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Cruz Azul vs Puebla EN VIVO: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la jornada 2 del Torneo Apertura 2026

El campeón del futbol mexicano vuelve a casa para disputar la segunda fecha del Apertura 2026 en un duelo entre dos equipos que iniciaron el torneo con tres puntos

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La Máquina comenzó con tres puntos el Apertura 2026 y el jugador aprovechó para elogiar el compromiso rumbo al bicampeonato.

Después de protagonizar una de las remontadas más emocionantes de la primera fecha, Cruz Azul volverá a presentarse ante su afición para enfrentar al Puebla en uno de los encuentros que marcarán el cierre de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX. El compromiso reunirá a dos equipos que comenzaron el torneo con victoria y que intentarán mantenerse con paso perfecto.

La Máquina dejó claro en su presentación que tiene argumentos para defender el campeonato. En su visita al Atlético San Luis, el conjunto celeste atravesó momentos complicados, pero terminó reaccionando para darle la vuelta al marcador y quedarse con los tres puntos.

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El conjunto potosino sorprendió apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 46, Sébastien Salles-Lamonge conectó un potente disparo que superó a Kevin Mier y colocó el 1-0 para los locales con un gol de gran factura.

(Ilustración: Jovani Pérez)
(Ilustración: Jovani Pérez)

La situación se complicó todavía más para los dirigidos por Joel Huiqui apenas cuatro minutos después. Rafael Llorente aprovechó un descuido defensivo, ingresó al área y definió con tranquilidad para ampliar la ventaja a 2-0, haciendo pensar que el campeón sufriría una dolorosa derrota en su estreno.

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Sin embargo, el cuerpo técnico reaccionó rápidamente con modificaciones ofensivas. Nicolás Ibáñez, Gabriel Fernández y Luka Romero ingresaron al terreno de juego para cambiar la dinámica del encuentro, una decisión que terminó siendo determinante.

(X / @CruzAzul)
(X / @CruzAzul)

La remontada comenzó al minuto 62, cuando el árbitro Adonai Escobedo acudió al VAR para revisar una falta de Salles-Lamonge sobre José Paradela dentro del área. Tras observar las imágenes, señaló la pena máxima.

Gabriel Fernández fue el encargado de ejecutar el disparo desde los once pasos y descontó para devolverle la esperanza al conjunto cementero.

(Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)
(Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

El empate llegó al minuto 80 gracias a Jeremy Márquez, quien apareció dentro del área para aprovechar un servicio de Luka Romero y definir frente al arco rival. Cuando todo apuntaba a una igualada, Cruz Azul encontró la victoria en tiempo agregado con un gol del canterano surgido del Atlas, firmando una espectacular remontada por 3-2.

(Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)
(Jessica Durán / EMX imageStudio Sport)

Por su parte, Puebla también arrancó el campeonato con una actuación positiva al imponerse por 1-0 en su visita a FC Juárez.

La Franja tomó ventaja muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 11, Ignacio Maestro apareció dentro del área para conectar de primera intención un balón y vencer a Sebastián Jurado, anotación que terminaría siendo suficiente para asegurar el triunfo.

(X / @ClubPueblaMX)
(X / @ClubPueblaMX)

El conjunto poblano incluso soportó la presión durante el tramo final del compromiso pese a quedarse con un jugador menos, mostrando orden defensivo para conservar la ventaja y sumar sus primeros tres puntos del certamen.

Ahora ambos equipos medirán fuerzas en un duelo que promete intensidad desde el inicio. Cruz Azul intentará aprovechar el impulso anímico que dejó su espectacular reacción en la jornada inaugural, mientras que Puebla buscará sorprender nuevamente fuera de casa y mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación.

(X / @ClubPueblaMX)
(X / @ClubPueblaMX)

Además del atractivo por enfrentar a dos equipos invictos, el partido marcará una nueva presentación de La Máquina en el Estadio Azteca, donde espera hacer valer su condición de local frente a una afición que llegará motivada tras el triunfo conseguido en San Luis.

Dónde ver EN VIVO Cruz Azul vs Puebla

  • Partido: Cruz Azul vs Puebla
  • Competencia: Jornada 2 del Apertura 2026
  • Fecha: Lunes 21 de julio de 2026
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Estadio Azteca
  • Transmisión: TUDN y ViX Premium
  • Minuto a minuto: Infobae México

Con ambos clubes estrenando victoria en el campeonato, el choque en el Estadio Azteca representa una oportunidad para comenzar a marcar diferencias desde las primeras jornadas y confirmar las buenas sensaciones que dejaron en su debut.

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