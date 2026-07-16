Capturan a "El Doctor", presunto operador de "Los Viagras" en Michoacán Crédito: Especial

Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias "El Doctor“, presunto operador de Los Viagras en Michoacán, fue detenido el martes 14 de julio por agentes de la Policía Federal Ministerial en la localidad de Acahuato, municipio de Apatzingán. El arrestado era buscado por autoridades de Estados Unidos por tráfico internacional de drogas, y sobre él pesaba una recompensa de hasta USD 5 millones.

La captura se registró a las 17:35 horas según su ficha de detención publicada en el Registro Nacional de Detenciones (RND) en una cancha de la tenencia de Santiago Acahuato, dentro de la zona de influencia histórica de Los Viagras y bastión del Cártel de la Virgen, célula que opera Ricardo Madrigal, alias “El Barbas”. Al momento del arresto le fueron asegurados un arma larga, un cargador para fusil con cartuchos útiles y una bolsa de plástico con cuatro envoltorios de metanfetamina.

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Quién es “El Doctor” y su rol dentro de Los Viagras

Ortiz Ávalos, de 36 años, es señalado como parte operativo de Los Viagras, cercano a la estructura encabezada por los hermanos Sierra Santana. Su peso en la organización estaría vinculado al funcionamiento conjunto del grupo y a actividades de narcotráfico.

Ficha de detención expedida por el RND.

Esa proyección extrarregional fue lo que motivó una investigación por parte de agencias estadounidenses. "En la ficha del Programa de Recompensas contra Narcóticos de Estados Unidos, Ortiz Ávalos aparece señalado por conspirar para fabricar, importar y distribuir sustancias controladas hacia territorio estadounidense."

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La recompensa de USD 5 millones y los cargos en Estados Unidos

El monto ofrecido por su captura es de hasta USD 5 millones, uno de los más altos asignados a un integrante de Los Viagras. Los cargos en su contra incluyen conspiración para la fabricación, importación y distribución de drogas con destino a Estados Unidos, delitos que en ese país pueden derivar en largas condenas federales.

Tras el arresto, el detenido, el armamento, la droga y los demás indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Ortiz Ávalos fue trasladado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Morelia.

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Los Viagras, designados organización terrorista por Estados Unidos

La captura de Ortiz Ávalos se produjo un día antes de que el gobierno de Estados Unidos publicara en el Registro Federal la designación de Los Viagras como organización terrorista extranjera. La medida se hizo efectiva el 15 de julio junto con la del Cártel de Juárez.

La captura de Ortiz Ávalos se produjo un día antes de que el gobierno de Estados Unidos publicara en el Registro Federal la designación de Los Viagras como organización terrorista extranjera.

Los Viagras se consolidaron a partir de grupos surgidos durante el movimiento de autodefensas de Michoacán y extendieron sus actividades al tráfico de drogas, la producción de metanfetaminas, la extorsión y el control de mercados en la región. La organización opera bajo el liderazgo de los hermanos Sierra Santana y forma parte de Cárteles Unidos, articulado para disputar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) el control de municipios de Tierra Caliente.

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Nicolás Sierra Santana, “El Gordo” que lidera Los Viagras y tiene recompensa de USD 5 millones en Estados Unidos

Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, es el jefe máximo de Los Viagras, el cártel michoacano que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera el 15 de julio de 2026. Nació el 10 de septiembre de 1977 en México y enfrenta una acusación federal en el Distrito de Columbia por conspiración para el tráfico de drogas. El Departamento de Estado ofrece hasta USD 5 millones por información que conduzca a su arresto o condena.

Recompensa ofrecida por EEUU en la captura de "El Gordo". Especial.

Sierra Santana emergió públicamente en 2014 bajo el manto del movimiento de autodefensas de Michoacán, aunque su vínculo con el crimen organizado quedó en evidencia poco después. Es uno de los fundadores de Los Viagras, grupo surgido en 2013 como escisión de esas milicias civiles en la región de Tierra Caliente.

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Los cargos que acumula en México y en Estados Unidos

En Michoacán, Sierra Santana tiene una orden de aprehensión por secuestro agravado derivada de la causa penal 163/2017. La Fiscalía estatal ofrece hasta 100 mil pesos por información que permita capturarlo. Investigaciones y denuncias públicas también lo señalan, junto a Heladio Cisneros Flores, alias “La Sirena”, como presunto responsable de orquestar el asesinato del exlíder de autodefensas Hipólito Mora Chávez, ocurrido el 29 de junio de 2023 en La Ruana, Buenavista.

En Estados Unidos, la acusación formal en su contra fue presentada en junio de 2025 ante el Distrito de Columbia y desclasificada en julio de ese año. Los cargos incluyen conspiración para el tráfico de drogas, en el marco de una investigación de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) que arrancó en 2019 en Knoxville, Tennessee. Esa indagatoria rastreó flujos de metanfetamina, fentanilo y heroína desde Michoacán hasta territorio estadounidense, y documentó el decomiso de más de 1 tonelada de metanfetamina atribuida a Cárteles Unidos.

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Las sanciones de Washington y la recompensa por su captura

El 14 de agosto de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Sierra Santana a través de su Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), junto a otros líderes de Cárteles Unidos. Ese mismo día, el Departamento de Estado publicó su ficha en el Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP, por sus siglas en inglés) con una recompensa de hasta USD 5 millones.