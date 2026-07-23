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Somos México condena asesinato de Alejandro Leyva y exige justicia por el periodista oaxaqueño

La organización pidió agotar todas las líneas de investigación, incluida la relacionada con la labor periodística del comunicador

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Somos México exige justicia y una investigación sin impunidad.
Somos México exige justicia y una investigación sin impunidad.

El partido político Somos México condenó el asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CorTV), ocurrido este miércoles en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca, y exigió una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer el crimen y llevar ante la justicia a los responsables.

Mediante un comunicado, Somos México Oaxaca expresó su indignación por el homicidio del comunicador y manifestó su solidaridad con la familia, amigos, colaboradores y el gremio periodístico oaxaqueño.

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El partido afirmó que un ataque contra un periodista también representa una agresión al derecho de la sociedad a estar informada y a la libertad de expresión.

Exigen investigación y protección para periodistas

En su posicionamiento, el partido solicitó a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) agotar todas las líneas de investigación, dando prioridad a la relacionada con la actividad periodística de Alejandro Leyva, con el objetivo de identificar tanto a los autores materiales como intelectuales del crimen.

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Comunicado oficial.
Comunicado oficial.

Asimismo, pidió al Gobierno de Oaxaca y a las autoridades competentes reforzar la aplicación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, además de activar los protocolos correspondientes para salvaguardar la integridad de quienes ejercen el periodismo en la entidad.

Somos México advirtió que este caso no debe convertirse en una cifra más de impunidad y reiteró su compromiso con la defensa de la verdad, la justicia y las libertades fundamentales.

Alejandro Leyva mantenía una postura crítica sobre la política de Oaxaca

Francisco Alejandro Leyva Aguilar fue periodista, analista político y exdirector de CorTV.

En los últimos años desarrolló su labor a través de la columna “El Zumbido del Moscardón”, en la que analizaba la vida política de Oaxaca y abordaba presuntos casos de corrupción, además de emitir opiniones críticas sobre la administración estatal.

Alejandro Leyva destacó por su labor crítica sobre la política oaxaqueña.
Alejandro Leyva destacó por su labor crítica sobre la política oaxaqueña.

Su más reciente colaboración fue publicada apenas unas horas antes del ataque.

De acuerdo con la Fiscalía General de Oaxaca, el periodista fue asesinado mientras desayunaba en un establecimiento de comida ubicado frente a su domicilio, en el fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla.

Las autoridades informaron que al menos dos personas participaron en la agresión, desplazándose en una motocicleta.

Autoridades coordinan investigaciones del crimen

El fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que Alejandro Leyva recibió tres impactos de bala en la cabeza y el cuello. Añadió que una de las principales líneas de investigación contempla su actividad periodística y confirmó que existe una persona detenida cuya posible participación en los hechos continúa bajo investigación.

Fiscalía y autoridades federales colaboran para esclarecer el asesinato. (Crédito: especial)
Fiscalía y autoridades federales colaboran para esclarecer el asesinato. (Crédito: especial)

Por su parte, el gobernador Salomón Jara condenó el asesinato y señaló que ninguna diferencia con el ejercicio periodístico puede justificar un acto de violencia. Además, informó que solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, mediante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), para fortalecer las investigaciones.

En tanto, el Gabinete de Seguridad federal aseguró que brindará el apoyo necesario a las autoridades estatales para avanzar en el esclarecimiento del caso y en la detención de los responsables.

Violencia contra periodistas mantiene encendidas las alertas

El asesinato de Alejandro Leyva volvió a poner en evidencia los riesgos que enfrenta el gremio periodístico en distintas regiones del país.

Organizaciones como Artículo 19 habían documentado desde 2025 un procedimiento administrativo que consideraron un posible caso de acoso judicial contra el comunicador, al señalar que podría representar un intento de censura a una voz crítica.

Primer plano de un lente de cámara roto y una credencial de prensa sobre asfalto agrietado. Un micrófono, papeles y un cartel borroso se ven al fondo.
El asesinato de Alejandro Leyva reabre el debate sobre la seguridad de la prensa en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Periodistas asesinados en México durante 2026

  • Carlos Castro (Veracruz), asesinado el 9 de enero en Poza Rica.
  • Roxana Rivera (Veracruz), privada de la libertad el 2 de junio; su fallecimiento fue confirmado el 3 de julio.
  • Luis Ángel López (Veracruz), reportero de nota roja asesinado el 11 de junio en Poza Rica.
  • Alex Serna (Guerrero), comunicador y ambientalista localizado sin vida el 4 de julio tras permanecer desaparecido.
  • Josué Martínez Contreras (Puebla), director del portal Noticias San Martín Texmelucan, asesinado el 16 de julio.
  • Francisco Alejandro Leyva Aguilar (Oaxaca), periodista, columnista y exdirector de CorTV, asesinado el 22 de julio en San Pablo Etla.

Frente a este panorama, Somos México insistió en que el esclarecimiento del homicidio es indispensable para combatir la impunidad y garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico, al tiempo que reiteró su llamado para que las autoridades realicen una investigación profesional, transparente y sin descartar ninguna línea relacionada con la labor informativa de Alejandro Leyva.

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