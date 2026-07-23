Caso Marisela Escobedo: organización exige protección a familiares tras revictimización de panista vinculada al gobierno de Chihuahua.

En Chihuahua, las palabras de Ruth Sánchez Hernández, integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia instalado por el gobierno panista de Marco Bonilla, ha causado indignación entre colectivos y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) por la revictimización en contra de Marisela Escobedo Ortiz, madre de Rubí Marisol Frayre Escobedo, víctima de feminicidio en 2008.

Panista causa indignación por comentarios que revictimizan a Marisela Escobedo

La mujer afirmó que Marisela Escobedo, asesinada en 2010 frente al palacio de gobierno de Chihuahua tras años de exigir justicia, fue la culpable del crimen cometido en contra de su hija, arremetiendo en contra de la placa colocada en memoria de la madre buscadora de justicia:

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“Me revienta ver la placa enfrente del gobierno de la señora ésta que estuvo ahí tanto tiempo manifestándose, cuando ella misma permitió que su hija menor de edad viviera con su propio agresor”.

La evangélica vinculada al Partido Acción Nacional (PAN), intentaba dar consejos sobre la familia y en su intento de defender su postura, criticó la lucha de Marisela Escobedo, quien realizó una caminata de Ciudad Juárez a Chihuahua como protesta por la liberación del asesino de su hija, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.

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Panista causa indignación por comentarios que revictimizan a Marisela Escobedo. (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

“Qué vergüenza que como mamá haya tenido más fuerza de salir a marchar desnuda en las calles por su hija muerta; esa es una vergüenza y nos tiene que doler... Si no estás dispuesto a vivir correctamente por tus hijos, no vas a dar la vida por ellos, no queremos después que venga el remordimiento”.

Discurso solo aumenta estereotipos sobre las víctimas

Este y otros comentarios de Sánchez Hernández, fueron condenados por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), quien acusó que las expresiones constituyen actos de discriminación y violencia, subrayando que la culpa de un feminicidio siempre será del agresor y del Estado.

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Ante una segunda declaración de la integrante del Consejo Consultivo de Perspectiva de Familia, la CEDEHM emitió un posicionamiento:

“Lejos de rectificar frente al rechazo social, Ruth Sánchez agravó sus declaraciones: en esta segunda ocasión no solo sostuvo lo dicho, sino que llegó a atribuir a Marisela Escobedo la posible comisión de un delito —la omisión de cuidados—, imputándole así una responsabilidad penal por la violencia que otro ejerció contra su hija”.

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El Centro de Derechos Humanos sostuvo que los dichos de la evangélica caen en “estereotipos sobre cómo deberían comportarse las mujeres”, ya que al tener un mayor eco ante la difusión de estos mensajes, la interpretación social gira en torno que las víctimas se “merecen” lo que les pasó.

Sergio Rafael Barraza Bocanegra fue liberado por tres jueces pese a ser culpable del feminicidio de Rubí Marisol Frayre. (FOTO: ARCHIVO/ISAAC) ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

“Si sirve para reprochar a una madre lo que le ocurrió a su hija, sirve igual para culpar a cualquier persona por cualquier violencia o violación de derechos humanos que padezca”, el mecanismo afirma que los dichos no son un tema aislado sino afirmaciones que podrían resultar peligrosas.

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Centro de Derechos Humanos exige medidas a la Fiscalía de Chihuahua

Ante la indolencia y los dichos de quien es cercana al poder panista de Chihuahua, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres solicitó medidas de protección a la Fiscalía General del Estado para la familia de Marisela Escobedo, por responabilizarla y revictimizarla. Ante esto, solicitaron el retiro de las emisiones de programas que constituyen el vehículo de revictimización.

Las medidas solicitadas se encuentran fundamentadas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, destacó que las expresiones de Ruth Sánchez Hernández han causado rechazo entre madres buscadoras, personas defensoras de derechos humanos y sectores de la sociedad; adelantando que darán seguimiento a la actuación de las autoridades.

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