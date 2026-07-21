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Les sale posible rival a Canelo Álvarez y Jaime Munguía: “Mis respetos para esos viejones”

Saúl y Jaime se encuentran en la división de los supermedianos y en el mismo equipo de trabajo

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Saúl “Canelo” Álvarez enfrentará a Jaime Munguía en una pelea con altas expectativas
El panorama del peso supermediano toma fuerza tras la irrupción de Diego Pacheco como posible rival para Saúl Álvarez y Jaime Munguía, integrantes del Canelo Team. (Photo by Katelyn Mulcahy/Getty Images) (Katelyn Mulcahy via Getty Images)

El panorama del peso supermediano toma fuerza tras la irrupción de Diego Pacheco como posible rival para Saúl Álvarez y Jaime Munguía, integrantes del Canelo Team. Pacheco defendió los títulos Plata CMB e Internacional OMB al vencer por nocaut técnico en el round 11 a Immanuwel Aleem, resultado que lo puso como posible contendiente directo para enfrentar a las figuras mexicanas.

Pacheco, quien busca disputar una pelea de título mundial, declaró ante los medios de comunicación su interés en medirse con los principales exponentes de las 168 libras. Tras la victoria, el boxeador estadounidense con raíces mexicanas subrayó que tanto Munguía como Canelo están en su radar.

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Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)
Canelo Álvarez ya le respondió a David Benavidez luego de que este lo retara nuevamente tras ganar ante Gilberto “Zurdo” Ramírez (X@Canelo)
“Eso suena muy bien para mí (enfrentar a rivales como Munguía Canelo), yo creo que hay niveles, vamos subiendo poco a poco y primero Dios vamos a llegar a esas peleas. Mis respetos para esos viejones, a Canelo yo lo he admirado desde niño y lo admiro mucho. La vez que me invitó a su campamento esparreé con él, tengo mucho respeto, pero vengo con todo, vengo a hacer mi historia y cuando me den la oportunidad vamos a estar listos, primero Jaime Munguía y primero Dios que todo salga bien también Canelo”.

Canelo Álvarez se enfoca en recuperar su lugar

El multicampeón mexicano se prepara para volver al ring tras la derrota ante Terence Crawford el 13 de septiembre de 2025, combate en el que perdió los cuatro cinturones mundiales de las 168 libras (CMB, AMB, OMB y FIB). Después de la operación de codo, Álvarez enfrentará a Christian Mbilli por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo en Riad, Arabia Saudita. Cabe recordar que esta pelea estaba prevista para el 12 de septiembre de 2026, aunque podría posponerse hasta octubre.

El pugilista jalisciense no ha respondido públicamente al desafío de Pacheco y mantiene su enfoque en retomar la cima del boxeo mundial. El regreso del tapatío es esperado por fanáticos y rivales, con la expectativa de nuevos duelos frente a contendientes emergentes en la categoría de los supermedianos.

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El boxeador Canelo Álvarez realiza una visita turística al complejo de las Pirámides de Giza en Egipto. Se le observa posando frente a un cartel de "The Pyramids of Giza", caminando hacia una pirámide y descendiendo por un pasadizo interior iluminado. El video también muestra vistas de las estructuras de piedra del complejo arqueológico bajo un cielo parcialmente nublado, incluyendo una pirámide vista de cerca y ruinas circundantes.

Jaime Munguía, en la mira de nuevos retos

Jaime Munguía también se encuentra entre los nombres señalados por Pacheco como posibles rivales a corto plazo. El integrante del Canelo Team ha consolidado su carrera en la división supermediana y permanece como uno de los boxeadores mexicanos con mayor proyección internacional.

Munguía se convirtió en campeón mundial por segunda vez en su carrera el pasado 3 de mayo tras vencer a Armando “Toro” Reséndiz por decisión unánime, con tarjetas de 117-111, 119-109 y 120-108 en la T-Mobile Arena de Las Vegas y conseguir el título de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El reconocimiento y el reto lanzado por el pugilista estadounidense anticipan posibles enfrentamientos que podrían definir el futuro de la división, con la mira puesta en títulos mundiales y la supremacía entre los mejores de las 168 libras.

Canelo Álvarez apoya a Jaime Munguía (captura de pantalla | DAZN)
Canelo Álvarez apoya a Jaime Munguía (captura de pantalla | DAZN)

Saúl “Canelo” Álvarez mantiene su lugar como uno de los boxeadores más destacados del país y del mundo, consolidando su carrera con múltiples títulos en diferentes divisiones. Actualmente, Álvarez registra 63 victorias, 3 derrotas y solamente 2 empates, con 39 triunfos por nocaut. Jaime Munguía, por su parte, suma 46 victorias y 2 derrotas y cero empates, con 35 nocauts en su carrera profesional

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