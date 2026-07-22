Diana Golden arremete contra Alfredo Adame y asegura que no le gustan las mujeres

Fotos: Cuartoscuro // Facebook/Alfredo Adame Oficial

Diana Golden aseguró que su matrimonio con Alfredo Adame “nunca se consumó” y que él le confesó que “nunca le gustaron las mujeres”, al reinterpretar esa relación como un vínculo de conveniencia más cercano a una amistad, según declaró a TVNotas.

La actriz también también aseguró que sólo estuvieron casados poco más de un mes y medio. En ese lapso, conoció a la familia del conductor y actor, desmintió que tuviera un origen acomodado, como el propio Adame lo ha presumido.

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Golden relató a TVNotas que conoció a Adame en un avión, cuando ella viajaba cada dos meses a Colombia y él trabajaba como sobrecargo. “Él era sobrecargo, jamás fue piloto”, dijo.

Según lo que cuenta, Adame tenía cerca de 26 años cuando iniciaron su amistad, y Golden indicó que iban juntos a castings y que en esa etapa ella era “muy inocente” y solía creerle “cualquier cosa a un hablador”.

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Un hombre con corona dorada y un collar de flores arcoíris sonríe mientras toma una selfi rodeado de una multitud en un desfile callejero. (Alfredo Adame/Instagram)

A Alfredo Adame no le gustan las mujeres, asegura Diana Golden

Diana Golden contó que Adame le propuso casarse cuando supo que ella pagaba mucho dinero de impuestos a Hacienda. Aclaró que sus papeles para radicar en México no dependieron de él, sino de Televisa, que se los tramitó mientras trabajaba en Carrusel de las Américas.

Sobre el enlace, precisó que se casaron en la entonces delegación de Coyoacán y que la actriz Edna Bolkan fue testigo. Añadió que ese mismo día ella se fue a Cocoyoc para terminar la película El ansia de matar y él partió a un vuelo.

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La actriz describió esa etapa como una convivencia sin intimidad, y no como un matrimonio. “Viendo la tele como amigos, amiguis o amigues, como hoy se dice, me confesó que nunca le gustaron las mujeres”, dijo Diana Golden a TVNotas.

En la misma conversación lo calificó de misógino y afirmó que habla mal de mujeres cercanas a él, entre ellas María Luisa Castillo, madre de su hija Vanessa.

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La actriz colombiana se encuentra viviendo en México desde hace muchos años. (Instagram @dianagoldeberg)

Diana Golden negó una vida sexual con Afredo Adame

Diana Golden afirmó que nunca tuvo relación sexual con Alfredo Adame y dijo que no podía opinar sobre versiones que no vivió. En su relato, insistió en que ese matrimonio no correspondió a una relación de pareja en el sentido convencional, según TVNotas.

La actriz respondió a una versión que circuló en 2018, cuando Susan Quintana habló sobre uno de los motivos de su ruptura con Adame. Golden recordó que, en una alfombra roja, le preguntaron sobre ese tema y contestó: “Nunca se lo vi, no lo viví, nunca tuvimos nada sexual, no puedo opinar de lo que no conozco”, dijo.

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La actriz también rechazó la versión de que él proviniera de una familia con dinero. Dijo que eran personas de clase media, que tenía 4 hermanos y que él le contaba con amargura que en la infancia heredaba ropa de sus hermanos.

El actor percibe más de un millón de pesos. (YT/Poncho de Nigris)

Golden narró un episodio que calificó como el más grave de la relación

En la parte más delicada de su testimonio, Diana Golden recordó un episodio que habría ocurrido después de un viaje con su familia a San Francisco. Según su versión, Alfredo Adame llamó por teléfono, contestó el marido de su cuñada y él pensó que se trataba de un amante.

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La actriz afirmó que, al volver, él cortó su ropa con tijeras, la sacó de la casa a las 3 de la mañana y le metió una pistola en la boca. “Pensé que moriría”, dijo a TVNotas.

También aseguró que él se quedó con su anillo de diamantes y que con ese dinero pagó el anticipo de un departamento. En el testimonio, Golden agregó que Adame habría inventado un romance de ella con Jorge Luke.

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Foto: CUARTOSCURO

Diana Golden dijo que hoy siente “asco” y “repugnancia” al recordar esa relación y sostuvo que él “no me superó nunca y usa el ‘Golden’, aunque él diga que no”, según declaró.

En su presente profesional, Diana Golden cumplió 41 años de carrera artística y 40 años de vivir en México. También afirmó que recién terminó de grabar La pícara soñadora, producción que ya había hecho en 1991.

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“Claro que he cambiado, pero me siento regia y bien de salud. Pienso celebrar en grande, y agradecer a la prensa y amigos que me siguen apoyando. Gracias por tanto amor, México”, declaró Diana Golden a TVNotas.