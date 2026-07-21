México

Por negligencia médica y abuso sexual: piden al director de hospital psiquiátrico en Puebla comparezca ante el Congreso

Ante múltiples denuncias ciudadanas, la diputada priista Delfina Pozos solicitó la comparecencia del director del Hospital psiquiátrico Dr. Rafael Serrano “El Batán”

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Fachada de hospital psiquiátrico con cartel que dice 'Dr. Rafael Serrano' y 'Puebla', entrada de vidrio, rampa azul y vegetación.
Entre las acusaciones destacan presuntos casos de maltrato, deficiente atención médica, así como posibles abusos sexuales e incluso denuncias de violación contra personas internadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las presuntas irregularidades al interior del Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” El Batán, en Puebla, llegaron al ámbito legislativo luego de que la diputada local Delfina Pozos Vergara, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), impulsara la comparecencia del director del nosocomio, Jesús García Garza, ante el Congreso del Estado, luego de recibir denuncias por posibles casos de negligencia médica, abuso sexual, violación y malos tratos contra pacientes.

La legisladora señaló que las quejas provienen tanto de familiares de personas internadas como de trabajadores del hospital, quienes, por temor a represalias, solicitaron mantener el anonimato. Según explicó, algunos de los señalamientos tendrían varios años sin ser atendidos, por lo que consideró indispensable esclarecer lo ocurrido y garantizar la protección de los pacientes.

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A través de sus redes sociales, Delfina Pozos Vergara también informó que presentará un punto de acuerdo para solicitar formalmente la comparecencia del director del hospital y exigir una explicación pública sobre las denuncias que pesan sobre la institución.

¿Por qué piden la comparecencia del director de El Batán?

La diputada explicó que la solicitud surge tras recibir diversos testimonios que describen presuntas irregularidades graves dentro del hospital psiquiátrico.

Entre las acusaciones mencionadas se encuentran:

  • Presunta negligencia médica en la atención de pacientes.
  • Maltrato hacia personas internadas.
  • Posibles casos de abuso sexual y violación.
  • Irregularidades denunciadas por trabajadores y familiares de pacientes.

Pozos Vergara sostuvo que, debido a la gravedad de los señalamientos, el director del hospital debe comparecer ante el Congreso de Puebla para explicar qué medidas se han implementado y responder por las denuncias.

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“Hay señalamientos muy delicados que requieren atención inmediata; necesitamos que el director explique públicamente qué está ocurriendo y por qué existen estas denuncias”, expresó la legisladora durante su posicionamiento.

Buscan proteger a pacientes y esclarecer las denuncias

La legisladora priista enfatizó que el objetivo de la comparecencia no es emitir un juicio anticipado, sino conocer la situación real dentro del hospital y garantizar que los pacientes reciban una atención digna y segura.

Añadió que las personas internadas en instituciones de salud mental constituyen una población especialmente vulnerable, por lo que las autoridades tienen la obligación de investigar cualquier denuncia relacionada con violaciones a sus derechos humanos.

Asimismo, indicó que las familias merecen tener certeza sobre las condiciones en las que permanecen sus seres queridos y sobre los protocolos existentes para prevenir abusos dentro del nosocomio.

El Hospital Psiquiátrico “Dr. Rafael Serrano” El Batán es una institución pública especializada en la atención de personas con trastornos mentales en el estado de Puebla.

El centro brinda servicios de consulta externa, hospitalización y atención psiquiátrica especializada, además de participar en programas de rehabilitación y salud mental impulsados por el gobierno estatal.

Hasta el momento, las autoridades del hospital no han emitido un posicionamiento público sobre los señalamientos realizados por la diputada del PRI ni sobre la eventual solicitud de comparecencia ante el Congreso del Estado de Puebla. Por ahora, las acusaciones corresponden a denuncias expuestas por la legisladora y deberán ser investigadas por las instancias competentes para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

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