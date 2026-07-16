La Casa de los Famosos México 2026: Masad Altamimi revela su estrategia, desea hacer equipo con Karina Torres

El influencer Masad Altamimi se presenta con los brazos cruzados ante un fondo azul brillante que lleva el nombre del programa La Casa de los Famosos México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El influencer árabe Masad Altamimi fue confirmado como el noveno participante de la nueva temporada de La Casa de los Famosos México, revelación que ha generado todo tipo de polémica debido a los escándalos que ha protagonizado el creador de contenido.

En entrevista para TV Notas, Masad dio un pequeño adelanto de lo que será su estrategia dentro del reality de Televisa, demostrando que va mentalizado a jugar con su cuarto, aunque no descartó que podría cambiar esa idea si los miembros de su equipo no son de su agrado.

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En la misma charla, Altamimi señaló que le gustaría hacer equipo con Karina Torres, a quien considera una amiga y muy buena persona, esperando que coincidan en el mismo cuarto y poder jugar juntos.

Masad Altamimi quiere hacer equipo con Karina Torres en La Casa de los Famosos 2026

(ig/masadaltamimi1)

En la charla con TV Notas, el influencer árabe mandó un saludo a Karina Torres, con quien compartirá el encierro en La Casa de los Famosos México 4, señalando que es muy buena persona y la considera una amiga, por lo que le gustaría hacer equipo con ella si coinciden en el mismo cuarto.

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“Saludos para ella, es como mi amiga y muy buena persona, es muy amable conmigo”. Sobre hacer equipo con ella, Masad comentó: “yo no sé la dinámica de los cuartos ahorita, pero si estamos en el mismo cuarto, gracias a Dios, pero si estamos en cuartos separados, no lo sé, no soy traidor”, señaló el influencer árabe.

Masad Altamimi podría ‘traicionar’ a su cuarto en La Casa de los Famosos México 2026

En ese sentido, aunque se mostró en favor de jugar por cuartos como lo ha sido en otras temporadas, Masad Altamimi señaló que si los miembros de su habitación no son de su agrado, no dudaría en cambiar esa estrategia, dejando entrever que no descarta poder jugar de manera individual, o bien, con el cuarto rival.

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La ganadora de la primera temporada fue la encargada de presentar al noveno habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo no soy traidor, ni quiero ser traidor con mi cuarto, pero si en mi cuarto hay personas que me caen mal, vamos con otra estrategia”, aseguró el tiktoker árabe.

La Casa de los Famosos 2026: Masad Altamimi donaría el premio del reality

El influencer árabe fue cuestionado sobre lo que haría con el dinero en caso de ganar el reality show de Televisa, recordando que el ganador se llevará 4 millones de pesos, y sin dar muchos detalles, Masad Altamimi aseguró que sería una “donación”.

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¿Quién es Masad Altamimi?

Masad Altamimi se consolidó como creador de contenido árabe y como una de las presencias más comentadas en redes sociales mexicanas, a partir de una narrativa que combinó migración, romances expuestos en plataformas digitales y una vida personal rodeada de especulaciones. Su nombre circuló con fuerza en TikTok México cuando sostuvo una relación a distancia con la influencer Melissa Navarro.

La influencer Melissa Navarro aparece en un video vertical de redes sociales. La mujer está hablando directamente a la cámara. Texto en pantalla indica que se trata de su primera declaración pública sobre el fin de su relación con Masad Altamimi. El contenido es presentado como una reacción a eventos recientes. Se observa a la persona comunicando activamente en un entorno personal.

El vínculo se mostró de forma abierta en redes sociales y detonó un fenómeno de comentarios entre seguidores que siguieron cada episodio de su vida sentimental. El interés creció por la manera en que ambos compartieron su intimidad en un entorno completamente público.

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Antes de esa notoriedad por su vida amorosa, Altamimi ya reunió una base de seguidores con videos en los que alternó entre su idioma natal y el inglés. Ese formato le permitió conectar con audiencias diversas y ampliar su alcance más allá de Arabia Saudita.

También circularon especulaciones de usuarios sobre una posible fortuna, sustentadas en imágenes de un estilo de vida lujoso que mostró en sus cuentas personales.

La mudanza a México se volvió el punto más comentado de su historia en redes

Alejandra Tijerina y su novio Masad Altamimi (Foto: alejandratijerina)

El dato que más se comentó sobre Masad Altamimi fue su decisión, hace unos años, de dejar Arabia Saudita, a su familia y a su hijo para instalarse en México junto a Melissa Navarro. Sus seguidores interpretaron ese movimiento como una muestra de compromiso.

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Ese episodio lo colocó como protagonista de lo que usuarios describieron como una “telenovela digital”, con cada paso expuesto en redes y con conversación constante alrededor de su vida privada.

En ese contexto, Navarro habló públicamente sobre su propia experiencia durante una relación. “Fueron meses en los que tuve una relación y no sólo recibí maltratos físicos, sino también psicológicos. Hubo un punto en que debía cerrar el libro y abrir uno nuevo para sentir amor propio”, dijo la joven en su momento.

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Tras finalizar su vínculo con Navarro, Altamimi inició una nueva relación con la actriz y ex Miss Universo mexicana Alejandra Tijerina. Ese romance también se expuso abiertamente en redes sociales, lo que sumó interés y controversia a su biografía pública.