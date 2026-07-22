México Deportes

Hormiga González carga a un bebé aficionado y su reacción se vuelve viral

El delantero rojiblanco se volvió tendencia en redes tras protagonizar un tierno momento con un pequeño fan

Guardar
Google icon
El atacante rojiblanco se dio el tiempo de atender a sus fans. (redes sociales)
El atacante rojiblanco se dio el tiempo de atender a sus fans. (redes sociales)

Tras la derrota de Chivas en la Jornada 1 del Apertura 2026, donde cayó 2-0 ante Toluca en el Estadio Akron, el conjunto rojiblanco continúa con su preparación de cara al compromiso frente a FC Juárez, programado para el próximo sábado 25 de julio, nuevamente en casa.

Al término de una de las prácticas en Verde Valle, varios futbolistas atendieron a los aficionados que esperaban a las afueras de las instalaciones, pero fue Armando “Hormiga” González quien protagonizó uno de los momentos más comentados en redes sociales por un breve y tierno encuentro con una familia.

PUBLICIDAD

La “Hormiga” González protagoniza un momento viral con un bebé

El episodio comenzó cuando una familia que esperaba a los jugadores le pidió a Armando “Hormiga” González que cargara por unos segundos a su bebé para tomarse una fotografía. Aunque el delantero aceptó la petición, primero respondió con sinceridad y entre sonrisas: “Nunca he cargado un bebé. ¿No va a llorar?”.

(redes sociales)
(redes sociales)

Tras ese comentario, el atacante tomó al pequeño con cuidado y posó para la fotografía junto a la familia. El bebé permaneció tranquilo durante el breve momento, lo que permitió que la imagen se completara sin inconvenientes.

PUBLICIDAD

El video fue compartido en distintas redes sociales y rápidamente comenzó a viralizarse entre los aficionados rojiblancos, quienes destacaron la naturalidad de la escena y la reacción del futbolista.

A diferencia de otros encuentros multitudinarios con seguidores, esta convivencia fue muy breve, pero bastó para generar miles de reproducciones y comentarios por la espontaneidad de la “Hormiga” González.

El delantero se mostró sonriente durante toda la interacción antes de continuar atendiendo a otros seguidores que aguardaban por una fotografía o un autógrafo a las afueras de Verde Valle.

Así fue la convivencia de los jugadores de Chivas con la afición en Verde Valle

Más allá del momento con el bebé, la salida del entrenamiento dejó otra muestra del acercamiento entre varios integrantes del plantel y los seguidores rojiblancos.

Diversos jugadores se detuvieron unos minutos para firmar camisetas, balones y fotografías, además de acceder a selfies con quienes esperaban desde antes de finalizar la práctica.

(redes sociales)
(redes sociales)

Entre los futbolistas que convivieron con la afición destacó nuevamente Armando “Hormiga” González, uno de los elementos que más atención recibió por parte de niños y adultos.

El delantero dedicó algunos minutos a atender las solicitudes de los presentes antes de retirarse del lugar, en una práctica que suele repetirse cuando las condiciones lo permiten.

El ambiente fue muy distinto al que se vive dentro del club tras el descalabro frente a Toluca.

En el aspecto deportivo, Chivas trabaja para corregir errores y buscar sus primeros puntos del torneo cuando reciba a FC Juárez en el Estadio Akron, un partido que representa una oportunidad para cambiar la imagen mostrada en la fecha inaugural.

Mientras el cuerpo técnico prepara ese compromiso, escenas como la protagonizada por la “Hormiga” González ayudan a fortalecer el vínculo entre el plantel y la afición.

Aunque se trató de un instante de apenas unos segundos, la reacción del delantero al cargar por primera vez a un bebé terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados entre los seguidores del Rebaño, recordando que, fuera de la cancha, también existen gestos que conectan con la gente.

Temas Relacionados

Hormiga GonzálezArmando GonzálezChivasSelección MexicanaLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Captan pelea entre señora y un joven en el Fan Fest del Zócalo por Messi: video se hace viral

Un fan de Lionel Messi encaró a una señora por sus burlas en la final y el momento causó risa entre los asistentes

Captan pelea entre señora y un joven en el Fan Fest del Zócalo por Messi: video se hace viral

Alito Moreno señala a Morena luego de jornada sangrienta en Zacatecas

El líder del PRI sostiene que el partido guinda estaría coludido con el crimen organizado

Alito Moreno señala a Morena luego de jornada sangrienta en Zacatecas

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

Las mejores atajadas de Guillermo Ochoa, de Neymar a Lewandowski

El portero mexicano se retiró de las canchas después de representar a la Selección de México por sexto mundial en forma consecutiva

Las mejores atajadas de Guillermo Ochoa, de Neymar a Lewandowski

Temblor hoy 21 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 21 de julio en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Oaxaca
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 21 de julio: Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

Detienen a tres personas vinculadas con el secuestro de los 10 hombres asesinados en Zacatecas

Caso Carlos Manzo: Fiscalía de Michoacán va a juicio contra “El Licenciado”, presunto autor intelectual del crimen

Vinculan a proceso a “El Queso de Puerco”, presunto integrante del “H1-A1” ligado a La Familia Michoacana

Ernesto Ruffo Appel promueve amparo contra detención por huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

DJ Snake: fecha, cómo registrarse y todo sobre su concierto gratuito

DJ Snake: fecha, cómo registrarse y todo sobre su concierto gratuito

Victoria Ruffo responde a críticas por usar silla de ruedas en el AICM: “Sí puedo caminar”

Muere la influencer sinaloense Adriana García en Culiacán, esto se sabe

Mariana Echeverría buscaría volver a la televisión luego de su polémico paso por La Casa de los Famosos

Harry Styles cancela concierto en Brasil y preocupa a fans mexicanos por próximas fechas

DEPORTES

Captan pelea entre señora y un joven en el Fan Fest del Zócalo por Messi: video se hace viral

Captan pelea entre señora y un joven en el Fan Fest del Zócalo por Messi: video se hace viral

Las mejores atajadas de Guillermo Ochoa, de Neymar a Lewandowski

Guillermo Ochoa cuelga los guantes con el orgullo de ser el primer portero mexicano que llegó a Europa

Rafela Pimenta, agente de Gilberto Mora, habla sobre su futuro y confiesa por que decidió llevarlo al partido de Haaland

Tigres pone ultimátum al fichaje de Ángel Correa con River Plate y exige pago total de cláusula