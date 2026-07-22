Hormiga González carga a un bebé aficionado y su reacción se vuelve viral

El atacante rojiblanco se dio el tiempo de atender a sus fans. (redes sociales)

Tras la derrota de Chivas en la Jornada 1 del Apertura 2026, donde cayó 2-0 ante Toluca en el Estadio Akron, el conjunto rojiblanco continúa con su preparación de cara al compromiso frente a FC Juárez, programado para el próximo sábado 25 de julio, nuevamente en casa.

Al término de una de las prácticas en Verde Valle, varios futbolistas atendieron a los aficionados que esperaban a las afueras de las instalaciones, pero fue Armando “Hormiga” González quien protagonizó uno de los momentos más comentados en redes sociales por un breve y tierno encuentro con una familia.

PUBLICIDAD

La “Hormiga” González protagoniza un momento viral con un bebé

El episodio comenzó cuando una familia que esperaba a los jugadores le pidió a Armando “Hormiga” González que cargara por unos segundos a su bebé para tomarse una fotografía. Aunque el delantero aceptó la petición, primero respondió con sinceridad y entre sonrisas: “Nunca he cargado un bebé. ¿No va a llorar?”.

(redes sociales)

Tras ese comentario, el atacante tomó al pequeño con cuidado y posó para la fotografía junto a la familia. El bebé permaneció tranquilo durante el breve momento, lo que permitió que la imagen se completara sin inconvenientes.

PUBLICIDAD

El video fue compartido en distintas redes sociales y rápidamente comenzó a viralizarse entre los aficionados rojiblancos, quienes destacaron la naturalidad de la escena y la reacción del futbolista.

A diferencia de otros encuentros multitudinarios con seguidores, esta convivencia fue muy breve, pero bastó para generar miles de reproducciones y comentarios por la espontaneidad de la “Hormiga” González.

PUBLICIDAD

El delantero se mostró sonriente durante toda la interacción antes de continuar atendiendo a otros seguidores que aguardaban por una fotografía o un autógrafo a las afueras de Verde Valle.

Así fue la convivencia de los jugadores de Chivas con la afición en Verde Valle

Más allá del momento con el bebé, la salida del entrenamiento dejó otra muestra del acercamiento entre varios integrantes del plantel y los seguidores rojiblancos.

PUBLICIDAD

Diversos jugadores se detuvieron unos minutos para firmar camisetas, balones y fotografías, además de acceder a selfies con quienes esperaban desde antes de finalizar la práctica.

(redes sociales)

Entre los futbolistas que convivieron con la afición destacó nuevamente Armando “Hormiga” González, uno de los elementos que más atención recibió por parte de niños y adultos.

PUBLICIDAD

El delantero dedicó algunos minutos a atender las solicitudes de los presentes antes de retirarse del lugar, en una práctica que suele repetirse cuando las condiciones lo permiten.

El ambiente fue muy distinto al que se vive dentro del club tras el descalabro frente a Toluca.

En el aspecto deportivo, Chivas trabaja para corregir errores y buscar sus primeros puntos del torneo cuando reciba a FC Juárez en el Estadio Akron, un partido que representa una oportunidad para cambiar la imagen mostrada en la fecha inaugural.

PUBLICIDAD

Mientras el cuerpo técnico prepara ese compromiso, escenas como la protagonizada por la “Hormiga” González ayudan a fortalecer el vínculo entre el plantel y la afición.

Aunque se trató de un instante de apenas unos segundos, la reacción del delantero al cargar por primera vez a un bebé terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados entre los seguidores del Rebaño, recordando que, fuera de la cancha, también existen gestos que conectan con la gente.

PUBLICIDAD