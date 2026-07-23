México

Livia Brito rompe el silencio tras perder el amparo y aclara qué pasará en su caso

Una jueza le negó el amparo a la actriz de origen cubano y no podrá esquivar el proceso penal por falsedad

Guardar
Google icon
(IG: @liviabritopes)
(IG: @liviabritopes)

Una jueza federal negó a Livia Brito el amparo que buscaba frenar su proceso penal por falsedad, con lo que quedó firme la vinculación a proceso que enfrenta por presuntamente mentir ante la autoridad en un caso derivado de la agresión contra el fotógrafo Ernesto Zepeda.

Tras la negación, la actriz de origen cubano rompió el silencio sobre su caso, y aclaró ante los medios de comunicación lo que sigue en el proceso legal, asegurando que confía en las autoridades y se mantiene tranquila trabajando en la televisión mientras atiende la vinculación.

PUBLICIDAD

El litigio ya dejó una consecuencia económica para la actriz: en 2023, Zepeda obtuvo una sentencia favorable que obligó a Brito a indemnizarlo con más de un millón de pesos por los daños físicos y morales que denunció. De acuerdo con el propio fotógrafo, ya recibió el cheque íntegro derivado de ese fallo, aunque aún no sabe cuánto deberá cubrir por impuestos y gastos del juicio.

El caso penal se desprende de una agresión ocurrida en Cancún en 2020

Livia Brito y Ernesto Zepeda -México- 26 mayo
(Instagram)

El origen del expediente está en un incidente de junio de 2020 en Cancún, cuando Ernesto Zepeda tomó fotografías de Brito y de su entonces pareja Yosmi Gedler Martínez durante unas vacaciones. Al darse cuenta, ambos confrontaron al paparazzi, lo agredieron físicamente y destruyeron su equipo fotográfico.

PUBLICIDAD

A partir de esos hechos, Zepeda presentó una denuncia por los daños que, según su acusación, sufrió por la agresión. Esa vía civil avanzó primero y derivó en la condena económica que después fue confirmada de forma definitiva.

Livia Brito impugnó esa resolución y el asunto llegó a la SCJN. En junio de 2025, la Suprema Corte desechó su recurso y confirmó la condena, con lo que cerró la disputa civil iniciada tras el ataque ocurrido seis años antes.

En paralelo, Zepeda y su abogada Ángela Frías presentaron en 2024 una denuncia por falsedad de declaraciones. Su señalamiento fue que la actriz mintió ante la autoridad al negar la agresión.

¿Qué pasará con Livia Brito? Rompe el silencio tras perder el amparo

Livia Brito regresa a Televisa tras su escándalo con un fotógrafo (Foto: Instagram / @liviabritopes)
Livia Brito regresa a Televisa tras su escándalo con un fotógrafo (Foto: Instagram / @liviabritopes)

Tras la negativa del amparo, la actriz se detuvo para atender a los medios de comunicación y aclaró lo que sigue para ella en este proceso legal, además señaló que se mantiene enfocada grabando una novela y confiando en el proceso jurídico.

La actriz explicó que el asunto no se cerró y que el procedimiento todavía avanzó a otra instancia. “Falta la segunda etapa, que pasa a un magistrado, que es como un estado superior que tiene que revisarlo. O sea que todavía no se cierra el caso. Falta mucho”, dijo Brito.

Livia Brito también fijó un plazo sobre lo que restó del trámite. “Este proceso todavía falta, todavía faltan como ocho meses, señaló.

La actriz sostuvo que enfrentó el proceso con calma y confianza en las instituciones. “Estoy muy tranquila. Confío en las autoridades, confío en la justicia y son procesos que hay que pasar”, dijo Brito ante reporteros.

La actriz explotó en contra de la prensa y pidió que no la siguieran Crédito: El Fernan

Al ser cuestionada sobre si sintió miedo al enterarse de la decisión, respondió que no. “No, porque sé que es un proceso”, afirmó.

Livia Brito se enfoca en la novela mientras sigue vinculada a proceso

Livia Brito dijo que enfoca su energía en su trabajo en pantalla. “Ahorita estamos enfocadas en la telenovela. Yo creo que me da muchísima paz tener trabajo y tener mi mente ocupada en esto”, explicó.

La actriz también aclaró que no estuvo en terapia en ese momento. “Ahorita no estoy en terapia, ahorita estoy muy tranquila”, dijo, y contó que se preparó para una escena musical: “Estaba aprendiéndome una canción porque mi personaje va a cantar”.

Livia Brito perdió demanda del fotógrafo Ernesto Zepeda por agredirlo y destruir su equipo de trabajo
Livia Brito tendrá que pagar más de un millón de pesos a Ernesto Zepeda Foto: IG/liviabritopes

La vinculación a proceso quedó firme tras el fallo de este martes

Después de dos años de esa denuncia, un magistrado ordenó vincular a proceso a Brito en febrero de 2026 por el delito de falsedad ante la autoridad. La negativa del amparo dejó firme esa determinación y canceló la vía con la que la defensa intentó detener el avance del asunto en tribunales.

El equipo legal de la actriz agotó los recursos disponibles para retrasar la sentencia civil o impedir su cumplimiento, pero ninguna de esas gestiones prosperó. Ese desenlace cerró la disputa por la reparación del daño, aunque el frente penal sigue abierto.

Temas Relacionados

Livia Britomexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de julio: por tormenta con granizo se activa la Alerta Amarilla en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de julio: por tormenta con granizo se activa la Alerta Amarilla en la capital

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Arabia Saudita recibirá la contienda por el cinturón mundial en la que el mexicano enfrentará a un invicto francés en las 168 libras

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

El trío danés elige al Foro Polanco para una de las pocas escalas globales de su propuesta inmersiva, que mezcla shows, arte e instalaciones

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

Lotería Nacional rinde homenaje a corredoras indígenas con billete conmemorativo

El Sorteo Especial No. 315 reconoce a atletas de México Imparable por su trayectoria deportiva y aporte cultural

Lotería Nacional rinde homenaje a corredoras indígenas con billete conmemorativo

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres

Wendy aseguró que no irá con la estilista de Karina a pesar de ser amigas

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Massad Altamimi se enfrasca en redes tras acusación de maltrato a mujeres y “falso millonario”

Massad Altamimi se enfrasca en redes tras acusación de maltrato a mujeres y “falso millonario”

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres

Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, le declara su amor a Andrea Legarreta en vivo

Karina Torres muestra nuevo look tras ser “tusada” antes de La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Luis Romo defiende a Julián Quiñones por su polémica declaración sobre Javier Aguirre

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título