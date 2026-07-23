México

Sentencian a pareja que disparó contra policías estatales en Sonora: viajaban en auto robado en EEUU

Tras su detención en Caborca, a la pareja se les localizaron dos fusiles de alto calibre

Guardar
Google icon
Fernando y Sandra viajaban en un vehículo en reporte de robo en EEUU cuando atacaron a las fuerzas de seguridad. Crédito: FGJES
Fernando y Sandra viajaban en un vehículo en reporte de robo en EEUU cuando atacaron a las fuerzas de seguridad. Crédito: FGJES

La justicia en Sonora condenó a una pareja tras acreditarse que dispararon con fusiles de alto calibre contra elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) durante una persecución en el municipio de Caborca. Además, la sentencia se agravó debido a que el vehículo en el que huían tenía reporte de robo vigente en California, Estados Unidos.

Sandra Magdalena “N”, de 40 años, recibió una pena de 10 años y 4 meses de prisión por los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía contra funcionarios públicos y por posesión de vehículo con reporte de robo. Su acompañante, identificado como Jesús Fernando “N”, fue sentenciado en procedimiento abreviado a 9 años y 10 meses de prisión por los mismos cargos.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) compartió la sentencia lograda, mediante sus canales oficiales. Sin embargo, no reveló los nombres completos de los sentenciados, a pesar de que se acreditaron los delitos.

Dos policías realizaban labores de reconocimiento cuando fueron atacados

Según reportes oficiales, los hechos ocurrieron el 26 de febrero del año 2025, cuando dos elementos de la PESP —una mujer y un hombre— realizaban labores de reconocimiento en la colonia Aviación, en Caborca, municipio del noroeste del estado.

PUBLICIDAD

Los agentes marcaron el alto a un vehículo Nissan de color rojo conducido por Sandra Magdalena. En lugar de detenerse, los ocupantes aceleraron e intentaron escapar por la Carretera Federal 2.

Durante la persecución, Jesús Fernando, quien viajaba como acompañante, sacó un arma de fuego y abrió fuego contra la unidad policial. Autoridades informaron que los disparos no alcanzaron a los elementos gracias a su rápida reacción y a las maniobras evasivas que ejecutaron.

La huida concluyó en las inmediaciones de las colonias Pueblo Viejo y Río Asunción, donde ambos ocupantes fueron detenidos por los agentes estatales.

Vehículo policial, luces de emergencia, patrulla en servicio, operación nocturna, seguridad vial, alerta visual, control urbano, reflejos luminosos, persecución activa, escena urbana, fuerza pública, patrullaje, emergencia vial, autoridad mexicana, seguridad ciudadana – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los detuvieron luego de ser perseguidos por calles de Caborca. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al revisar el vehículo, las fuerzas de seguridad aseguraron dos fusiles calibre 7.62x39 milímetros, varios cargadores y 46 cartuchos útiles.

Ahí fue cuando los oficiales descubrieron que la unidad también tenía reporte de robo activo en EEUU. La posesión del vehículo robado se sumó a los cargos por tentativa de homicidio calificado con alevosía contra funcionarios públicos, delitos por los que ambos fueron procesados ante los tribunales de Sonora.

La autoridad judicial fijó penas separadas por cada delito antes de sumar la condena global

Durante la audiencia de individualización de sanciones del juicio oral, la autoridad judicial desglosó la pena de Sandra Magdalena en dos tramos: 5 años y 4 meses de prisión por las tentativas de homicidio calificado, y 5 años adicionales por la posesión del vehículo con reporte de robo, para sumar una pena global de 10 años y 4 meses.

Jesús Fernando enfrentó el proceso en la modalidad de procedimiento abreviado y recibió una condena de 9 años y 10 meses de prisión por los mismos delitos. La diferencia de penas entre ambos respondió a la vía procesal distinta que siguió cada caso.

La violencia contra policías en Sonora continúa

Los ataques contra policías en el estado fronterizo no son un hecho aislado. Apenas el pasado 6 de junio de 2026, el oficial Luis Fernando Molina Avilés, de 34 años, fue asesinado frente al bar Club Juárez, en el cruce de las calles Juárez y Morelia, en Hermosillo, mientras atendía un reporte ciudadano sobre la presencia de personas armadas.

Hermosillo Sonora ataque armado policía muerto
El ataque contra las fuerzas de seguridad ocurrió a plena luz del día. (especial)

Reportes preliminares indicaron que llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos con disparos. Molina Avilés recibió varios impactos de bala, fue trasladado de emergencia a un hospital y murió horas después. Dos civiles también resultaron heridos durante el ataque.

Las autoridades identificaron como presuntos responsables a dos hombres y una mujer que escaparon de la escena. El operativo movilizó a elementos del Ejército Mexicano, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, la PESP y la Policía Municipal de Hermosillo.

Temas Relacionados

SonoraAtaque armadoCaborcaEEUURobo de autosNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de julio: por tormenta con granizo se activa la Alerta Amarilla en la capital

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 22 de julio: por tormenta con granizo se activa la Alerta Amarilla en la capital

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Arabia Saudita recibirá la contienda por el cinturón mundial en la que el mexicano enfrentará a un invicto francés en las 168 libras

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

El trío danés elige al Foro Polanco para una de las pocas escalas globales de su propuesta inmersiva, que mezcla shows, arte e instalaciones

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

Lotería Nacional rinde homenaje a corredoras indígenas con billete conmemorativo

El Sorteo Especial No. 315 reconoce a atletas de México Imparable por su trayectoria deportiva y aporte cultural

Lotería Nacional rinde homenaje a corredoras indígenas con billete conmemorativo

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres

Wendy aseguró que no irá con la estilista de Karina a pesar de ser amigas

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Dos personas en motocicleta y tres disparos calibre 9mm: lo que revelan autoridades sobre el asesinato del periodista Alejandro Leyva

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

ENTRETENIMIENTO

Massad Altamimi se enfrasca en redes tras acusación de maltrato a mujeres y “falso millonario”

Massad Altamimi se enfrasca en redes tras acusación de maltrato a mujeres y “falso millonario”

Livia Brito rompe el silencio tras perder el amparo y aclara qué pasará en su caso

WhomadeWho traera exclusivo festival “The Moment” a México: fechas, detalles y horario

La Casa de los Famosos 2026: Wendy Guevara reacciona luego de ver pelona a su hermana Karina Torres

Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, le declara su amor a Andrea Legarreta en vivo

DEPORTES

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Por problemas familiares, pelea de Canelo vs Mbilli será a finales de octubre

Luis Romo defiende a Julián Quiñones por su polémica declaración sobre Javier Aguirre

Tigres analizaría demandar a River Plate ante el TAS por esta razón

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título