México

Bárbara Mori, Natalia Téllez y Ximena Sariñana estrenarán nueva temporada de Las Azules, la serie policiaca inspirada en hechos reales

A partir del 12 de agosto, la serie mexicana transmitirá episodios cada semana mostrando investigaciones policiales ambientadas en el México posterior al 68 y el dilema institucional de sus protagonistas

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Las Azules/Apple Tv trailer oficial nueva temporada

Bárbara Mori, Natalia Téllez, Ximena Sariñana y Amorita Rasgado regresan a Apple TV+ el próximo 12 de agosto con la segunda temporada de Las Azules, la serie policiaca mexicana inspirada en el primer cuerpo de policía femenino del país.

La plataforma lanzó este martes el tráiler oficial, que anticipa una investigación anclada en uno de los episodios más oscuros de la historia de México.Los episodios se emitirán de forma semanal hasta el 30 de septiembre de 2026.

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La trama: un asesino metódico y el fantasma del 68

Cuatro mujeres con uniforme azul, cinturones negros y botas caminan en primer plano. Hay árboles y estructuras de piedra en el fondo
La detonante es el hallazgo del cuerpo de una estudiante activista. La investigación arrastra a las Azules hacia un caso conectado con la masacre estudiantil de Tlatelolco de 1968, cuando nuevas víctimas con vínculos en ese capítulo comienzan a aparecer. (Captura de pantalla/Apple TV)

En esta entrega, el personaje de María —interpretado por Mori— arranca con un ascenso: ahora es teniente. El nuevo rango la coloca en un dilema que atraviesa toda la temporada: obedecer las reglas de la institución que le otorgó el cargo o seguir los valores que la llevaron hasta ahí.

La detonante es el hallazgo del cuerpo de una estudiante activista. La investigación arrastra a las Azules hacia un caso conectado con la masacre estudiantil de Tlatelolco de 1968, cuando nuevas víctimas con vínculos en ese capítulo comienzan a aparecer.

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“La repetición exacta de sus actos indica que el asesino es alguien metódico”, dice María en el tráiler. “Las víctimas van en ascenso”.

Lo que revela el tráiler

Dos mujeres con vestidos de gala caminan por una alfombra roja. Hay periodistas con micrófonos, fotógrafos con cámaras y otros asistentes. Un coche blanco se ve al fondo
Los diálogos dejan ver el choque constante con la cadena de mando. “Nadie se mueve sin autorización”, advierte un comandante. La respuesta de María es convocar a su equipo al margen: “Azules, al sótano, ahora mismo. Tenemos que investigar”. (Captura de pantalla/Apple TV)

Las imágenes muestran patrullajes diurnos y nocturnos, una escena del crimen con signos de entrenamiento especializado —“fue golpeado, fue mutilado, con esta precisión tenemos que considerar entrenamiento”— y reuniones clandestinas en interiores oscuros.

También aparecen un velorio con numerosos asistentes y una secuencia en alfombra roja con dos de las protagonistas en vestidos de gala, que contrasta con la tensión policiaca del resto del adelanto.

Los diálogos dejan ver el choque constante con la cadena de mando. “Nadie se mueve sin autorización”, advierte un comandante. La respuesta de María es convocar a su equipo al margen: “Azules, al sótano, ahora mismo. Tenemos que investigar”.

La corrupción institucional es el otro eje del tráiler. “Van a agarrar un tipo de la calle, le van a echar al muerto y después van a cerrar el caso”, anticipa uno de los personajes. La sinopsis oficial plantea la pregunta que recorre la temporada: “en un sistema marcado por la corrupción, ¿cuál es el precio de luchar por sus ideales?”

El elenco y los creadores

Junto a Mori regresan Natalia Téllez como Valentina, Ximena Sariñana como Ángeles y Amorita Rasgado como Gabina. El elenco de apoyo incluye a Miguel Rodarte, Leonardo Sbaraglia, Christian Tappan, Horacio García Rojas y Bruno Bichir, con la participación de Elena del Río.

La serie fue creada por Fernando Rovzar y Pablo Aramendi. La primera temporada, estrenada en 2024, permanece disponible en Apple TV+ para quienes quieran ponerse al corriente antes del regreso.

Las protagonistas, más allá de las Azules

Collage de tres mujeres. Una mujer canta con micrófono. Otra sonríe en un paisaje montañoso. Una tercera posa con vestido morado, pelo rojizo y tocado floral. Texto visible.
Téllez y Ximena Sariñana también comparten pantalla fuera de la ficción: desde marzo de 2026 conducen juntas VaVaVa, un programa de conversación y cultura pop en Chilango Radio que se transmite de 13:00 a 15:00 horas por el 105.3 de FM. (Composición fotográfica/Instagram: Natalia Téllez, Ximena Sariñana, Barbara Mori oficial)

El regreso a la serie llega en un momento de expansión profesional para las cuatro actrices. Natalia Téllez es la más reciente en dar el salto internacional: desde julio de 2026 conduce Operación Triunfo Estados Unidos en Telemundo, su primera colaboración con la cadena hispana y su apuesta más ambiciosa en el mercado de Estados Unidos.

Téllez y Ximena Sariñana también comparten pantalla fuera de la ficción: desde marzo de 2026 conducen juntas VaVaVa, un programa de conversación y cultura pop en Chilango Radio que se transmite de 13:00 a 15:00 horas por el 105.3 de FM.

Bárbara Mori, por su parte, protagonizó en 2025 Mistura, una película peruana filmada en Lima junto al actor Christian Meier. El proyecto, dirigido por Ricardo de Montreuil y ambientado en la ciudad de 1965, combina drama, gastronomía y reflexión social, y fue descrito por la propia actriz como uno de los personajes más transformadores de su trayectoria de más de 27 años.

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