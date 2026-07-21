México y Canadá continúan las revisiones del T-MEC: estos son los temas prioritarios en la agenda conjunta

México y Canadá mantienen su agenda individual en medio de las tensiones del T-MEC.

En medio de las tensiones por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), autoridades mexicanas y canadienses mantienen sus consultas por separado para avanzar en el proceso.

Hace unas semanas, EEUU anunció su negativa para extender la vigencia del acuerdo comercial por 16 años más, generando un ambiente de incertidumbre para el sector y dando inició a las conversaciones anuales entre los tres países involucrados hasta el año 2036.

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Revisión conjunta del T-MEC entre México y Canadá

De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estos son los temas prioritarios que ambas naciones deben contemplar dentro de su agenda internacional y de negocios:

México

Reglas de origen automotrices

Inversiones chinas y seguridad económica

Migración y comercio

Canadá

Aranceles al acero, aluminio y madera

Sector lácteo y protecciones agrícolas

Minerales críticos y cadenas de suministro

EEUU incrementa aranceles para Canadá

Estados Unidos anunció un aumento significativo en los aranceles para la mayoría de los productos importados desde Canadá. El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que impone un gravamen del 50% sobre estos bienes, medida que entrará en vigor en 30 días y que refuerza las restricciones comerciales bilaterales. Esta decisión amplía las tarifas ya existentes, dejando exentos solo algunos sectores estratégicos como la energía y los minerales críticos.

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La Casa Blanca justificó la medida señalando que las autoridades canadienses mantienen políticas que afectan a las empresas estadounidenses, incluyendo restricciones y altos impuestos a productos agrícolas y servicios digitales, además de represalias comerciales. Además, la orden incorpora sanciones adicionales del 40% para mercancías reexportadas a través de terceros países, a fin de evitar la evasión de los nuevos aranceles.

De manera paralela, Estados Unidos endureció los controles sobre la adquisición de materiales procedentes de China y otros países considerados adversarios, especialmente para la industria de defensa. Las empresas ahora deberán demostrar exhaustivamente la búsqueda de proveedores alternativos antes de solicitar excepciones, en un contexto de creciente tensión en las cadenas de suministro globales.

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