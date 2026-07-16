Vinculan a proceso al hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan: “El Kino” podría recibir hasta 70 años de cárcel. Crédito: FGJEM

Un juez del Estado de México vinculó a proceso a Marco Antonio Gómez Vargas, alias “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan Nancy Gómez Vargas y presunto líder de La Familia Michoacana en el oriente mexiquense, por el delito de homicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditó su probable participación en el asesinato de un hombre ocurrido en el municipio de La Paz, en septiembre de 2000.

Fue detenido el 10 de julio en Chiapas, tras seis años con orden de aprehensión activa, y trasladado al Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl, donde quedó bajo prisión preventiva justificada.

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Por este delito, “El Kino” podría recibir una sentencia de hasta 70 años de prisión, según informo la fiscalía.

El homicidio que originó la orden de aprehensión

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, en septiembre de 2000 “El Kino” agredió con un arma de fuego a un hombre en la colonia Carlos Hank González, municipio de La Paz, luego de que ambos iniciaran una discusión mientras convivían en la vía pública.

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La víctima fue trasladada al Hospital General de La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde falleció a causa de las heridas. Marco Antonio Gómez Vargas huyó del lugar tras el ataque.

La Fiscalía inició la investigación que lo identificó como probable responsable del ilícito, lo que derivó en la solicitud y obtención de una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

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Seis años con orden de aprehensión: Chiapas y una identidad falsa

Tras la emisión de la orden de aprehensión, “El Kino” permaneció prófugo durante seis años. Se ocultó en plantaciones de plátano en el municipio de Reforma, Chiapas, propiedades atribuidas a su cuñado, el diputado local Samuel Ríos Moreno, donde se fotografiaba como trabajador agrícola para evadir a las autoridades. Llegó incluso a cambiar de nombre para dificultar su localización.

Agentes especializados realizaron labores de inteligencia durante los últimos tres meses previos a la captura para confirmar su paradero. Fue detenido el 10 de julio por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno federal, la Defensa y el Grupo Especial de Mandamientos Judiciales de la FGJEM, en el marco de la Operación Enjambre.

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Las fichas de detenciones no revelaron el estado donde se realizó el operativo. Crédito: RND

Una vez capturado, las autoridades federales lo trasladaron y entregaron a personal de la FGJEM, que lo internó en el Centro Penitenciario de Nezahualcóyotl a disposición del juez de control.

Presunto líder de La Familia Michoacana en el oriente del Edoméx

La FGJEM señaló que “El Kino” es considerado integrante de una célula del grupo delictivo con orígenes en Michoacán, cuya zona de operación abarcaba los municipios de Chicoloapan y La Paz.

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Un operativo conjunto derivó en la captura. Crédito: Especial

Investigaciones de inteligencia lo ubicaron como lugarteniente de los alias “Osiris” y “El Tuerto”, señalados como líderes de La Familia Michoacana en el Estado de México. Habría asumido el control de la célula en Chicoloapan tras la detención de Brayan “N”, alias “El Panqué”.

Entre las actividades atribuidas a su organización figuran homicidios, extorsión a locatarios, quema de unidades de transporte, portación de armas de fuego y comercialización de narcóticos.

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El vínculo con el Ayuntamiento de Chicoloapan

La Fiscalía informó que existe una investigación paralela sobre el presunto aprovechamiento que el hoy imputado habría hecho de su parentesco con una servidora pública del Ayuntamiento de Chicoloapan durante la administración 2018-2021, para obtener información que encubriera sus actividades ilícitas.

Ese señalamiento apunta a su hermana, Nancy Gómez Vargas, quien gobernó Chicoloapan en dos periodos consecutivos bajo las siglas de Morena: el primero de 2018 a 2021, y el segundo a partir de enero de 2022. La investigación de la Fiscalía acota el señalamiento de encubrimiento al primer periodo.

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La exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas se deslindó de su hermano detenido "El Kino" y dijo que no lo protegió durante su administración

La exfuncionaria reaccionó públicamente tras la detención y rechazó cualquier responsabilidad. "Él sabrá qué camino tomar, así como yo decidí el mío“, afirmó.

Sostuvo que era “una persona completamente independiente” y que no respondía por terceros, ni siquiera por familiares. Calificó los señalamientos de encubrimiento como difamaciones que la habían acompañado desde su gestión municipal, y anunció que esa sería su única declaración pública sobre el asunto.

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La resolución judicial

Tras revisar los datos de prueba aportados por la FGJEM, el juez de control determinó la vinculación a proceso de Marco Antonio Gómez Vargas por el delito de homicidio. Como medida cautelar, impuso prisión preventiva justificada y fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.