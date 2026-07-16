Detienen a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, por delincuencia organizada y huachicol fiscal

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este jueves 16 de julio la detención en Ensenada, Baja California, del exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

Según los datos disponibles hasta el momento, la aprehensión fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como resultado de una investigación de alta complejidad relacionada con grandes operaciones de contrabando realizadas por una empresa que el exmandatario fundó.

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Ruffo Appel gobernó Baja California entre 1989 y 1995 bajo las filas del Partido Acción Nacional. El 3 de julio de 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia de México.

Desde septiembre de 2025, Ernesto era señalado públicamente debido a su vínculo con la empresa Ingemar, relacionada con huachicol fiscal por su presunta implicación en el contrabando de combustibles al país sin declararlos como tales para no pagar impuestos.

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La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó previamente que las investigaciones por el contrabando de hidrocarburos involucraban a “un ex gobernador del PAN”, sin precisar el nombre.

La FGR anticipó en sus canales oficiales que dará a conocer más detalles sobre el caso una vez concluidos los procedimientos correspondientes a la detención. Hasta el momento no ha sido cargada la ficha respectiva al arresto en el Registro Nacional de Detenciones.

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Ingemar, la empresa de Ruffo, obtuvo permiso para importar 500 millones de litros de combustible

Ingemar S.A. de C.V. nació como firma inmobiliaria. En 2023 dio un giro hacia el mercado energético: la Comisión Reguladora de Energía le otorgó un permiso para importar hasta 500 millones de litros de gasolina y diésel, de acuerdo con información publicada por este medio en septiembre de 2025.

Fue detenido por fuerzas federales. Crédito: FGR

En aquel entonces, el propio exgobernador reconoció en entrevista con Grupo Fórmula su vínculo con la empresa investigada. Sostuvo que la aduana era responsable de la falta de claridad sobre el caso y atribuyó la difusión de su nombre a un filtrado de información.

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La investigación sobre Ingemar salió a la luz cuando la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, al ser cuestionada sobre la lista de 200 órdenes de aprehensión por huachicol fiscal, respondió que el caso involucraba a “un ex gobernador del PAN”. No precisó a quién se refería.

La detención de este jueves apuntaría a que Ruffo Appel era el exgobernador al que la mandataria hacía referencia.

Harfuch descartó en 2025 una orden de aprehensión contra el exgobernador

El 9 de septiembre de 2025, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, fue cuestionado en la conferencia mañanera sobre la situación jurídica de Ruffo Appel. Su respuesta fue contundente: “Al momento no cuenta con orden de aprehensión”. La detención de este jueves contrasta con aquella declaración.

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En aquel momento, las investigaciones también apuntaban a la empresa Lambrucat, vinculada al caso junto con Ingemar. Además de Ruffo Appel, las indagatorias identificaron como partícipes al empresario portuario Ricardo Thomson Ramírez, a su hijo Ricardo Thomson Navarro y a un socio extranjero, José Merino Cuervo.

Dentro de un complejo industrial relacionado con Ingemar, autoridades localizaron 3 millones de litros de combustible.

Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia de México

Nacido el 25 de junio de 1952 en San Diego, California, Ruffo Appel estudió Administración de Empresas en el ITESM y se incorporó al PAN en 1985.

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Fue presidente municipal de Ensenada de 1986 a 1989 -el mismo municipio donde fue detenido este 16 de julio- y ese año ganó la gubernatura de Baja California, convirtiéndose en el primer mandatario estatal emanado de la oposición en la historia moderna del país.

Pasó por diversos cargos públicos antes de ser detenido.. (Foto: Archivo/Infobae)

Tras concluir el gobierno estatal en 1995, ocupó la Comisionaría para Asuntos de la Frontera Norte de la Presidencia de la República y de Segob entre 2001 y 2003.

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Fue senador en las legislaturas LXII y LXIII de 2012 a 2018, y diputado federal por representación proporcional en la LXIV Legislatura de 2018 a 2021. En 2017 también fue precandidato a la Presidencia de la República por el PAN.