Keylor Navas asegura que, por Lionel Messi, Argentina parte como favorita en la final del Mundial 2026

En la conferencia previa al debut del Apertura 2026, Keylor invitó a la afición a disfrutar de la final de la Copa del Mundo sin rivalidades y a confiar en el nuevo proyecto universitario bajo el mando de Esteban Solari. (Fotos: REUTERS)

El capitán de Pumas, Keylor Navas, habló en conferencia previa al debut del Apertura 2026 y dejó declaraciones que trascendieron más allá del futbol mexicano.

Con su experiencia internacional, el arquero costarricense analizó la final del Mundial 2026, aclaró rumores sobre su futuro en el Club Universidad Nacional y pidió paciencia para consolidar el nuevo proyecto universitario.

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El capitán auriazul respondió en conferencia a rumores de su salida de Pumas y recordó que, mientras el mercado esté abierto, cualquiera puede irse. REUTERS/Henry Romero

Su voz, cargada de liderazgo y realismo, se convirtió en el termómetro perfecto para medir el presente de Pumas y en una reflexión sobre lo que significa competir al máximo nivel.

La final del Mundial 2026 y el factor Messi

Keylor ofreció un análisis equilibrado sobre España y Argentina. Señaló que La Roja no comenzó de la mejor manera el torneo, pero fue mejorando hasta imponerse con autoridad sobre buenos rivales: “Una final es una final y cuando hay dos selecciones de gran nivel, es muy difícil“.

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Keylor Navas considera que Lionel Messi siempre marca diferencia y podría colocar nuevamente a Argentina como campeona de la Copa del Mundo. REUTERS/Amanda Perobelli

En el caso de Argentina, destacó que vivió partidos en tiempos extra y grandes remontadas, lo que demuestra el carácter y la unión de la albiceleste.

Por otro lado, el costarricense reconoció que la presencia de Lionel Messi anticipa marcar la diferencia: “Si tuviera que decir algún favorito, Argentina tiene a Messi“.

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Rumores de salida y vínculo con Efraín Juárez

El arquero también fue cuestionado sobre los rumores de su salida de Pumas ante su buena relación con el exentrenador Efraín Juárez, hoy en Hungría:

“ Mientras el mercado esté abierto, cualquier futbolista puede irse. Al final, hay que vivir el presente y mi presente es este".

Sobre Juárez , fue diplomático y evitó polémicas: “Me llevo muy bien con él… le deseo lo mejor donde está ahorita y a donde quiera que vaya".

Además reconoció que el ciclo anterior dejó momentos valiosos, como la final del Clausura 2026, pero ahora la realidad es distinta con Esteban Solari al mando.

El guardameta mantuvo un mensaje diplomático sobre Efraín Juárez, hoy en Hungría, y le deseó lo mejor sin abrir polémicas. (Instagram / @keylornavas1)

Así, el guardametas demostró respeto hacia el trabajo de Efraín y, al mismo tiempo, reafirmó su compromiso con el club en medio de la incertidumbre del mercado.

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Paciencia y futuro de Pumas

Finalmente, Navas habló de lo que se necesita para que Pumas aspire nuevamente a conseguir títulos: “Los equipos ganan cuando se hace inversión, hay procesos largos y no hay tantos cambios, eso hace que un proyecto se consolide”.

En este sentido, Keylor pidió paciencia y confianza en el nuevo cuerpo técnico: “El mensaje va a ser de esfuerzo y compromiso… debemos tener tranquilidad y no entrar en comparaciones". Subrayó que los futbolistas deben dar siempre el 100% y adaptarse a las nuevas ideas.

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Navas señala que Pumas aspira a títulos con inversión, pidiendo paciencia con Esteban Solari y el nuevo cuerpo técnico. REUTERS/Henry Romero

Con este mensaje, su liderazgo trasciende fronteras y coloca al arquero como una voz de referencia tanto en México como en el futbol global, buscando alinear a jugadores, directiva y afición en torno a un proyecto de largo plazo, con la convicción de que la paciencia es la clave para consolidar un equipo competitivo.