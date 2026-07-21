México Deportes

Brandon Moreno y Alexa Grasso encabezan la gran fiesta mexicana de UFC: así será Noche UFC 2026

La celebración mexicana llegará al octágono con dos combates estelares protagonizados por referentes del deporte nacional.

Guardar
Google icon
NOCHE UFC 2026 reunirá a grandes nombres de las artes marciales mixtas con los dos mexicanos como máximas figuras del evento.

Las artes marciales mixtas volverán a vestirse de verde, blanco y rojo con la celebración de NOCHE UFC 2026, un evento diseñado para conmemorar las fiestas patrias mexicanas y que tendrá como grandes protagonistas a Brandon Moreno y Alexa Grasso, dos de los peleadores más importantes en la historia de este deporte para México.

La función se llevará a cabo el próximo 12 de septiembre en Glendale, Arizona, donde UFC reunirá a varios de los mejores exponentes mexicanos y latinoamericanos en una cartelera que promete convertirse en una de las más atractivas del calendario anual.

PUBLICIDAD

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

Moreno y Grasso volverán a cargar con la responsabilidad de encabezar un espectáculo pensado especialmente para la afición mexicana. Ambos se han consolidado como referentes de las artes marciales mixtas gracias a sus campeonatos mundiales y al impacto que han tenido dentro del octágono, convirtiéndose en las principales figuras de la empresa para el mercado latinoamericano.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

La pelea estelar tendrá como protagonista a Alexa Grasso, quien afrontará un complicado desafío frente a la francesa Manon Fiorot dentro de la división de peso mosca femenil. La mexicana buscará sumar una victoria de enorme relevancia ante una de las contendientes más peligrosas de la categoría y demostrar que continúa entre la élite de UFC.

PUBLICIDAD

(X / @UFCEspanol)
(X / @UFCEspanol)

Por su parte, Brandon Moreno será el encargado del combate coestelar. El excampeón mundial de peso mosca se medirá con Joseph Morales, en un enfrentamiento que podría acercarlo nuevamente a los primeros puestos del ranking y mantener vivas sus aspiraciones de volver a disputar el cinturón de la división.

(X / @UFCEspanol)
(X / @UFCEspanol)

La presencia de ambos peleadores convierte a NOCHE UFC en un escaparate para el talento mexicano, ya que los dos han sido protagonistas del crecimiento que las artes marciales mixtas han tenido en el país durante la última década. Sus actuaciones también han servido para inspirar a una nueva generación de atletas que hoy comienzan a abrirse camino en la organización.

Además de los compromisos de Moreno y Grasso, la función contará con varios enfrentamientos que prometen espectáculo de principio a fin.

En la división de peso completo, Waldo Cortés-Acosta chocará con Curtis Blaydes, mientras que el mexicano Edgar Chairez buscará una victoria importante cuando enfrente al experimentado Tim Elliott en peso mosca.

La cartelera principal también incluirá el combate entre Kelvin Gastelum y Yousri Belgaroui en peso mediano, además del duelo femenil de peso mosca entre Regina Tarin y JJ Aldrich, ampliando la representación mexicana dentro de una de las funciones más esperadas del año.

Cartelera principal de NOCHE UFC 2026

  • Peso Mosca Femenil (Pelea Estelar): Alexa Grasso vs. Manon Fiorot.
  • Peso Mosca (Pelea Coestelar): Brandon Moreno vs. Joseph Morales.
  • Peso Completo: Waldo Cortés-Acosta vs. Curtis Blaydes.
  • Peso Mosca: Edgar Chairez vs. Tim Elliott.
  • Peso Mediano: Kelvin Gastelum vs. Yousri Belgaroui.
  • Peso Mosca Femenil: Regina Tarin vs. JJ Aldrich.
Con apenas 21 años, una peleadora buscará dar el salto a la lucha libre profesional. (Instagram / @regina_tarin)
Con apenas 21 años, una peleadora buscará dar el salto a la lucha libre profesional. (Instagram / @regina_tarin)

Los aficionados en México y el resto de Latinoamérica podrán seguir toda la actividad desde las primeras horas del día. Las peleas preliminares comenzarán a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, mientras que la cartelera estelar arrancará a partir de las 14:00 horas.

