Aceite de oliva y sal: el dúo que calma labios partidos y exfolia tu piel al instante

Dermatología recomienda bálsamos sin irritantes y protección solar para labios agrietados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de usuarios en redes sociales recomiendan el uso de aceite de oliva y sal como fórmula casera para aliviar la resequedad en los labios e incluso exfoliar la piel de manera natural.

La Academia Americana de Dermatología y la Mayo Clinic han revisado este tipo de remedios y advierten que, si bien el aceite de oliva extra virgen muestra acción hidratante sobre la barrera cutánea, la sal como exfoliante debe usarse con extrema precaución en labios y piel sensible porque puede agravar lesiones existentes.

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El consenso institucional es que la evidencia científica respalda parcialmente el uso del aceite y desaconseja la fricción con sal sobre zonas agrietadas.

Hidratación y barrera cutánea

La Academia Americana de Dermatología señala que los labios son una de las zonas más vulnerables a la deshidratación porque carecen de glándulas sebáceas y folículos pilosos.

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La institución recomienda usar bálsamos sin fragancia ni irritantes, y advierte que exfoliaciones mecánicas con sal, azúcar o partículas gruesas pueden empeorar la irritación y las fisuras.

En su guía para tratar labios secos, la academia subraya que los labios requieren humectantes, emolientes y oclusivos, no exfoliación agresiva.

El aceite de oliva aparece en varias investigaciones como un emoliente que contribuye a la hidratación y la reparación de la barrera cutánea.

Un estudio publicado en 2025 y disponible en PubMed Central comparó el aceite de oliva extra virgen con la vaselina blanca.

Ambos mejoraron la función barrera y la hidratación del estrato córneo, pero la vaselina mostró reducción más pronunciada de la pérdida transepidérmica de agua.

Los autores observaron que el aceite de oliva promovió la regeneración epidérmica y la maduración de corneocitos tipo 1, lo que puede favorecer la renovación cutánea.

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Aceite de oliva y sal: ¿remedio útil o mito viral? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exfoliación, riesgos y alternativas

La Mayo Clinic explica que la solución más eficaz para labios partidos es el uso constante de bálsamos hipoalergénicos y sin fragancia, aplicados después del baño y antes de dormir.

En sus materiales sobre piel seca, la institución recomienda limitar la exfoliación física, sobre todo en labios, y prefiere métodos suaves como los bálsamos con ceramidas, manteca de karité o petrolato.

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La clínica enfatiza que el mentol, el alcanfor y los exfoliantes abrasivos pueden causar más daño que beneficio en labios agrietados.

La Cleveland Clinic admite que la exfoliación puede eliminar capas superficiales de piel seca, pero sugiere usar scrubs suaves a base de azúcar o bicarbonato, nunca sal gruesa.

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En su guía sobre remedios para labios secos, la clínica recomienda aplicar la mezcla con movimientos suaves y seguir con bálsamo hidratante.

El riesgo de aplicar sal directamente sobre labios agrietados es la formación de microlesiones y el aumento de la inflamación.

Aceite de oliva y alternativas

La Harvard Medical School afirma que los bálsamos labiales clínicamente formulados, con petrolato, ceramidas y protección solar, son los más efectivos para tratar y prevenir la sequedad, sobre todo en invierno.

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Los aceites vegetales como el de oliva pueden ser útiles en fórmulas equilibradas, pero la mayoría de los ensayos clínicos muestran que la vaselina y el petrolato ofrecen mayor oclusión y duración del efecto.

Un estudio reciente citado en PMC evaluó un producto labial con cera de frutas, aceite de coco y aceite de oliva.

Se observó mejoría en la hidratación y en la función barrera, con deposición prolongada de los lípidos durante al menos seis horas.

Los autores concluyeron que el aceite de oliva puede contribuir a la hidratación profunda, pero siempre debe integrarse en fórmulas suaves y sin irritantes.

Labios resecos: evitar sal y aceite de oliva, usar bálsamos recomendados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Baños con sales minerales: evidencia en piel corporal, no en labios

Las soluciones salinas ricas en magnesio, como las del Mar Muerto, han demostrado mejorar la hidratación y la función barrera en pacientes con psoriasis y dermatosis secas, según una revisión publicada en PMC en 2023.

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Los beneficios se describen solo en protocolos de baño controlados, con concentraciones definidas y tiempos limitados.

No hay estudios que respalden la fricción directa de sal gruesa en labios agrietados ni en piel fina de la cara.

La Academia Americana de Dermatología y la Mayo Clinic advierten que el uso de sal como exfoliante mecánico debe limitarse a zonas corporales gruesas, como codos y talones, y evitarse en labios o piel sensible.

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Para exfoliación facial, dermatólogos citados en guías institucionales sugieren preferir scrubs de azúcar o exfoliantes químicos suaves, siempre seguidos de hidratación inmediata.

Recomendaciones institucionales: manejo de labios partidos y exfoliación segura

Las recomendaciones coinciden en que el aceite de oliva extra virgen puede ser complemento hidratante para labios secos, siempre que se use puro, sin fragancia y como parte de una rutina que incluya protección solar y humectantes oclusivos.

El uso de sal como exfoliante debe evitarse en labios partidos y reservarse, en todo caso, para piel corporal resistente.

La solución más eficaz para labios partidos es el uso constante de bálsamos hipoalergénicos y sin fragancia, aplicados después del baño y antes de dormir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Academia Americana de Dermatología insiste en que los labios agrietados requieren bálsamos sin irritantes, protección solar y abandono de hábitos lesivos como lamerse o morderse.

Si los síntomas persisten más de dos semanas, se debe consultar a un dermatólogo certificado para descartar causas médicas subyacentes.