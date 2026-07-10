Esteban Solari acaba con los rumores sobre Keylor Navas con Pumas: “Tenerlo nos ayuda”

Esteban Solari aclaró las dudas sobre Keylor Navas con Pumas (X/ @PumasMX)

Pumas presentó a Esteban Solari como su nuevo director técnico para el Apertura 2026 de la Liga MX, en la primera conferencia de prensa que encabezó el argentino, Solari se tomó el tiempo para aclarar algunas situaciones actuales del club de cara al inicio a la nueva temporada.

Una de las inquietudes que rodearon esta nueva etapa del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue sobre qué pasaría con Keylor Navas, arquero y figura del equipo que ayudó a que la escuadra auriazul llegara a la final del Clausura 2026.

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Cuanto habló sobre el portero costarricense, acabó con las dudas sobre el papel del actual capitán de Pumas y lo perfiló como una pieza importante en la identidad del plantel. Durante su presentación como nuevo entrenador del primer equipo varonil, el técnico destacó su liderazgo y la tranquilidad que aporta dentro de la cancha.

¿Qué dijo Esteban Solari de Keylor Navas?

La declaración sobre Navas se dio durante la presentación de Esteban Solari (REUTERS/Henry Romero)

Solari afirmó que habló con Keylor Navas antes de que se integrara al equipo y que, tras dialogar con Antonio Sancho, acordaron darle los días de permiso que necesitaba. También señaló que el arquero asumió de inmediato un rol de referencia en un plantel al que, según el entrenador, le hacen falta referentes.

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El nuevo técnico de Pumas rechazó cualquier duda sobre el valor del guardameta. “Yo no descubrí a Keylor. Todos sabemos qué clase de jugador es”, dijo.

El entrenador señaló que en el primer contacto encontró a una persona humilde y cercana. Además, explicó que la comunicación con el costarricense comenzó a través de una llamada telefónica y que desde entonces hubo disposición total de su parte. Solari también remarcó que el arquero tomó mando desde su llegada. Según dijo, su presencia ayuda a un equipo que necesita referentes dentro del grupo.

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“La mejor predisposición desde el momento que llegó acá también para ponerse al mando de un equipo que sabemos que le hacen falta referentes y él lo sabe perfectamente. Dentro de la cancha es un jugador que nos da tranquilidad, nos da la tranquilidad de tener seguramente, como dijiste, uno de los mejores porteros de la historia”, expresó.

Keylor Navas seguirá en Pumas (Luz Coello/ Infobae)

Dentro del campo, agregó, Navas aporta orden, manejo de la línea de juego y comunicación en momentos clave del partido. El estratega incluso lo calificó como uno de los mejores porteros de la historia.

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“Tenerlo a él nos ayuda a ser un equipo más ordenado, nos sabe gestionar la línea del juego, nos sabe hablar para llevar los momentos del partido. Creo que es ideal tener a alguien como él dentro de la cancha y, sin dudas, tenemos una gran comunicación. En estos días ha mostrado liderazgo, estoy muy feliz con él, y seguramente que va a ser un rol muy importante para el armado de la identidad del grupo”, finalizó.

El regreso de Solari a CU

La declaración sobre Navas se dio durante la presentación de Esteban Solari, quien regresa a la institución después de haber jugado con esos colores en 2007. En el acto, Antonio Sancho, vicepresidente deportivo de Pumas, le dio la bienvenida y expresó el deseo de que el club pelee por el título.

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El estratega argentino inició los trabajos de preparación rumbo a los torneos de Liga y Leagues Cup el 24 de junio. En su mensaje, agradeció al presidente, al rector, a la directiva y a la afición por la confianza y el recibimiento.

Solari reiteró además su compromiso con la institución y con la afición. También habló de la necesidad de construir un equipo unido, con una identidad apegada a los valores de la UNAM.

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“Para mí significa un sueño, lo dije anteriormente, estar acá, muchas veces soñé con la posibilidad de dirigir Pumas. Muchas veces soñé con la posibilidad de volver cuando me tocó irme y hoy que estoy acá es una oportunidad para mí inmensa de plasmar todo lo que soñé. Eso significa que sé perfectamente que este es un club con una exigencia muy alta, a la medida de la institución que es Pumas”, compartió.