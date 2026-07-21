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Javier Aguirre recibe inesperado premio internacional por insultar a Anthony Gordon, jugador de Inglaterra en el Mundial 2026

La escena protagonizada durante el duelo entre México e Inglaterra trascendió las redes sociales y ahora fue reconocida en una ceremonia con tono de comedia

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El entrenador mexicano recibió un premio irónico por su momento divertido con el futbolista inglés

La eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó una profunda decepción entre los aficionados. Sin embargo, en medio de aquella amarga noche también ocurrió una escena que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del torneo y que, meses después, volvió a colocar a Javier Aguirre bajo los reflectores.

Durante el intenso encuentro ante el conjunto inglés, las cámaras captaron al entonces entrenador del Tricolor dirigiéndose con una expresión poco amigable hacia el futbolista Anthony Gordon. La frase, pronunciada con evidente frustración en plena intensidad del partido, rápidamente se hizo viral y comenzó a circular por redes sociales de todo el mundo.

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Lejos de generar únicamente polémica, el episodio fue recibido con humor por miles de aficionados y usuarios de internet, quienes transformaron el gesto del estratega mexicano en memes, videos y publicaciones que acumularon millones de reproducciones en distintas plataformas.

Aunque el Mundial terminó con una dolorosa derrota para el Tricolor, una escena protagonizada por el Vasco terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del torneo.
Aunque el Mundial terminó con una dolorosa derrota para el Tricolor, una escena protagonizada por el Vasco terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del torneo.

El impacto del momento fue tal que incluso trascendió el ámbito deportivo. Una ceremonia humorística inspirada en los tradicionales Globos de Oro decidió incluir a Aguirre entre sus nominados en la categoría de “Mejor Actuación de un Entrenador”, reconocimiento que finalmente terminó llevándose el mexicano gracias a la enorme repercusión que tuvo aquella escena durante el Mundial.

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La entrega del premio estuvo a cargo del conductor y comediante británico James Corden, quien recordó entre risas el ya famoso “Fuck you, Gordon” pronunciado por el entonces seleccionador nacional. El momento volvió a provocar carcajadas entre los asistentes y rápidamente comenzó a circular nuevamente en redes sociales.

Pero el Vasco no dejó pasar la oportunidad de responder al reconocimiento con el estilo que lo ha caracterizado durante buena parte de su carrera.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Anthony Gordon and teammates celebrate after the match REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Anthony Gordon and teammates celebrate after the match REUTERS/Paul Childs

Como parte de la ceremonia, Aguirre envió un video de agradecimiento en el que recordó con orgullo su paso al frente de la Selección Mexicana durante la Copa del Mundo y aprovechó para dedicar unas palabras a los aficionados que lo respaldaron durante su gestión.

“Hola, soy Javier Aguirre. Gracias por este premio. Fue un honor ser el entrenador de la Selección Mexicana en esta última Copa del Mundo. Gracias a los fans que me han apoyado a lo largo de los años. ¡Viva México! y Fuck you, James”, mencionó.

La última frase, dirigida de forma humorística al propio James Corden, provocó nuevamente las risas del público y confirmó que el técnico mexicano decidió seguir la misma línea de comedia que dio origen al reconocimiento.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham celebrates scoring their first goal with Anthony Gordon REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Jude Bellingham celebrates scoring their first goal with Anthony Gordon REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque el episodio ocurrió en medio de uno de los momentos más complicados para el futbol mexicano, la espontaneidad de Aguirre terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que cruzó fronteras. El video del insulto al atacante inglés fue compartido por medios de distintos países y acumuló una enorme cantidad de reacciones, demostrando cómo una breve escena captada por las cámaras puede adquirir una dimensión inesperada en la era de las redes sociales.

La eliminación ante Inglaterra sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos para la afición mexicana, especialmente porque puso fin al sueño del Tricolor de avanzar a los cuartos de final del Mundial celebrado en casa. Sin embargo, aquel partido también dejó una anécdota que continúa generando conversación meses después.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Declan Rice celebrates after the match REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 England's Declan Rice celebrates after the match REUTERS/Paul Childs

Con este peculiar reconocimiento, Javier Aguirre volvió a ser tendencia internacional, aunque esta vez no por un resultado deportivo, sino por una reacción que muchos calificaron como una muestra de su personalidad impulsiva y auténtica. Entre bromas, memes y aplausos, el “Fuck you, Gordon” pasó de ser una expresión nacida en la tensión de un partido a convertirse en uno de los momentos más recordados y virales de la Copa del Mundo 2026.

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