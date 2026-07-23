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Masad Altamimi, habitante de La Casa de los Famosos México, le declara su amor a Andrea Legarreta en vivo

El polémico influencer no se contuvo y le preguntó a la conductora de Televisa si estaba soltera

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Andrea Legarreta y Masad Altamimi (Redes Sociales)
Andrea Legarreta y Masad Altamimi (Redes Sociales)

El influencer árabe Masad Altamimi se presentó en el programa Hoy como integrante de La Casa de los Famosos México 2026, como parte de la promoción para la nueva temporada del reality show de Televisa, y en el matutino coincidió con las conductoras Andrea Legarreta, Tania Rincón, Andrea Escalona y el presentador Paul Stanley.

Durante la entrevista, el influencer árabe protagonizó un momento que se hizo viral en redes sociales, ya que coqueteó brevemente con Andrea Legarreta, asegurando que le gustaba y le preguntó directamente si estaba soltera.

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En la misma emisión, Masad aceptó en tono de broma que era “guapo, millonario y soltero” cuando el panel lo presionó con una respuesta directa. “Las tres cosas sí”, dijo Masad.

La estrategia de juego que Masad en La Casa de los Famosos México 2026

Hombre con ghutra y thobe blanco, brazos cruzados, frente a un fondo azul con texto "La Casa de los Famosos México" y dos micrófonos.
El influencer Masad Altamimi se presenta con los brazos cruzados ante un fondo azul brillante que lleva el nombre del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El panel le planteó al influencer árabe si su plan consistía en “cautivar” a las participantes para que lo impulsaran a la final, pero Masad Altamimi rechazó llegar con una estrategia armada y dijo que todavía no sabía cómo se movería dentro del formato. “No, la verdad… no sé”, dijo Masad durante la emisión.

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El invitado también explicó que, aunque de niño creció con nueve hermanos, su dinámica actual era distinta porque vivía solo. “Tengo especial cosa para mí… No quiero persona tocar mis cosas en mi casa”, señaló Masad sobre el reto de convivir con más habitantes dentro del encierro.

En el mismo bloque, el panel le preguntó si sabía lanzar piropos en español para ligar “frente a frente”. Masad respondió que era más suelto en redes sociales y que en persona se ponía nervioso: “En vida real, penoso, pero en redes sociales yo como tengo poder, habla”, dijo Masad en Hoy.

El momento de coqueteo con Andrea Legarreta y la pregunta directa en vivo

(IG: @andrealegarreta)
(IG: @andrealegarreta)

El momento que desató risas en el foro fue cuando Masad Altamimi lanzó una pregunta directa a Andrea Legarreta: “¿Soltera?”, luego de que confesara que le gustaba por estar tan informada sobre él, ante el asombro del resto del panel.

Entre risas y un poco apenada, Legarreta le respondió en el mismo momento y cortó el intercambio con una frase breve. “Estoy ocupada”, y aprovechó para elogiar a su pareja actual asegurando que podría ser un jeque árabe.

“Si vieras qué guapo también, él también podría ser un jeque árabe, la verdad sí”, destacó la conductora, mientras que Masad se limitó a responder: “Tiene suerte”.

Estilo, frases y cocina: las virtudes de Masad previo a La Casa de los Famosos México

El video registra un segmento televisivo del programa 'Hoy'. En él, Masad Altamimi, vistiendo un turbante blanco y camiseta negra, interactúa con Andrea Legarreta, quien usa una blusa de rayas con lazo.

Sobre su vestuario, Masad rechazó que se tratara de una obligación religiosa y lo describió como una mezcla de estilos. “Es como mixing latino, formal, casual, Arabic”, comentó ante la duda de los conductores de Hoy.

Cuando le pidieron una frase favorita en español, repitió la palabra “soporta” como su elección. “Sí, es aquí… Soporta”, señaló.

En la conversación también le preguntaron si cocinaba, y él respondió que sí. “Bien chef”, recordando que una de las estrategias que han funcionado dentro de la casa es hacerse responsable de la cocina.

¿Quién es el novio de Andrea Legarreta?

Los presentadores asistieron a la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora de 'Hoy'.
Los presentadores asistieron a la boda de la hija de Martha Carrillo, excolaboradora de 'Hoy'. (@andrealegarreta, Instagram)

Luego de su separación con Erik Rubin en el 2023, Andrea Legarreta mantuvo reservada su vida amorosa, sin embargo, en este 2026 se confirmó su relación con el coach fitness, entrenador y creador de contenido Luis Carlos Origel, quien es sobrino del reconocido periodista de espectáculos Juan José “Pepillo” Origel y colabora en el programa Hoy.

Luis Carlos Origel tiene 33 años de edad, lo cual ha generado conversación en redes por la diferencia de 20 años con Andrea Legarreta, quien tiene 54 años.

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