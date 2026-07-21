Mamá de Dafne acusa irregularidades en investigación en la muerte de su hija: advierte sobre ‘fuga de responsables’

Qué le pasó a Dafne Zapata Quintos: la adolescente de 13 años murió en la Academia Militarizada Doenitz de Ciudad Madero, Tamaulipas. (Redes sociales)

Alejandra Quintos, mamá de Dafne, acusó que hay diversas irregularidades en la investigación de la muerte de su hija en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas, señalando que incluso podrpia haber una ‘fuga de responsables’.

Alejandra Quintos cuestionó la falta de avances y exigió justicia ante medios de comunicación, al afirmar que pese a las declaraciones de apoyo institucional, aún no hay personas detenidas por el presunto homicidio ni resultados tangibles en la investigación.

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“Dicen que me espere, que el proceso ahí va, que cuento con todo mi apoyo. Esas son mentiras”, dijo en entrevista con diversos medios de comunicación, afuera de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Mujeres por Razones de Género de Tamaulipas.

Subrayó que, a diferencia de la reacción inmediata ante delitos menores, en el caso de su hija no hay ningún detenido, ni siquiera bajo prisión preventiva.

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“Cuando tú agarras un objeto que no es tuyo, te agarran. Cuando tú matas a alguien... ¿qué dicen? ¿Quién es el propietario? Tráiganlo, jálenlo. Hoy vengo a alzar la voz”, declaró.

Convocó a otras víctimas y familiares a compartir sus testimonios. Relató que ha recibido numerosos mensajes, escritos y videos de personas que también denuncian violencia en instituciones militarizadas.

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“Hay gente que me dice: ‘Oye, Alejandra, yo me casé con fulanito de tal, y dice mi suegro que él estuvo ahí y le hacían esto, esto y esto. Lo bañaban con agua fría. A todas las mujeres las sometían por sumersión, si no hacían caso. Les daban cinturonazos, los bañaban con excrementales, les hacían un sinfín de cosas’”, relató.

La mamá de Dafne aclaró que solo puede hablar por su hija, pero consideró que la violencia y el maltrato han sido una práctica recurrente en este tipo de entornos.

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“¿Cuántos niños no han sometido, violentado en estas instituciones militarizadas, sean públicas, sean privadas y se callan por miedo?”, cuestionó.

Alejandra Quintos hizo énfasis en el riesgo de que los responsables puedan evadir la acción de la justicia debido al tiempo transcurrido desde los hechos, por lo que incluso hizo un llamado a ‘cerrar’ carreteras y aduanas.

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“Cierren carreteras, aduanas, y tú si la ves, tráela y deténla, porque tiene años haciendo estas praxis”, pidió públicamente.

Señaló que han identificado entre cinco y cuatro personas presentes el día de la muerte de Dafne, aunque se negó a dar nombres completos por resguardo. En este sentido, insistió en que las autoridades deberían actuar de inmediato para impedir cualquier intento de fuga.

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“¿No se les hace raro? Pónganse a analizar, ¿no se les hace raro?”, preguntó a los reporteros.

Anunció que impulsará la Ley Dafne, con la intención de evitar nuevos casos de abuso y violencia en instituciones educativas militarizadas. Explicó que la ley está en desarrollo y la presentará formalmente más adelante, además de que exigió la reclasificación del delito en la investigación oficial.

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“Aquí están diciendo que es homicidio, pero no especifica todo, todo, todo lo que le encontramos en su cuerpecito en la segunda necropsia”, declaró.

Aseguró que su hija fue torturada y no descartó solicitar una nueva necropsia para documentar todos los hallazgos.

Alejandra Quintos remarcó que el caso ha tenido eco en medios internacionales y que ha recibido apoyo de personas en Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

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Destacó su propia formación como maestra y la del padre de Dafne, quien es director de un plantel escolar, para rechazar cualquier insinuación de desconocimiento sobre los métodos educativos.

“No nos quieran picar los ojos, eso es tortura, eso es violación. Hay casos de pedofilia ahí adentro”, afirmó.