mbilli se mantiene como rival y que la sede del combate no cambia.

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¿Por qué Canelo pospuso su pelea contra Mbilli?

'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto
'Canelo' mira de frente a Christian Mbilli desde Egipto (Saúl Álvarez )

Fue el propio Canelo quien explicó que no estaba en condiciones de arrancar su preparación con la disciplina y el orden que suele mantener en cada campamento. Por eso decidió mover la fecha de su siguiente presentación. Un motivo familiar, del cual no dio detalles, lo obligó a reprogramar su evento y posponer su regreso al ring.

Tuve algunos problemas en mi familia que necesitaba resolver. Siempre soy muy disciplinado y muy organizado con mis campamentos de entrenamiento, y no estaba listo para comenzar. Por eso pospuse la pelea. Primero necesitaba atender a mi familia”, explicó.

El mexicano señaló que esa situación ya quedó resuelta y que se encuentra listo para comenzar su preparación rumbo a la nueva fecha. También reiteró su intención de subir al ring a finales de octubre.

“Ahora todo está bien, estoy listo para entrenar y queremos que sea el 31 de octubre”, afirmó el ex campeón mexicano.

Qué estará en juego ante Mbilli

Fue el propio Canelo quien explicó que no estaba en condiciones de arrancar su preparación con la disciplina y el orden que suele mantener en cada campamento (REUTERS/Daniel Becerril)
Fue el propio Canelo quien explicó que no estaba en condiciones de arrancar su preparación con la disciplina y el orden que suele mantener en cada campamento (REUTERS/Daniel Becerril)

El rival de Canelo Álvarez será Christian Mbilli, peleador francés invicto que llegará como campeón. El combate, previsto en un inicio para septiembre, fue reprogramado y ahora está contemplado para finales de octubre.

En la pelea estará en juego el cinturón de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además del invicto de Mbilli. Álvarez buscará sumar un nuevo campeonato a su historial.

Mbilli tiene marca de 29 victorias, cero derrotas y un no contest. Esa foja lo coloca entre los peleadores más peligrosos de las 168 libras.

Arabia Saudita se mantiene como sede

En la misma entrevista, el boxeador tapatío también confirmó que la función se mantiene en Arabia Saudita. Aunque reconoció que disfruta pelear durante el fin de semana de la Independencia de México, aseguró que su vínculo con el país no depende de la fecha ni del lugar en que suba al ring.

Durante este tiempo lejos del cuadrilátero, Saúl Álvarez se le ha visto en eventos de todo tipo (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Durante este tiempo lejos del cuadrilátero, Saúl Álvarez se le ha visto en eventos de todo tipo (REUTERS/Eloisa Sanchez)

“Me gustan esos días, obviamente, porque son muy importantes para mí. Pero para mí todos los días son mexicanos. Me siento orgulloso de representar a México, a mi país y a mi gente. Cualquier día es bueno, especialmente para este tipo de peleas. Estoy listo para volver”, señaló.

Con la fecha ya confirmada, Álvarez iniciará oficialmente su campamento con la mira puesta en el 31 de octubre. El combate en Riad tendrá un título mundial en disputa y enfrentará a dos supermedianos en una pelea programada dentro del calendario boxístico de 2026.

Durante este tiempo lejos del cuadrilátero, Saúl Álvarez se le ha visto en eventos de todo tipo. Con la reciente participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Canelo acudió al Estadio Ciudad de México a apoyar al Tri, también fue presentador durante el México vs Inglaterra en el medio tiempo.

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