La transmisión estará disponible mediante la plataforma de Paramount+, que llevará en vivo cada uno de los combates programados.

Con Brandon Moreno y Alexa Grasso al frente, UFC volverá a rendir homenaje a la afición mexicana durante las celebraciones del Grito de Independencia. La expectativa es alta por ver a las dos máximas figuras del país compartir cartelera en un evento que no solo pondrá en juego importantes posiciones dentro de sus respectivas divisiones, sino que también reafirmará el peso que México ha adquirido dentro de las artes marciales mixtas a nivel internacional.

Temas Relacionados

UFCBrandón MorenoAlexa Morenoartes marciales mixtasDía de la IndependenciaMéxicomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Por qué la ropa deportiva sigue oliendo mal aunque la laves

Las fibras sintéticas atrapan grasas y aceites donde prosperan microorganismos, mientras el algodón y la lana merina liberan mejor esos residuos durante cada ciclo de lavado

Por qué la ropa deportiva sigue oliendo mal aunque la laves

Liga MX: partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

Durante la segunda fecha, solamente se transmitirán 3 duelos

Liga MX: partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

México fue la mejor sede del Mundial 2026: Gobierno reconocerá a funcionarios involucrados en operativo de seguridad Kukulcán

Pese a los inconvenientes que se vivieron en los partidos del Tri, las autoridades coinciden en que la Copa Mundial fue todo un éxito

México fue la mejor sede del Mundial 2026: Gobierno reconocerá a funcionarios involucrados en operativo de seguridad Kukulcán

Realizan colecta anual de útiles escolares para hijos de víctimas de feminicidio y desaparición en Guadalajara

La convocatoria cierra el 8 de agosto para reunir material destinado a niñas, niños y adolescentes en Jalisco cuyos padres o madres fueron víctimas de estos delitos

Realizan colecta anual de útiles escolares para hijos de víctimas de feminicidio y desaparición en Guadalajara

Survivor México 2024: quiénes son los participantes de Halcones y Jaguares en la séptima temporada

La nueva edición del reality Survivor México reúne a actores, deportistas, conductores y comerciantes que compiten por 2 millones de pesos. Conoce los perfiles de los 16 integrantes que conforman los equipos Halcones y Jaguares

Survivor México 2024: quiénes son los participantes de Halcones y Jaguares en la séptima temporada
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno solicitará a la FGR revisar decomiso de bienes a ‘El Mayo’ Zambada tras sentencia de cadena perpetua

Gobierno solicitará a la FGR revisar decomiso de bienes a ‘El Mayo’ Zambada tras sentencia de cadena perpetua

Lamborghini, Ferrari y Porsche: así es la colección de autos de lujo asegurada a presunto operador del Cártel del Noreste en Yucatán

“El Chapo” vuelve a reclamar ante una corte de EEUU: acusa injusticia y cuestiona las condiciones de su encierro

Aseguran 40 litros de metanfetamina líquida en paquetería de Los Mochis, Sinaloa

Rubén Rocha Moya estaría en conversaciones con EEUU para entregarse tras acusaciones de nexos con Los Chapitos, revela Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Quién es Lau Styling, la estilista que arremetió contra la afición mexicana por celebrar el triunfo de España en el Mundial

Quién es Lau Styling, la estilista que arremetió contra la afición mexicana por celebrar el triunfo de España en el Mundial

Survivor México 2024: quiénes son los participantes de Halcones y Jaguares en la séptima temporada

Zendaya y Tom Holland muestran bandera mexicana intervenida con logos de Spider-Man en evento de CDMX: ¿los multarán?

Deseo, la atrevida película de la actriz mexicana Ludwika Paleta, se convierte en un éxito internacional

Destapan el opulento sueldo que cobraría Yanet García, ‘La Chica del Clima’, en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Liga MX: partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

Liga MX: partidos de la jornada 2 del Apertura 2026 que serán transmitidos por televisión abierta

Cruz Azul vs Puebla EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026

¿México, listo para un Mundial de 64 equipos? Lo que implicaría para el país tras la experiencia de 2026

Toluca asegura a Jesús Gallardo tras el Mundial 2026: ¿por cuánto tiempo renovó?

Julián Quiñones afirma que Javier Aguirre se equivocó al reemplazarlo en el partido con Inglaterra