Manuel Velasco destaca trabajo entre México, Estados Unidos y Canadá en el Mundial 2026

Manuel Velasco afirmó que Estados Unidos, México y Canadá han trabajado juntos para organizar una exitosa Copa Mundial de Fútbol 2026. REUTERS/Evan Vucci

El senador Manuel Velasco publicó este 21 de julio un mensaje en el que afirmó que Estados Unidos, México y Canadá “han trabajado juntos para organizar una exitosa Copa Mundial de Fútbol”, al referirse al Mundial 2026, según escribió en su cuenta de X.

En el mismo tuit, el coordinador del Partido Verde Ecologista De Mexico (PVEM) en el Senado sostuvo que el torneo es un “ejemplo de la grandeza de Norteamérica” y de lo que “nuestra vigorosa sociedad puede ofrecerle al mundo cuando hay coordinación en torno a un propósito en común”.

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La publicación incluyó una foto de Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum en la final de la Copa Mundial 2026.

El Partido Verde perfila a Raúl Bolaños-Cacho Cué para presidir la Mesa Directiva en San Lázaro

El Partido Verde Ecologista de México perfila a Raúl Bolaños-Cacho Cué para presidir la Cámara de Diputados. (Crédito: Cámara de Diputados)

El PVEM perfila a Raúl Bolaños-Cacho Cué para presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el tercer año de la LXVI Legislatura, una definición que, según el propio diseño legal del relevo, corresponde al partido aliado de Morena a partir del próximo tramo de trabajos en San Lázaro.

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La presidencia actual concluye el 31 de agosto, cuando termina el segundo año legislativo que encabeza la panista Kenia López Rabadán. Antes, en el arranque de la legislatura, el cargo recayó en el morenista Sergio Gutiérrez Luna.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, adelantó que el nombre que circula para asumir esa responsabilidad es el del diputado federal del Verde, postulado en coalición con Morena y el PT.

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La presidencia de la Mesa Directiva en San Lázaro concluirá el 31 de agosto, al cierre del segundo año legislativo encabezado por Kenia López Rabadán. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Monreal sostuvo que la dirigencia del partido aliado le comunicó su propuesta desde hace algunas semanas. También descartó que el relevo abra una disputa interna entre las bancadas que integran la mayoría.

El relevo está en el artículo 17, numeral 7 de la Ley Orgánica del Congreso, que establece que la presidencia de la Mesa Directiva en el segundo y tercer año de ejercicio recaiga, en orden decreciente, en integrantes de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido.

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Bajo esa fórmula, el primer año correspondió a Morena, el segundo al PAN y el tercero le toca al Partido Verde. Ese es el argumento con el que se explica que un legislador del PVEM asuma la conducción de la Mesa Directiva en San Lázaro.

El coordinador morenista afirmó en conferencia de prensa que el proceso se mantiene dentro de los cauces institucionales. “Aquí no hay sobresaltos, ni gritos ni sombrerazos, sino unidad e institucionalidad”, dijo.

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México busca cerrar un nuevo T-MEC con Estados Unidos antes de que termine 2026

El embajador Roberto Lazzeri afirma que México busca cerrar un nuevo T-MEC con Washington antes de que termine 2026. EFE/Isaac Esquivel

Roberto Lazzeri aseguró que México busca cerrar un nuevo T-MEC con Washington antes de que termine 2026, mientras este martes arrancó en Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones bilaterales sin Canadá, en un intento por evitar que la falta de consenso termine por reducir el acuerdo comercial regional en un plazo de 10 años.

El tratado sostiene cerca de USD 1.6 billones en comercio anual y la presión para redefinirlo creció después de que el gobierno de Donald Trump se negó a extender el pacto el pasado 1 de julio. Esa decisión abrió las primeras discusiones formales sobre cambios al acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá.

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El embajador de México en Estados Unidos dijo que “cada momento que perdemos, creo que perdemos competitividad, cuota de mercado e inversión, así que lo mejor para los tres es llegar pronto a una posición de resolución”.

Las conversaciones durarán tres días y se desarrollan después de que Washington impuso nuevos aranceles a productos canadienses por casi 20 mil millones de dólares, como respuesta a represalias de Ottawa.

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