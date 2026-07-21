Brandon Moreno y Alexa Grasso encabezan la gran fiesta mexicana de UFC: así será Noche UFC 2026

NOCHE UFC 2026 reunirá a grandes nombres de las artes marciales mixtas con los dos mexicanos como máximas figuras del evento.

Las artes marciales mixtas volverán a vestirse de verde, blanco y rojo con la celebración de NOCHE UFC 2026, un evento diseñado para conmemorar las fiestas patrias mexicanas y que tendrá como grandes protagonistas a Brandon Moreno y Alexa Grasso, dos de los peleadores más importantes en la historia de este deporte para México.

La función se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Glendale, Arizona, donde UFC reunirá a varios de los mejores exponentes mexicanos y latinoamericanos en una cartelera que promete convertirse en una de las más atractivas del calendario anual.

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(Ilustración: Jovani Pérez)

Moreno y Grasso volverán a cargar con la responsabilidad de encabezar un espectáculo pensado especialmente para la afición mexicana. Ambos se han consolidado como referentes de las artes marciales mixtas gracias a sus campeonatos mundiales y al impacto que han tenido dentro del octágono, convirtiéndose en las principales figuras de la empresa para el mercado latinoamericano.

(Captura de pantalla)

La pelea estelar tendrá como protagonista a Alexa Grasso, quien afrontará un complicado desafío frente a la francesa Manon Fiorot dentro de la división de peso mosca femenil. La mexicana buscará sumar una victoria de enorme relevancia ante una de las contendientes más peligrosas de la categoría y demostrar que continúa entre la élite de UFC.

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(X / @UFCEspanol)

Por su parte, Brandon Moreno será el encargado del combate coestelar. El excampeón mundial de peso mosca se medirá con Joseph Morales, en un enfrentamiento que podría acercarlo nuevamente a los primeros puestos del ranking y mantener vivas sus aspiraciones de volver a disputar el cinturón de la división.

(X / @UFCEspanol)

La presencia de ambos peleadores convierte a NOCHE UFC en un escaparate para el talento mexicano, ya que los dos han sido protagonistas del crecimiento que las artes marciales mixtas han tenido en el país durante la última década. Sus actuaciones también han servido para inspirar a una nueva generación de atletas que hoy comienzan a abrirse camino en la organización.

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Además de los compromisos de Moreno y Grasso, la función contará con varios enfrentamientos que prometen espectáculo de principio a fin.

En la división de peso completo, Waldo Cortés-Acosta chocará con Curtis Blaydes, mientras que el mexicano Edgar Chairez buscará una victoria importante cuando enfrente al experimentado Tim Elliott en peso mosca.

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La cartelera principal también incluirá el combate entre Kelvin Gastelum y Yousri Belgaroui en peso mediano, además del duelo femenil de peso mosca entre Regina Tarin y JJ Aldrich, ampliando la representación mexicana dentro de una de las funciones más esperadas del año.

Cartelera principal de NOCHE UFC 2026

Peso Mosca Femenil (Pelea Estelar): Alexa Grasso vs. Manon Fiorot.

Peso Mosca (Pelea Coestelar): Brandon Moreno vs. Joseph Morales.

Peso Completo: Waldo Cortés-Acosta vs. Curtis Blaydes.

Peso Mosca: Edgar Chairez vs. Tim Elliott.

Peso Mediano: Kelvin Gastelum vs. Yousri Belgaroui.

Peso Mosca Femenil: Regina Tarin vs. JJ Aldrich.

Con apenas 21 años, una peleadora buscará dar el salto a la lucha libre profesional. (Instagram / @regina_tarin)

Los aficionados en México y el resto de Latinoamérica podrán seguir toda la actividad desde las primeras horas del día. Las peleas preliminares comenzarán a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cartelera estelar arrancará a partir de las 14:00 horas.

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La transmisión estará disponible mediante la plataforma de Paramount+, que llevará en vivo cada uno de los combates programados.

Con Brandon Moreno y Alexa Grasso al frente, UFC volverá a rendir homenaje a la afición mexicana durante las celebraciones del Grito de Independencia. La expectativa es alta por ver a las dos máximas figuras del país compartir cartelera en un evento que no solo pondrá en juego importantes posiciones dentro de sus respectivas divisiones, sino que también reafirmará el peso que México ha adquirido dentro de las artes marciales mixtas a nivel internacional.

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